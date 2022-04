RS: Zakon će sutra stupiti na snagu

Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, poništio je visoki predstavnik Kristijan Šmit, obarajući tako ukaz predsjednice ovog entiteta, Željke Cvijanović, od prije nekoliko dana. Narodna skupština usvojila je zakon u februaru ove godine, koji je proizvod odgovora na raniju odluku Ustavnog suda BiH kojom se država definiše kao titular imovine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

„Suspendovao sam primjenu Zakona do ocjene Ustavnog suda, kako bi se izbjegle negativne pravne reprekusije za građane i potencijalne investitore. Proširujem i zabranu raspolaganja državnom imovinom kako bi je uskladio s odlukama Ustavnog suda“, poručio je Šmit, rekavši da ovom odlukom daje do znanja sviima da samo država BiH može raspolagati državnom imovinom.

Livade i rijeke

Šmit je dakle, osim što je poništio zakon proširivanjem odredbi Zakona o zabrani raspolaganja imovinom iz 2005. kojeg je nametnuo Pedi Ešdaun, definisao da će sva nepokretna imovina na teritoriji cijele BiH, uključujući poljoprivredno zemljište, rijeke, šume i ostalo, biti u vlasništvu države, dok se ne postigne dogovor u Parlamentu BiH u vezi sa raspodjelom između države i entiteta.

Zakonom koji treba da stupi na snagu u RS, imovina koja se nalazi na teritoriji ovog entiteta, uključujući poljoprivredno žemljište, šume i rijeke, pripadale bi RS. Vlasti u Banjaluci oštro odbacuju korištenje bonskih ovlaštenja. Milorad Dodik (SNSD) poručuje da je imovina RS njena i da tu ne pomažu nikakva bonska ovlaštenja.

Milorad Dodik i Željka Cvijanović

„Samo neizabrani i nepotvrđeni stranac, poput Šmita, može da se bavi pitanjima koja su u Ustavu BiH već riješena", poručuje Dodik i poziva Šmita da napusti BiH.

„Partnere u Federaciji pozivam da poštuju Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum, a gospodinu Šmitu preporučujem da kupi kartu za Njemačku u jednom pravcu. Danas mu je istekao godišnji odmor“, kaže Dodik.

Geodetska uprava RS će preuzeti sav posao

Sporni zakon obavezuje institucije u RS da imovinu koja se nalazi na njenoj teritoriji knjiže na entitet. Šmitovim proširenjem, odnosno izmjenama Zakona o raspolaganju državnom imovinom iz 2005. godine, sada je taj dio pravno onemogućen. Ipak, najave iz RS su da će zakon sutra (a prema nekim najavama možda i danas), ipak stupiti na snagu. Primjena tog zakona vršila bi se preko Geodetske uprave RS i drugih organa koji su nadležni za svaku pojedinačnu oblast, bilo da se radi o šumama ili poljoprivrednom zemljištu.

„Zakon će stupiti na snagu, tu nema dileme. Mi imamo svoju Geodetsku upravu, imamo način da sprovodemo sve odluke Narodne skupštine. Podsjetiću vas da je skupština u jednom od zaključaka, nakon što je Valentin Incko nametao zakone, navela da se odluke visokog predstavnika, kojeg mi ne priznajemo, neće primjenjivati na teritoriji RS. Tako i u ovom slučaju. Pa će se vlasništvo nad šumama recimo definisati preko Geodetske uprave i šumskih gazdinstava, pojedinačno“, kaže naš izvor blizak stranačkim strukturama SNSD-a, upozoravajući da je jedini način da ih spriječe u tome, hapšenje od strane SIPA-e i novi haos.

Očigledno predviđajući ovakav razvoj događaja, svjestan da je Narodna skuptina RS usvajala u nekoliko navrata zaključke kojima se odbacuju odluke visokog predstavnika, Šmit poručuje svima koji ne budu poštovali odluku da će snositi poljedice.

Kristijan Šmit upozorava da će svi uključeni snositi pravne posljedice

Upozorenje

„Ukoliko se potezi povuku u suprotnosti sa ovom stvarnosti, odnosno mojom odlukom, svi uključeni će snositi pravne posljedice....Ja sam iskoristio svoja izvršna ovlaštenja, kako bih ovu zemlju poveo naprijed, a neke ljude doveo razumu“, poručio je Šmit.

U isčekivanju daljeg zaoštravanja političkih odnosa o ovom pitanju delegati Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta BiH trebali bi već danas uputiti zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti Zakona o nepokretnoj imovini RS. Od političkog opusa stranaka sa sjedištem u Federaciji reakcije na Šmitovu odluku su više nego pozitivne.

„Pozdravljam odluku visokog predstavnika kojom je suspendovan neustavni Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Ova odluka OHR-a je važna za očuvanje mira i stabilnosti koje je Milorad Dodik u proteklih više od pola godine ozbiljno doveo u pitanje“, rekao je Džaferović, ističući da je zakon neustavan i uperen protiv Dejtona.

Danas se u Beogradu sastaju Aleksandar Vučič i Kristijan Šmit

Sastanak Šmit- Vučić

Šmitovu odluku, koja dolazi samo dan nakon uvođenja sankcija Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović od strane Velike Britanije pozdravili su međunarodni predstavnici u BiH, prvenstveno ambasada SAD-a i Velike Britanije.

S obzirom da su iz Srbije do sada stizali različiti politički signali, posebno nakon usvajanja izmjena Zakona o zabrani negiranja genocida, so na ranu biće današnji sastanak u Beogradu Aleksandra Vučiča i Kristijana Šmita. Teme razgovora biće, između ostalog, najnovije odluke OHR-a ali i sankcije rukovodstvu RS. Inače, predsjednik Srbije se do sada sastajao sa Šmitom, za razliku od političkog rukovodstva RS, koje i dalje ne priznaje njegov izbor, jer ga nije potvrdio Savjet bezbjednosti UN-a.

