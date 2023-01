Ruski blogeri kritiziraju vojno vodstvo

Nije prvi put da desni proruski ratni blogeri kritiziraju nesposobnost ruske vojske, kao nakon ukrajinskog napada u kojem je, po ruskim navodima, poginulo 89 ruskih vojnika. Ti ratni blogeri koriste prije svega platformu Telegram kako bi izrazili svoje zgražanje. U jednoj objavi na „Grey Zone", kanalu na Telegramu koji se pripisuje privatnoj vojsci „Grupa Wagner" poduzetnika i Putinovog prijatelja Jevgenija Prigošina, kaže se: „Kako se i očekivalo, nakon događaja u Makijivki oni su počeli same vojnike optuživati da su krivi što su ubijeni. Jer, oni su uključili svoje mobilne telefone i tako su otkriveni. Naravno da neprijatelj ima te mogućnosti i ponekad ih koristi. Ali, u ovom slučaju je to 99 posto laž i pokušaj da se sa sebe odbaci svaku krivicu."

Nesposobnost ruskog vojnog vodstva

Ruski generali su načelno nesposobni prihvatiti savjet, kaže Igor Girkin, bivši ruski špijun i samozvani nacionalist, kojeg je u studenom 2022. jedan nizozemski sud osudio za masovno ubojstvo zbog sudjelovanja u obaranje malezijskog putničkog zrakoplova MH17 iznad istočne Ukrajine 2014. godine. Na svom profilu na Telegramu Girkin piše da je zgrada u kojoj su bili smješteni vojnici potpuno razorena, jer je istovremeno služila i kao skladište streljiva.

Boris Rošin, desni ratni bloger i autor chata „Colonelcassad", kritizira što je previše vojnika stacionirano na području koje može dosegnuti ukrajinsko topništvo. Vojska je svoju strategiju posljednjih mjeseci prilagodila uvjetima na terenu kako ne bi na jednom mjestu bile uskladištene velike količine streljiva i goriva. Ali, kaže Rošin, to ne vrijedi za ljude. Za to je odgovorno rusko vojno vodstvo. „Nekompetentnost i nesposobnost da shvate posljedice jednog rata i dalje su ozbiljan problem", kaže Rošin.

Oštra kritika ruskog vojnog vodstva zbog neuspjeha u vođenju rata nije ništa novo za ruske nacionaliste. Proruski ratni blogeri već mjesecima objavljuju oštre kritike. Ali, najnoviji val zgražanja nad ministarstvom obrane u Moskvi nameće pitanje, zašto se takva kritika tolerira u Rusiji koja postaje sve autoritarnija. Blogeri koji zagovaraju rat mogu slobodno izraziti svoje mišljenje. Protivnicima rata prijeti do 15 godina zatvora jer ih se može teretiti za kaznena djela „diskreditacije ruske vojske" ili širenje „lažnih vijesti" o ruskoj vojsci i njezinim aktivnostima.

Moskva ne može potpuno kontrolirati narativ

Presudan je smjer kritike, objašnjava Abas Galjamov, politički analitičar i bivši pisac govora za ruskog predsjednika Vladimira Putina. „Ratni blogeri kritiziraju iz takozvane rodoljubne perspektive: oni ne napadaju Putina nego one koji provode akcije. Ali, oni ne dovode u pitanje ni Putinovo vodstvo ni njegovu ideju da ruska vojska umaršira u Ukrajinu." Putinovo vodstvo i sam rat dovoditi u pitanje, to nije dopušteno, kaže Galjamov, tko to čini na njega se gleda kao na „neprijatelja".

Ali, Igor Girkin, jedan od najistaknutijih kritičara ruske vojske, već je u više navrata kritizirao i Putina. U jednom videu dugom 90 minuta, objavljenom na Telegramu u prosincu, Girkin je izjavio da je glava ribe potpuno pokvarena.

Britanski povjesničar i stručnjak za Rusiju Mark Galeotti kaže da Moskva sve više shvaća da narativ ne može potpuno kontrolirati. Ljudi kao Girkin su u određenom smislu glasnogovornici važnih struja u vojsci i sigurnosnom aparatu, smatra Galeotti. Strahuje se da bi se od njih moglo napraviti mučenike ako ih se pritisne. Osim toga tada se ne bi imalo mogućnost dobiti stvarni dojam o tomu, što oni žele.

Je li to politički šahovski potez?

I Putin je nezadovoljan svojim vojnim vodstvom, kaže Abas Galjamov. „Oni su mu obećali pobjedu za tri dana, umjesto toga on se osramotio pred čitavim svijetom." Na emocionalnoj razini Putin čak razumije blogere, kaže ovaj ruski politički analitičar.

Imajući u vidu borbu za vlast unutar ruskog vodstva kritika je zacijelo i politički motivirana. Galeotti smatra da ne podržavaju svi ruski visoki vojni časnici ministra obrane Sergeja Šojgua i šefa glavnog stožera Valerija Gerasimova. Moguće je da će ti ljudi morati podnijeti ostavke još u ovoj godini, kaže on. „Ono što vidimo u društvenim medijima odražava puno realne politike u Rusiji", naglašava britanski povjesničar Galeotti.

