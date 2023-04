Rusija: gdje naći vojnike?

Kao i uvijek, 1. travnja je u Rusiji počelo novačenje. Ono što nije kao uvijek jest da je ruski predsjednik Putin potpisao dekret o pozivu 147.000 Rusa za služenje vojnog roka – dobrih 8% više nego što ih se pozivalo u proteklim godinama.

Istovremeno s novačenjem je započela propagandna kampanja u kojima se mladiće poziva da pristupe vojsci ugovornom obavezom na određeni broj godina. Niti to nije neuobičajeno, ali ovaj put je ta kampanja osobito široka i agresivna. Portal taiga.info tako javlja iz grada Novosibirska kako je tamošnjoj gradskoj upravi stigao paket propagandnih letaka za vojnu službu uz naputak da oni budu podijeljeni po svim zgradama kako bi bili „izvješeni na oglasnim pločama, ulaznim vratima i na stubištima“ – a isto je i u drugim gradovima Rusije. Treba ih objesiti po općinama, knjižnicama, sportskim dvoranama i svugdje gdje bi ih građani mogli vidjeti.

„Pa koga to oni žele u uniformi?"

I direktor jedne škole u Novosibirsku Sergej Černišov je dobio vojni propagandni materijal u papirnatom obliku i uputu da to objavi i na internetskim stranicama škole. „Netko tu mora biti izvan sebe da tako nešto stavi na svoju web-stranicu", žali se direktor. „Po mom mišljenju, nadležni su odabrali posve krivu ciljnu skupinu za tu reklamu jer studenti moraju tek kasnije u vojsku. Potpuno je ludilo tražiti ih da sve ostave i stupiti u vojnu službu. Je li traže potpune idiote? Osim toga to proturječi našim načelima da se obrazovanje strogo dijeli od politike."

No Rusija treba vojnike: američka postaja Bloomberg, pozivajući se na „dobro obaviješten izvor“, nedavno je objavila kako rusko zapovjedništvo želi mobilizirati 400.000 novih boraca. To se slaže s drugim informacijama obavještajnih službi: još uvijek su spremne i vojarne u Bjelorusiji gdje su na obuci bili vojnici pričuvnog sastava koji su poziv dobili prošlog ljeta i jeseni, a čuju se i žalbe vojnih zapovjednika na bojišnici o lošem moralu, slaboj motivaciji, ali i lošoj uvježbanosti tih vojnika – što ih i prečesto košta glave.

No ta prošlogodišnja mobilizacija nipošto nije dobro prihvaćena među mnogim stanovnicima Rusije tako da se i rusko ministarstvo obrane požurilo demantirati taj navod: „Stožer ne planira drugi val mobilizacije. Dovoljni su oni koji su već pozvani na služenje vojske i oni koji dragovoljno sudjeluju u 'specijalnoj operaciji'“, izjavio je Vladimir Zimljanski koji je u glavnom stožeru zadužen za novačenje – naravno, ni on za tu „specijalnu operaciju“ u Ukrajini ne koristi u Rusiji zabranjen izraz „rat“.

Treba brzo naći 350.000 vojnika

No ovog siječnja je ruski ministar obrane Sergej Šojgu najavio „reformu“ oružanih snaga koja se u prvom redu svodi na povećanje broja vojnika sa sadašnjih 1,15 milijuna na milijun i pol već do godine 2026. No pitanje je: odakle bi došlo tih novih 350 tisuća vojnika? Iz Kremlja je istovremeno stigao i prijedlog da se podigne starosna dob vojnih obveznika: sa sadašnjih 18. do 27. godine starosti na 21 do 30 godina. Ruski parlament je to načelno prihvatio, ali će to biti provedeno postupno.

Sve to nema veze s ovim „normalnim“ vojačenjem, objašnjava Aleksej Tabalov iz udruge za ljudska prava „Škola novaka". Sergej Krivenko iz udruge Građani-vojska-pravo se slaže, ali i dodaje: „Ovo će biti posljednje ili pretposljednje novačenje gdje poziv neće dobiti i oni stariji od 27 godina.“

Najveća briga i novaka i njihovih obitelji je naravno da bi mogli biti poslani na bojišnicu u Ukrajinu. Još u ožujku prošle godine je Putin najavio kako „redovni novaci neće sudjelovati u borbama u Ukrajini", ali od onda je i rusko ministarstvo obrane priznalo da je bilo „grešaka“ i „slučajeva“ gdje su novaci doista završili na bojišnici. No pitanje je i gdje je bojište: tako je potvrđeno da je i na potopljenoj krstarici Moskva među poginulim mornarima bilo „običnih“ novaka.

Na granicu Ukrajine

Jer nije bezopasno biti i u blizini ratnih operacija: tako se čula žalba Galine iz područja Altala kako se njenom sinu u vojsci prijeti da će iz Novosibirska, gdje služi vojnu obavezu, dobiti prekomandu u regiju Belgoroda. „Zašto bi nakon tri mjeseca službe morao odlaziti sve do granice Ukrajine? Pa predsjednik je obećao kako novake neće slati u ratno područje!“

No posljednjih mjeseci ima sve više svjedočanstava, čak i fotografija koje su „obični“ vojnici slali svojim obiteljima koje pokazuju da su poslani na samu granicu gdje trebaju graditi vojna uporišta i rovove prema Ukrajini. No u borbu se ipak šalju samo oni koji se i ugovorno obvežu na služenje u vojsci, ali pritisak na vojnike u službi da „budu pravi domoljubi" i potpišu ugovor je velik.

To nam kaže i Tablov: „Obzirom da ministarstvo umjesto nove mobilizacije ljudstvo želi nadoknaditi onima koji će profesionalno pristupiti vojsci pokazuje i da su novaci zapravo glavna ciljna skupina ove propagandne kampanje." Isto tako, on se boji da će se brzo čuti za slučajeve vojnika koji su pod prisilom potpisali ugovor o služenju.

