Rusija krvari pod sankcijama

Nedjelju dana nakon ruske invazije na Ukrajinu, život u Rusiji se radikalno promijenio. Zapadne sankcije bez presedana pogodile su skoro sve branše: finansije, transport, putovanja, kulturu, sport.

Rublja je za samo nekoliko dana izgubila oko trećinu svoje vrijednosti, izvještava se o redovima ispred bankomata i problemima sa plaćanjem karticama ili sistemima plaćanja kao što su Google Pay ili Apple Pay. Neki stručnjaci već predviđaju dvocifreni ekonomski pad ove godine ako se nastavi trenutni trend.

Redovi ispred bankomata

Rusija se pripremila

Ipak, još nije dotle došlo. Kremlj priznaje da postoje problemi i širi optimizam: „Naravno, ruska ekonomija osjeća snažan pritisak, snažan udarac, ali postoji potencijal za otpor, postoje planovi, kontramjere se preduzimaju energično. Neće pasti", rekao je portparol predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov u srijedu u Moskvi. Osnovni stav državnog vrha: Uskoro će se situacija na tržištima smiriti.

Rusija se bar od aneksije Krima 2014. prilagodila ekonomskim sankcijama Zapada. Već tada su za to pronašli jedan eufemizam. Umjesto o „sankcijama", ruski mediji radije govore o „novoj ekonomskoj realnosti". Ali, sada je udarac mnogo masovniji. Novina je to da sada postoji de fakto krizni centar na čelu sa premijerom Mihailom Mišustinom, koji pokušava da zadrži turbulencije pod kontrolom.

Zabrane preleta ruskih aviona preko teritoriaj određenih zemalja veoma su pogodile ruski vazdušni saobraćaj. Turističke kompanije takođe prijavljuju pad rezervacija i do 70 odsto. Rusi koji stignu do plaže iz snova moraju da sa sobom ponesu mnogo keša. Razlog za to je isključenje nekih ruskih banaka iz platnog sistema SVIFT. Tako tri bolnice na Tajlandu ruskim turistima pružaju medicinske usluge samo za gotovinu. A što se tiče leta nazad za Rusiju, to će takođe da bude komplikovano.

Kao što se i očekivalo, ruska Centralna banka je reagovala na kolaps rublje i udvostručila vodeću kamatnu stopu na 20 odsto kako bi se suprotstavila spirali devalvacije i poskupljenja. Ali, sama Centralna banka je takođe pod pritiskom bez presedana i izgleda iznenađena odlukom Zapada da efektivno zamrzne dvije trećine njenih rezervi. Prema novinskoj agenciji Rojters, šefica banke Elvira Nabiuljina je rekla da je u video snimku za zaposlene rekla da su se nadali blažem scenariju.

Najteže pogođena srednja klasa

Srednju klasu najviše brine kriza, piše poslovni dnevnik Vedomosti. Neki moskovski restorani ovih dana imaju oko 60 odsto manje posjetilaca. Ali, sankcije će osjetiti svi građani, a ne samo srednja klasa. „Rusi su ranije sankcije doživljavali kao neku vrstu 'kažnjavanja elita'. Sada dolazi spoznaja da će svi doći na red", citira list jednog psihologa.

Sergej Utkin, poznati moskovski ekonomista, upozorava u listu Komersant na „gigantske ekonomske gubitke i uništavanje načina života čitavih slojeva društva". Sve ovo je rezultat vojnog pohoda na Ukrajinu.

Ono što je u Rusiji očigledno rijetko ko očekivao jesu sankcije u oblasti sporta i kulture. Sve više ruskih ekipa dobija zabranu učešća na takmičenjima. Sportski događaji poput finala Lige šampiona u Sankt Peterburgu se izmještaju, što je rezultiralo milionskim gubicima za lokalnu ugostiteljsku industriju.

Ruskim bioskopima prijeti masovna smrt

Ruski umjetnici poput dirigenta Valerija Gergijeva, za kojeg se kaže da je pristalica predsjednika Putina, gube svoje angažmane na Zapadu. Ruska operska diva, Ana Netrebko je sama otkazala predstojeće nastupe u Hamburgu, milanskoj Skali i u Cirihu. Rekla je da sad nije vrijeme za koncerte. Mnogi i njoj prebacuju da se nije dovoljno distancirala od „Putinovog rata“. Zbog toga je Bavarska opera s Anom Netrebko prekinula ugovor. Netrebko je pak na svom profilu na Instagramu još jednom jasno napisala: „Kao što sam već rekla, ja sam protiv ovog besmislenog napadačkog rata“.

Valriju Gerhijevu otkazan ugovor zbog bliskosti s Putinom

Ali, jedna industrija u Rusiji je posebno pogođena: bioskopska. Kada u četvrtak novo izdanje holivudskog blokbastera Betmen stigne u svjetske bioskope, Rusi neće imati priliku da vide ovaj film. To je jedna od tri velike premijere koje su američki producenti odbili da prikažu u Rusiji ove godine. Posljedice: bioskopski operateri očekuju gubitak do 70 odsto prihoda. Nekada su mogli da ostvare više od tri četvrtine svoje prodaje na zapadnim filmovima. Ukoliko se situacija do maja ne popravi, stručnjaci očekuju da će bioskopi u Rusiji masovno izumrijeti.

