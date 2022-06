Ruski protivnici rata nisu dobrodošli u Poljsku

Za mnoge ukrajinske ratne izbjeglice željeznička postaja u poljskom Przemyslu, deset kilometara od granice s Ukrajinom, prva je postaja izvan njihove domovine. Svaki dan ovamo stiže do 2.000 Ukrajinaca, koji bježe od Putinovih bombi. Većina su žene i djeca.

Na putu između kolodvora i perona broj 5, gdje dolaze vlakovi iz Ukrajine, volonteri objašnjavaju put ljudima, čuvaju prtljagu ili kućne ljubimce, daju savjete na ukrajinskom, poljskom, engleskom - i ruskom. Ovdje ih radi i do 100 dnevno.

U prvom mjesecu nakon početka ruskog agresorskog rata na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, rad volontera koordinirala je gradska uprava Przemysla. Tada je vlada upravnog okruga preuzela nadzor nad svim humanitarnim aktivnostima u i oko postaje.

Poznavanje jezika i spremnost na pomoć posebno se cijene kod volontera, kažu na šalteru područne uprave. Djelatnica, koja želi ostati anonimna, za DW pojašnjava da su kao volonteri dobrodošli svi - bez obzira na porijeklo, mjesto stanovanja i nacionalnost. No volonteri iz Rusije, s kojima je DW razgovarao na licu mjesta, imaju drugačija iskustva.

Ruska putovnica, bijeli prsluk

Ruski volonteri su nekoliko puta odbijeni na željezničkoj stanici Przemysl, kaže Georgij Nurmanov. Početkom marta 2022. ovaj 38-godišnjak je osnovao inicijativu "Rusi za Ukrajinu" za pomoć ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj. "Doživjeli smo da službenici nisu htjeli koristiti ljude s ruskom putovnicom. Tada su rekli da u ovom trenutku niko nije potreban - ali su u isto vrijeme prihvaćeni drugi ljudi", izvještava ruski protivnik rata.

Glasnogovornik regionalne uprave rekao je poljskom listu Rzeczpospolita da nacionalnost nije bitna, već da dobrovoljce provjeravaju poljske sigurnosne vlasti. U praksi, međutim, stvari stoje drugačije, ponavlja volonter Nurmanov: "Očito nema fiksnih propisa. Ponekad se može proći i sa ruskom putovnicom. Ovisi ko sjedi za šalterom."

Članovi organizacije "Rusi za Ukrajinu"

Birokratske prepreke

Georgij Nurmanov dolazi iz Omska u Sibiru. Već deset godina živi kao proizvođač piroga u glavnom gradu Poljske Varšavi – iz političkih razloga. Nurmanov je otvoreni protivnik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Oštro je osudio napad Rusije na Ukrajinu. U selu blizu Przemysla, Nurmanov je iznajmio kuću u kojoj može boraviti do 20 volontera. Telegram kanal "Rusi za Ukrajinu" u međuvremenu ima više od 2.400 članova.

Do sada su ruski volonteri na licu mjesta nosili bijele prsluke s natpisom na engleskom "Rusi za Ukrajinu". Ipak ova odjeća odnedavno više nije dobrodošla na željezničkoj stanici: "Od 1. maja 2022. dopušteni su samo žuti prsluci koje dijele poljski dužnosnici. Dakle, više se ne možemo identificirati kao 'Rusi za Ukrajinu'", kaže Georgij Nurmanov. On to vidi kao diskriminaciju s jedne strane - i kao politički motiviranu igru ​​vlasti s druge strane: "To je politika lokalnih nacionalista."

Rusi nepoželjni

Nacionalna konzervativna stranka PiS (Pravo i pravda) u Vladi je u Poljskoj od 2015. godine. Članovi PiS-a također dominiraju administracijom okruga. Konkurencija u regiji su im ksenofobične stranke koje su još desnije od vladajuće stranke. Wojciech Bakun, gradonačelnik Przemysla od 2018., ranije je bio član poljskog parlamenta za desničarsku populističku stranku "Kukiz'15".

Neki ruski volonteri kažu da se također susreću s ksenofobijom na svom poslu na željezničkoj postaji Przemysl. Volonterka organizacije „Rusi za Ukrajinu" Ola Karon ima rusko-ukrajinske korijene i trenutno živi u Nizozemskoj. Došla je u Przemysl na dva mjeseca kako bi podržala izbjeglice. “Ne želimo Ruse ovdje”, čula je od Poljaka na željezničkoj stanici, koji je vidio Olin prsluk s logom “Rusi za Ukrajinu” i čuo je kako govori ruski. "Bila sam šokirana", rekla je Karon za DW. "Došla sam ipak ovdje posebno da pomognem ljudima koji bježe od ruske vojske."

Georgij Nurmanov i njegovi kolege nisu obeshrabreni

"Idi u Rusiju"

Poljski volonter nedavno je zamolio jednog ruskog volontera da skine prsluk s logom "Rusi za Ukrajinu" jer je to zabranjeno. Kada je Rus ljubazno upitao o pravnoj osnovi zabrane, rečeno mu je: "Ovo je Poljska, niko vam se neće ispričavati, niko vam neće pokazivati nikakvu pravnu osnovu. Idite u Rusiju."

Koja je bila pravna osnova ruskog napada na Ukrajinu, Poljak je htio doznati od aktiviste "Rusi za Ukrajinu". "Ne postoje, napad je protuzakonit", odgovorio je Rus. Isto je i sa zabranom bijelih prsluka organizacije "Rusi za Ukrajinu", rekao mu je na to njegov poljski kolega. Georgy Nurmanov i njegovi suradnici snimili su nekoliko takvih situacija mobitelima i objavili ih na svom Telegram kanalu.

"Pokaži da ne podržavaju svi Rusi ovaj rat"

Ipak, bez obzira na to ometaju li rad organizaciji "Rusi za Ukrajinu" birokratske prepreke ili ksenofobični napadi: Nurmanov i njegovi kolege nisu obeshrabreni. Inicijativa za pomoć izbjeglicama nije prva u koju je uključen ovaj Rus. Godine 2016. on je suosnivao u Varšavi zakladu WOT (Za slobodnu Rusiju) koja je kritična prema Kremlju.

“To su i Rusi i ljudi koji govore ruski, među kojima su mnogi koji su našu domovinu napustili iz političkih razloga”, objašnjava Nurmanov.

Još iste večeri on mora odvesti dvije volonterke u centar za humanitarnu pomoć u Przemysul, gdje moraju zamijeniti još dvije žene nakon dvanaest sati rada. U bivšoj robnoj kući se nalaze spavaonice i saloni za stotine izbjeglica. Centrom upravljaju lokalni biznismeni. Ovdje ruske dobrovoljce dočekuju raširenih ruku.

To Georgiju Nurmanovu i njegovim prijateljima daje hrabrost. "Važno nam je pomoći - ali i biti prisutni", kaže za DW osnivač organizacije "Rusi za Ukrajinu", "jer na taj način možemo pokazati da ne podržavaju svi Rusi ovaj rat. Osjećamo se odgovornima za ono što se sada događa u Ukrajina."

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu