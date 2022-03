SAD će isporučivati dodatne količine tečnog gasa u EU

SAD, zajedno sa međunarodnim partnerima, ove godine žele isporučiti Evropskoj uniji dodatnih 15 milijardi kubnih metara tečnog prirodnog gasa (LNG) kako bi zamijenile uvoz ruskog gasa. Dugoročno, ta količina bi se trebala povećati na 50 milijardi kubnih metara godišnje, kako je najavio američki predsjednik Joe Biden zajedno s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u Briselu.

Prema procjeni Komisije, to bi moglo zamijeniti oko trećinu trenutnog uvoza plina iz Rusije.

Von der Leyen: Smanjiti energetsku zavisnost od Rusije

"Znate da želimo smanjiti našu zavisnost od Rusije", rekla je von der Leyen. To se, kako je istakla, može postići investicijama u obnovljive izvore energije, ali i dodatnim isporukama gasa, uključujući i LNG. Obećanje SAD-a da će isporučiti 15 milijardi kubnih metara je "veliki korak u tom pravcu". Evropljani žele diverzifikaciju svojih izvora snabdijevanja "usmjeriti prema dobavljačima kojima vjerujemo", nastavila je von der Leyen. Prema podacima Komisije EU-a, to će pokriti oko desetinu isporuka ruskog gasa u EU tokom ove godine.

Prema tome, EU godišnje iz Rusije uvozi oko 155 milijardi kubnih metara gasa - to je oko 40 odsto gasa koji se troši u EU-u. Do 2030. Evropa će također osigurati stabilnu potražnju za dodatnim LNG-om od najmanje 50 milijardi kubnih metara godišnje iz SAD-a, rekla je von der Leyen.

Nova transatlantska radna grupa trebala osigurati bližu energetsku saradnju

S obzirom na rat u Ukrajini, EU pokušava postati nezavisna od ruskog gasa što je prije moguće – kako od plinovodnog, tako i od LNG-a. Komisija EU predložila je planove za smanjenje uvoza ruskog gasa za dvije trećine do kraja ove godine. S ciljem diverzifikacije snabdijevanja, Komisija je u kontaktu i sa zemljama kao što su Katar, Azerbejdžan, Japan i Južna Koreja.

Pozadina te inicijative je ruski napad na Ukrajinu. Biden i von der Leyen potvrdili su transatlantsko jedinstvo u pokušaju da se odvoje od ruskog uvoza i postignu ciljeve zaštite klime. Nova transatlantska radna grupa pri tome bi u narednim godinama trebala osigurati bližu energetsku saradnju.

Neophodno proširenje LNG infrastrukture

Da bi SAD mogle isporučiti više LNG gasa, neophodna je povećana proizvodnja američkog fraking gasa. S druge strane, LNG infrastruktura u Evropi se mora proširiti, kao što je izgradnja terminala za tečni gas. EU također želi povećati mogućnosti za pumpanje gasa sa obala zapadne Evrope do industrijskih regiona. Do sada je to na mnogim mjestima bilo moguće samo sa istoka za ruski gas.

Robert Habeck, savezni ministar privrede

Habeck: Do ljeta smanjiti uvoz ruske nafte

Njemački savezni ministar privrede Robert Habeck ranije je najavio da Njemačka, s obzirom na rat u Ukrajini, "brzim tempom" smanjuje svoju zavisnost od uvozu ruske energije. Do sredine ove godine "uvoz ruske nafte u Njemačku će vjerovatno biti prepolovljen", rekao je Habeck u Berlinu. U slučaju gasa, bilo bi moguće skoro potpuno postati nezavisan od ruskih isporuka do ljeta 2024., rekao je njemački ministar.

Biden u okviru svoje evropske turneje tokom dana namjerava nastaviti putovanje ka Poljskoj i posjetiti američke trupe stacionirane u Rzeszowu, gradu udaljenom oko sat vremena vožnje od ukrajinske granice. Američki predsjednik želio se informisati i o humanitarnoj pomoći za više od dva miliona izbjeglica koje su iz Ukrajine stigle u Poljsku. Sastanak Bidena i poljskog predsjednika Andrzeja Dude planiran je za subotu. Biden bi također trebao održati govor o zajedničkim naporima zapadnih demokratija da podrže Ukrajinu i njen narod, navedeno je iz Bijele kuće.

fs/tagesschau

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu