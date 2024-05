Söder i Meloni: puno toga zajedničkog

Bavarski premijer Markus Söder u posljednje vrijeme je obavio niz putovanja u inostranstvo. Nakon posjeta Izraelu, Srbiji, Švedskoj i Kini, jučer i danas (10. I 11. maja) CSU-ov političar boravi u Italiji.

Sastanak s premijerkom Italije Giorgiom Meloni (Đorđom Meloni) je unaprijed smatran potencijalno osjetljivim, budući da njen politički pokret "Bratstvo Italije" (Fratelli d‘Italia) ima korijene u fašističkom pokretu bivšeg diktatora Benita Mussolinija. Međutim, nakon razgovora s Meloni, Söder je jasno stavio do znanja da njih dvoje dijele niz procjena.

Nakon sastanka sa bavarskim premijerom, Meloni nije razgovarala s novinarima. S druge strane, Söder je iznio svoje stavove o njihovom susretu: "Smatram da je ovaj razgovor bio vrlo zanimljiv. Trajao je mnogo duže nego što sam očekivao." Takođe, kako je rekao, njih dvoje su razmijenili privatne brojeve mobilnih telefona, što je ocijenio vrlo pozitivnim. Tako se, rekao je, problemi mogu brže adresirati i putem SMS-a.

Tranzitni saobraćaj i transport vodonika

Postoji nekoliko problema koje treba riješiti s obje strane Alpa. Na primjer, tranzitni saobraćaj preko Brennerskog prolaza: Austrijska vlada smatra da je Tirol preopterećen kolonama kamiona i često uvođenjem blokada ograničava saobraćaj na tom području. Italija je zbog toga tužila Austriju pred Evropskim sudom pravde - bavarski premijer podržava taj potez.

"Fratelli d'Italia" će vjerojatno dobro proći na evropskim izborimai mogli bi postati najveća pojedinačna nacionalna grupa u Evropskom parlamentu Foto: AFP via Getty Images

Drugi problem se odnosi na drugu formu transporta roba. Vodonik proizveden uz pomoć sunčeve energije u sjevernoj Africi, srednjoročno i dugoročno bi do Njemačke trebao teći putem gasovoda kroz Sredozemno more preko Italije. I tu Söder vidi sličnosti: "Želimo se angažovati u Njemačkoj kako bi Njemačka bila pokretač. I Italija želi dati svoj doprinos kako bi ovakvo snabdijevanje energijom budućnosti bilo moguće."

"Fratelli d‘Italia" kao odlučujući faktor?

Prije Söderovog putovanja raspravljalo se o tome kako će frakcija Evropske narodne stranke, kojoj pripada i Söderov CSU, ubuduće sarađivati u Evropskom parlamentu sa strankom italijanske premijerke.

Naime, prema procjeni politologa Nina Galettija iz italijanskog biroa njemačke fondacije Konrad-Adenauer, "Fratelli d'Italia" će vjerojatno dobro proći na evropskim izborima. On pretpostavlja da bi čak mogli postati najveća pojedinačna nacionalna grupa u Evropskom parlamentu "i time steći određenu snagu. Postaće faktor tokom donošenja odluka."

Međutim, bavarski premijer i šef CSU-a Söder tvrdi da je Meloni jasno stavila do znanja kao predsjednica stranke da "Bratstvo Italije " uopšte ne želi pristupiti frakciji Europske narodne stranke: "To smatram dobrim, jer to ne bi bilo usklađeno s prošlošću stranke gospođe Meloni." Söder pri tome misli na korijene te stranke koji sežu sve do fašističke diktature.

Markus Söder je pozdravio gradnju azilanstkog centra u Albaniji i ocijenio to kao mogući model koji bi bio koristan za cijelu Evropu Foto: Laurin Schmid/picture alliance

Söder protiv "Ruanda-modela"

Söder, kada su u pitanju migracije, kako je rekao, ne želi gledati u prošlost već u budućnost. Italija planira prebaciti izbjeglice u Albaniju kako bi se tamo - izvan EU-a - odlučivalo o njihovim zahtjevima za azil. Sličan model pokrenula je i Velika Britanija s Ruandom koja se nalazi u Centralnoj Africi. Za bavarskog premijera to nije adekvatno rješenje.

"Smatram da je Ruanda jednostavno predaleko da bi se to, iz mog ugla gledano, razumno, planirano i nadgledano organizovalo - takođe i u skladu s našim načelima. Ali Albanija, to je evropska država koja je na putu ka Evropskoj uniji. To bi mogao biti model koji bi bio koristan za cijelu Evropu. To bih snažno podržao”, rekao je Söder.

Na pragmatičnom nivou, bavarski političar vidi sličnosti s italijanskom premijerkom. I smatra da je produbljivanje takvih sličnosti u italijanskom, bavarskom i uopšte njemačkom interesu.

Bijeg iz Afrike u Europu To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

fš/ARD

