Sabotaža Sjevernog toka: Švedska obustavlja istragu

Švedska okončava istragu o teškoj sabotaži plinovoda Sjevernog toka. To bi moglo pomoći njemačkim istražiteljima koji svoju istragu o miniranju plinovoda namjeravaju nastaviti - unatoč slabo suradnji Poljske.

Glasnogovornik kancelarije javnog tužitelja u Stockholmu, Mats Lundqvist, u ponedjeljak (5.2.) je švedskim medijima rekao nešto što je izazvalo veliku pažnju: uskoro će se moći objaviti nove informacije u vezi s istragom o napadima eksplozivom na cijevi plinovoda Sjeverni toku rujnu 2022. Međutim, kada će to biti, još uvijek se ne zna. No, švedske vlasti obustavljaju istragu. Točni razlozi za to još nisu poznati.

Otkako su u rujnu 2022. u Baltičkom moru raznesNapad na Sjeverni tok: procurile nove informacije za javnostene cijevi Sjevernog toka, švedska policija istražuje zbog „teške sabotaže", jer jedna od cijevi prolazi i kroz švedsku ekonomsku zonu.

Korist za njemačku istragu

U Njemačkoj bi se, međutim, javljaju mediji, istraga trebala nastaviti. Glavni državni tužitelj je taj posao povjerio Saveznom uredu kriminalističke policije (BKA) i Saveznoj policiji.

Njemački istražitelji bi mogli profitirati od zatvaranja švedske istrage, jer se očekuje da bi Šveđani mogli proslijediti svoje dosad prikupljene informacije i dokazni materijal njemačkim kolegama na procjenu. Švedska bi onda odustala od svog krivičnog procesuiranja slučaja i podržala njemački postupak.

Države s Baltičkog mora dosada istražuju uglavnom i ne dijele međusobno sve rezultate svojih istraga. Pristup švedskim dokazima bi stoga bio važan korak za njemačke istražitelje.

Nijemci su prije svega zainteresirani za dijelove teško oštećenih cjevovoda koje je zaplijenila švedska vojska nedugo nakon eksplozija u jesen 2022. Njemački istražitelji žele usporediti tragove eksploziva pronađene na cijevima s onima koje su pronašli na jedrilici „Andromeda". Prema navodima istražiteljima, taj brod ostaje najvažniji trag koji bi mogao dovesti do izvršitelja sabotaže.

Prema ranijim nalazima tužitelja, „Andromeda" je iznajmljena ili barem plaćena preko jedne poljske tvrtke u rujnu 2022. godine. Navodno je iz Rostocka isplovila posada koja se vjerojatno sastojala od pet muškaraca i jedne žene, a sumnja se da bi to mogao biti ronilački tim koji je mogao pričvrstiti eksplozivne naprave na cijevi Sjevernog toka. Postoje opravdane sumnje da se tu radi o građanima Ukrajine. Istraga pokazuje da se brod nekoliko puta zaustavljao, uključujući i luke na danskom otoku Christiansø, u Sandhamnu u Švedskoj i u Kolbergu u Poljskoj.

Njemačka i Švedska više su puta međusobno razgovarale o tome tijekom istrage. Švedski državni tužitelj posjetio je i Ured njemačkog saveznog tužitelja u Karlsruheu. Njemački istražitelji su pak nedavno putovali u Stockholm i razgovarali sa Šveđanima o tome kako bi se tamošnji dokazi mogli uključiti u njemački postupak.

Poljska ne želi surađivati

S druge strane, Poljska je navodno dugo blokirala suradnju s Njemačkom. Čini se da je poljska obalna straža provjerila posadu kada se brod zaustavio u poljskoj luci u Kolbergu, ali poljske vlasti informacije o tome ne žele baš podijeliti s Nijemcima. Osim toga do danas Poljaci nisu podijelili snimke nadzornih kamera iz luke koje bi potencijalno mogle pružiti više informacija o posadi „Andromede". Osim Njemačke i Švedske, u istragu o sabotaži Sjevernog toka je sa svojim timom uključena i Danska.

