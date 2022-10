Rusija želi u potpunosti da zabrani "LGBT-propagandu"

U prvom čitanju, svih 400 prisutnih poslanika u ruskoj Državnoj Dumi, koja ima 450 mjesta, glasalo je za prijedlog zakona o potpunoj zabrani „propagande netradicionalnih seksualnih odnosa". Sjednica parlamenta održana je iza zatvorenih vrata jer od 18. oktobra više nema video prenosa iz Državne dume. Drugo čitanje nacrta planirano je za novembar.

Uoči sjednice Donjeg doma, komunistkinja i koautorka nacrta zakona Nina Ostanjina rekla je da je dobila pismo od poglavara Ruske pravoslavne crkve patrijarha Kirila u kojem podržava prijedlog zakona. Duma reaguje zakonom, kaže ona, na ideološki rat koji se vodi protiv Rusije.

Državna duma je još 2013. donijela zakonsku zabranu „propagande netradicionalnih seksualnih odnosa“, ali je to bilo ograničeno na maloljetnike. Sada treba da se proširi i na punoljetne građane Rusije. Pri tom se istovremeno mijenja nekoliko postojećih zakona: zakoni „O informisanju”, „O medijima”, „O državnoj podršci filmovima” i „O oglašavanju”, kao i zakon „O zaštiti djece od štetnih uticaja”.

Više zabrana i veće kazne

Konkretno, novinskim platformama i onlajn servisima treba zabraniti distribuciju materijala koji promoviše „netradicionalne seksualne odnose i (ili) sklonosti". Ista zabrana važi i za audiovizuelne usluge. Slična ograničenja biće uvedena i vlasnicima medija i društvenih mreža. Zakonodavci takođe namjeravaju da zabrane prikazivanje i distribuciju filmova koji navodno sadrže takvu „propagandu".

Još više ograničenja važi za oglašavanje i materijal koji ne podliježe starosnim ograničenjima. Nacrt zakona dakle ne samo da zabranjuje „propagandu netradicionalnih seksualnih odnosa i sklonosti“, već takođe smiju da se pojavljuju u reklamama ili u materijalima dostupnim djeci.

Ruski književni savez (RKS) je u pismu poslaniku Aleksandru Činštejnu upozorio da će odobrenje Dume imati nesagledive posljedice

Pored toga, biće pooštrene kazne za kršenje zabrane „LGBT propagande". Pojedinci će se ubuduće suočiti sa kaznom do 400.000 rubalja (oko 6.500 evra). Pod otežavajućim okolnostima, uz "propagandu" za maloljetnike putem interneta ili medija, fizičkim licima prijeti kazna do 13.000 evra, a pravnim licima do 162.000 evra. Onome ko prekrši ovaj zakon takođe može po sudskom nalogu da se zatvori preduzeće na period do 90 dana.

Izdavači knjiga i organizatori manifestacija zabrinuti

Prije prvog čitanja nacrta zakona, Ruski književni savez (RKS) je u pismu poslaniku Aleksandru Činštejnu upozorio da će odobrenje Dume imati nesagledive posljedice. U pismu se navode djela ruske književnosti koja sadrže elemente koji bi se mogli dvosmisleno tumačiti u svjetlu izmjena zakona, uključujući preljubu u „Ani Karenjini” Lava Tolstoja, seksualno nasilje u „Tihom Donu” Mihaila Šolohova i „pedofiliju” u „Loliti” Vladimira Nabokova.

Život u strahu moskovske drag kraljice

„S obzirom na širok obim nacrta zakona, izdavači nisu u mogućnosti da nezavisno procijene i isključe knjige koje bi mogle da ga krše", saopštio je Ruski književni savez. Činštejn je odgovorio da ne treba brinuti o pomenutim književnim djelima. Njima ne prijeti „revizija ili prerada".

Organizatori LGBT filmskog festivala "Side by Side”, koji se održava svake jeseni u Sankt Peterburgu, traže zauzvrat da se ukinu zakoni koji krše prava LGBT+ osoba. „Još uvijek je nejasno kako će tačno funkcionisati ovaj zakon, ali će svakako uticati na filmsku industriju, medije, veb stranice i društvene mreže, a moguće i na razne festivale, izložbe i pozorišta, kao i na poslovanje knjigama, striming servise i koncerte”, navodi se u saopštenju.

Žrtve režima Kremlja

Od „zabrane propagande istopolnih odnosa među maloljetnicima” uvedene prije devet godina, za prekršaje su optuženi nepoznati aktivisti, ali i poznati blogeri i velike kompanije.

Sud je 2021. kaznio TV kanal MUZ sa milion rubalja (oko 16.000 evra) jer se blogerka Danja Milokhin pojavila na programu u smoking-haljini. Novinar Jurij Dud je ove godine kažnjen sa 2.000 evra od moskovskog suda zbog intervjua sa umjetnikom i rediteljem Fjodorom Pavlov-Andrejevičem, koji otvoreno živi svoju homoseksualnost.

