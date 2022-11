SAD: Pomoć Ukrajini kao predizborna tema

Miriše svježe ispečeni kruh, mirišu štrudle i pužići od cimeta. Pomalo se osjeti i sir. „To je miris domovine", kaže 76-godišnja Ljudmila. Već skoro 30 godina ona navraća u dućan "Rudy's Strudel & Bakery", kako bi se opskrbila domaćim specijalitetima. Više od polovine stanovnika grada Parme, koji broji oko 80.000 žitelja, ima ukrajinske korijene. To mjesto u saveznoj državi Ohio je zahvaljujući tome grad s najviše ukrajinskih doseljenika u cijeloj Sjevernoj Americi.

U povećoj kuhinji u stražnjem dijelu pekare jastučići od tijesta krčkaju u velikim loncima na plinskom štednjaku. U visokim metalnim regalima „sazrijeva" tijesto s kvascem. Za dugačkim stolom stoje žene, kose zavezane „babuškama", šarenim i tradicionalnim maramama, one upravo proizvode ukrajinske varenike, ukrajinsku verziju piroški. Lidia Trempe, čija je majka pobjegla iz Ukrajine i 1974. preuzela ovu radnju, sada vodi pekaru i objašnjava nam povijest tog ukrajinskog specijaliteta.

Strah od rata i gladi

"Tradicionalno su piroške bez mesa, to je bilo važno Ukrajincima, jer su Rusi za nas po pitanju prehrambenih namirnica oduvijek umjetno stvarali nestašicu”, kaže Lidia, po struci inače politologinja. I dodaje kako se konačno situacija popravila u domovini njezinih roditelja – i onda je stigao rat, i sad opet u Ukrajini vladaju glad i strah, tvrdi Lidia.

"Kada smo tijekom noći u kojem su se dogodili prvi napadi čuli za rat, ostali smo budni cijelu noć, pa ja imam rođake u Ukrajini. U subotu nakon toga smo donirali sve prodane piroške za Ukrajinu, radilo se o oko 10.000 dolara.”

Solidarnost istočnih Europljana

Rat je, kaže Lidia, tijesno povezao istočnoeuropsku zajednicu u Parmi. I dodaje kako se Poljaci i Ukrajinci nisu baš uvijek tako dobro razumjeli. Ali sad s ratom, raste strah i u susjednim zemljama, dodaje ona:

„A taj rat nije samo miljama daleko, on je i ovdje, ispred naših kućnih vrata, u našim telefonima, u našim e-mailovima, on nam se događa, baš onako kao ono što se dogodilo našim roditeljima.”

Lidia kaže da su Ukrajinci zahvalni za podršku koju su do sada dobili od SAD-a. Naravno da se nada da će to tako i ostati. Do sada je SAD bio zemlja iz koje je Ukrajina dobila najveću vojnu i monetarnu potporu. Bijela kuća je doduše obećala da će nastaviti s pružanjem pomoći "koliko god to bude potrebno”. Ali na predstojećim kongresnim izborima i ta je podrška postala tema predizborne kampanje. Sve više političkih aktera kaže da se mora definirati neku granicu, jer se i Amerikanci kod kuće bore s inflacijom. Lidija ne želi o tome pričati jer ne želi rastjerati mušterije.

Lidia Trempe (d.) sa svojim radnicama

Trumpovi birači za Demokratsku stranku

Michael Dobronos je jasniji. Odvjetnik čiji su roditelji rođeni u Ukrajini, cijeli svoj život je birao republikance. Mnogi Amerikanci koji potječu s istoka Europe više naginju konzervativcima, zbog odbojnosti prema komunizmu. Dugo su oni bili sigurna podrška Republikanske stranke. Ali to se na ovim "Midterms” izborima može promijeniti.

"Dva puta sam glasao za Trumpa, ali ne mogu vjerovati da Republikanska stranka diže ruke od Ukrajine i njezine borbe za slobodu", kaže on. "Uvijek sam glasao za konzervativne kandidate. Na ovim izborima su prekršiti tradiciju. Ne mogu podržavati JD Vancea zbog njegovih anti-ukrajinskih stavova."

JD Vance je republikanski kandidat za Senat. Njegova predizborna kampanja se temelji na jasnom anti-ukrajinskom kursu: "Nije to America first kada se ignorira probleme svoje vlastite zemlje i umjesto toga koncentrira na Ukrajinu. Dosta ratnog huškanja, dosta eskalacije, koncentrirajmo se na naše građane, naše vlastite probleme i ignorirajmo kandidate koji žele da mi vodimo rat protiv Vladimira Putina, samo zato što se onda oni osjećaju jakima."

Kritika ukrajinske politike

Kevin McCarthy, šef republikanske manjine u Predstavničkom domu, nedavno je također signalizirao da će Republikanska stranka reducirati pomoć Ukrajini ako na izborima 8. studenog ponovno uspiju osvojiti većinu glasova u parlamentu.

Sudeći po anketama, u saveznoj državi Ohio će se voditi tijesna utrka između JD Vancea i kandidata Demokratske stranke, Tima Ryana. Možda će na koncu odlučiti upravo glasovi istočnih Europljana – i tako spriječiti izbor JD Vancea.

Gubici za Demokratsku stranku

Kako stvari stoje, na razini cijele zemlje Demokratska stranka mora računati s osjetnim gubicima. Čini se da je itekako moguće da Republikanska stranka, ako osvoji većinu u Predstavničkom domu., doista „sreže" podršku Ukrajini tijekom iduće godine. Pa i zbog toga što mnogi Amerikanci te visoke svote koje se šalje Kijevu stavljaju pod znak pitanja zbog visoke stope inflacije kod kuće, možda i zato što priželjkuju više pomoći u vlastitoj zemlji.

Za Lidiu Trempe je to horor: "Naša djeca pozorno prate što ćemo ostaviti idućoj generaciji. Radi se o njima, o djeci koja više nemaju svoju domovinu.”

