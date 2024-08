Söder Merkelici: "Ne, nismo uspjeli!"

U svojoj seriji ljetnih intervjua s predsjednicima stranaka zastupljenih u parlamentu, javni servis ARD ove nedjelje je ugostio predsjednika Kršćansko-socijalne unije (CSU) Markusa Södera. Dva dana nakon terorističkog napada u Solingenu, u kojem je jedan simpatizer „Islamske države" ubio troje te ozlijedio osmero građana, demokršćanski političar se založio za davanje većih ovlasti policajcima, posebice kada su u pitanju nasumične kontrole prilikom ulaska u pješačke zone.

„Mi nemamo potrebne instrumente kako bi reagirali na nasilje. Zato policija treba više ovlasti, između ostalog i kako bi bez povoda mogla kontrolirati prolaznike. Kod kontrole automobila je to moguće, zašto to ne bi bilo i kod prolaznika", rekao je predsjednik CSU-a, stranke koja u Bavarskoj zastupa demokršćansku opciju i s većom Kršćansko-demokratskom unijom (CDU) na saveznoj razini tvori Uniju CDU/CSU.

Protjerivanja i u Siriju i Afganistan

Slično kao i predsjednik CDU-a Friedrich Merz, ali u međuvremenu i čitav niz političara pa i iz vladajuće koalicije, Söder se založio za pojačano protjerivanje kriminalaca i u zemlje koje slove kao nesigurne, poput Afganistana i Sirije. On je rekao kako se u slučaju napada u Solingenu „očito radi o jednom osumnjičeniku iz Sirije koji se opirao protjerivanju". „Znači netko tko se opirao protjerivanju mora u pritvor za one koji trebaju biti protjerani i ta osoba na kraju mora biti protjerana i to i u Afganistan ili Siriju", zaključio je Söder. „Sigurnosni interesi Njemačke su važniji od sigurnosti počinitelja", smatra bavarski političar.

On je podržao Merzov zahtjev koji traži trenutnu obustavu primanja izbjeglica iz Afganistana i Sirije i ukazao na sustav kontrole granica u Bavarskoj gdje granična policija već sad zaustavlja i vraća izbjeglice koje u Njemačku ulaze preko drugih zemalja Europske unije poput Austrije ili Češke.

Zelena blokada

Söder je kritizirao socijaldemokratsko-zeleno-liberalnu vladu kancelara Olafa Scholza te ju optužio da nakon napada u Mannheimu krajem lipnja, kada je jedan afganistanski islamist ubio jednog policajca, nije učinila ništa po pitanju sigurnosti. „Već dvije godine se govori o tome kako su savezne pokrajine opterećene prihvatom i integracijom izbjeglica", kaže Söder te je direktno optužio stranku Zeleni da blokira sve poteze koji bi vodili poboljšanju situacije.

Demokršćanski političar je istodobno upozorio na opasnost paušalnog gledanja, posebice nakon događaja poput napada u Solingenu. „Mi imamo mnogo useljenika koji rade izvrsno. Zato sam za to da se svakom pruži prilika za zaposlenje. Ima mnogo dobrih ljudi, usput rečeno, i iz Sirije", rekao je Söder.

No on je ukazao i na probleme poputiznadproporcionalnog broja useljenikakoji primaju državnu pomoć ili kada su u pitanju napadi noževima koji su učestalili u posljednje vrijeme. „To konačno moramo prihvatiti, prepoznati i nešto protiv toga poduzeti", rekao je Söder.

Poruka Angeli Merkel: „Ne, nismo uspjeli"

Söder je, slično kao i njegovi prethodnici na poziciji predsjednika CSU-a, kritizirao bivšu kancelarku Angelu Merkel (CDU) zbog njezine useljeničke politike. „Ne, mi nismo uspjeli", zaključio je Söder oslanjajući se na poznatu rečenicu Angele Merkels početka izbjegličke krize 2015. Ona je tada na pitanje kako će Njemačka prihvatiti toliki broj izbjeglica rekla: „Uspjet ćemo". „Jedno je trenutna humanitarna pomoć a drugo je dugotrajnaintegracija. U Njemačkoj jednostavno integracija ide jako slabo", rekao je Söder. Zbog sukoba između tadašnjeg predsjednika CSU-a Horsta Seehofera s Angelom Merkel oko primanja izbjeglica se gotovo raspala demokršćanska Unija CDU/CSU.

Söder nije, kako kaže, načelno protiv pružanja azila onima koji je on potreban ali je ukazao i na interese Njemačke. „Što koristi našoj zemlji, što je dobro za Njemačku. Ne možemo dopustiti da Njemačka zbog problema u svijetu trpi nemire u vlastitoj zemlji", kaže Söder.

On je istodobno pokušaje desno-populističke Alternative za Njemačku (AfD) da napad u Solingenu instrumentalizira posebice s pogledom na izbore u istočnonjemačkim saveznim pokrajinama u rujnu, nazvao „nepoštenim i odvratnim".

Foto: picture alliance/dpa

Izbori na istoku

Söder je istodobno kritizirao političare u istočnonjemačkim saveznim pokrajinama, pa tako i premijera Saske Michaela Kretschmera (CDU), zbog toga što u predizborne svrhe dovode pomoć Ukrajini u pitanje. „Bi li Drugi svjetski rat ikad bio okončan da se popuštalo Hitleru?", upitao se retorički Söder ukazujući na razumijevanje koje pokazuju neki političari na istoku Njemačke poput ljevičarsko-populističke Sahre Wagenknecht ili Kretschmera koji se zalažu za pojačani kontakt s Kremljem.

Bavarski političar je istodobno kritizirao i obrambenu politiku savezne vlade koja, po njegovom mišljenju, nije provela obrat u obrambenoj politici nakon napada Rusije na Ukrajinu kako je obećala.

Na kraju razgovora Söder je isključio mogućnost koaliranja sa strankom Zeleni na saveznoj razini, opcija koja se spominje u posljednje vrijeme s pogledom na savezne izbore na jesen sljedeće godine. „Bez obzira na to tko će biti kandidat Unije CDU/CSU za kancelara, ako je budem bio šef CSU-a neću dopustiti koaliciju sa Zelenima", zaključio je Söder.

Odluka o tomu tko bi trebao biti kandidat za kancelara Unije CDU/CSU bit će donijeta nakon lokalnih izbora u istočnim pokrajinama u rujnu. Kao najizgledniji kandidati slove Friedrich Merz, Markus Söder i premijer najmnogoljudnije njemačke savezne pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Wüst.

