Humanitarne vize

Rusi ne mogu (uvijek) računati s Njemačkom

Ruski protivnici rata u Ukrajini do sada su mogli računati na zaštitu u Njemačkoj. To su u svibnju potvrdili u Ministarstvu unutarnjih poslova u Berlinu. Koliko je Rusa do sada došlo u Njemačku? I vrijedi li to i dalje?