SAD polažu nade u pilulu protiv korone

Albert Bourla, direktor kompanije Pfizer, je euforičan: "To će sve promijeniti", rekao je on za CNN. Tableta protiv korone Paxlovid, koju je razvio Pfizer, dobila je hitno odobrenje u SAD-u. To znači: zahvaljujući novim pilulama protiv korone, bolnice bi uskoro mogle biti rasterećene. Glavni američki virolog Anthony Fauci kaže kako bi ovaj lijek mogao smanjiti rizik da pacijent završi u bolnici za oko 90 posto.

To je jako dobra vijest. Paxlovid zapravo usporava razmnožavanje virusa. Svako, ko je bolestan, uzima pilulu kod kuće dva puta dnevno, ukupno pet dana u kombinaciji s jednim drugim preparatom. Svrha ovog lijeka je da se izbjegne ozbiljan tok bolesti i spriječi eventualni odlazak u bolnicu.

Prve isporuke Paxlovida, lijeka protiv širenja virusa korone, stići će još ove godine

Tračak nade za preopterećene liječnike

Megan Ranney kaže za CNN da je oduševljena. Ona je liječnica na Odjelu hitne pomoći. "Biće sjajno imati ovaj lijek kao dodatno sredstvo u borbi protiv korone."

Ali, kod pilula protiv korone postoji jedna kvaka, objašnjava Anthony Fauci. Nažalost, one se proizvode u prilično kompliciranom i složenom sintetičkom procesu, koji traje šest do osam mjeseci. Dakle, Pfizer je još uvijek daleko od masovne proizvodnje ovog lijeka. Američka vlada je već unaprijed naručila oko deset miliona pakovanja za oko pet milijardi dolara. Jedno pakovanje predviđeno je za jedan tretman. Još ove godine bi mogla biti isporučena prva pakovanja, objavila je Bijela kuća. A u januaru bi trebalo biti dostupno oko 265.000 pakovanja.

Tablete Paxlovida najprije će biti dostupne samo rizičnim pacijentima

Pilule biti dostupne samo za rizične pacijente

Lijekove, koji sprječavaju širenje virusa korone, izgleda da neće moći dobiti svi, već samo rizične skupine. Vrlo je vjerovatno da će ljudi, koji imaju jasne simptome bolesti, dobiti lijek – u prva tri dana nakon izbijanja simptoma, kaže Fauci. Osim toga, postoje ljudi koji su pod visokim rizikom od razvoja ozbiljne bolesti. Isto tako, da bi dobili ovaj lijek pacijenti moraju biti stariji od dvanaest godina.

Postupak proizvodnje Paxlovida traje od 6 do 8 mjeseci

"To nije čudotvorni lijek"

Zdravstveni eksperti naglašavaju međutim da pilula ostaje samo jedan stub u liječenju. Doktor Ranney se slaže da pilula protiv Covida nije čudotvorni lijek - i nije zamjena za cijepljenje. Naprotiv, ona se koristi samo kada neko oboli. Tableta je skuplja od cijepljenja, testirana je na manjem broju ljudi i kompliciranija je za uzimanje. Ipak, posebno s obzirom na opasnu varijantu omikrona koja se širi u SAD-u, u ovaj lijek se polažu velike nade. Pfizer sada želi povećati proizvodnju a vlada SAD želi pomoći da se to ubrza.

