Robert Fico: novi saveznik Viktora Orbana unutar EU-a?

Ako je Viktor Orban na samitu lidera Europske unije očekivao podršku Roberta Fica za njegov kurs opstrukcije, onda se razočarao. Novi slovački premijer se u Bruxellesu priključio velikoj većini država EU-a, te je podržao početak pregovora s Ukrajinom oko punopravnog članstva u Uniji – doduše s rezervom: „Nećemo stajati na putu donošenja odluke Europske unije o početku pregovora s Ukrajinom", rekao je Fico novinarima nakon dolaska u Bruxelles.

Prije toga su promatrači izrazili bojazan da bi on mogao slijediti kurs mađarskog premijera, s obzirom na to da je Fico u predizbornoj kampanji zastupao rigorozna anti-ukrajinska stajališta. Orban je tako ostao jedini šef države odnosno vlade koji nije htio podržati početak pregovora s Ukrajinom i Moldavijom. Prije glasanja na kojem se o tome odlučivalo, Orban je jednostavno napustio prostoriju u kojoj su drugi državnici jednoglasno zaključili otvaranje pregovora.

Viktor Orban Foto: Omar Havana/AP/picture alliance

Približavanje Ukrajini

Orban je pak nastavio inzistirati na svom vetu protiv paketa pomoći Ukrajini „teškom" 50 milijardi eura. Ali ni po tom pitanju nije uspio na svoju stranu privući kolegu iz Slovačke. „Drago mi je da se 26 država uspjelo složiti oko kompromisnog prijedloga. To je dobar kompromis", rekao je u petak (15.12.) češki premijer Petr Fiala, koji njeguje vrlo tijsean kontakt s Ficom, i to zbog tradicionalno bliskih češko-slovačkih odnosa koji počivaju na povijesti (su)života u zajedničkoj državi.

U međuvremenu se više baš i ne čuju gromke anti-ukrajinske izjave koje je Fico znao prakticirati u predizborno vrijeme. Umjesto toga on demonstrira svoju želju za uspostavom dobrih odnosa s velikim susjedom na istoku. Njegova vlada će dozvoliti nastavak izvoza komercijalnih pošiljki oružja iz Slovačke u Ukrajinu, rekao je Fico. On je Kijevu ponudio pomoć u procesu razminiravanja, a upravo na briselskom samitu je najavio da će tijekom siječnja iduće godine na zajedničkoj granici razgovarati s ukrajinskim premijerom Denisom Šmihalom.

Pritisak na pravosuđe?

I dok je Fico nakon izbora za šefa vlade znatno ublažio anti-ukrajinsku retoriku upućenu u smjeru Kijeva, on kod kuće nastavlja s rigoroznom čistkom u redovima policije, a uz pomoć ekspresno organizirane promjene zakona upravo je u tijeku proces „likvidacije" moćnih institucija pravne države, Specijalnog državnog odvjetništva i Posebnog kaznenog suda. Oni su bili etablirani 2005., kako bi se uhvatili u koštac s posebno teškim slučajevima zločinačkih radnji i korupcije.

U protekle nešto više od tri godine Specijalno državno odvjetništvo podiglo optužnice protiv sudaca, državnih odvjetnika, policijskih službenika i nekolicine visokorangiranih političara koji su bili povezani s Ficinom strankom Smer. U nekoliko slučajeva su izrečene i presude, te su neki akteri bili i osuđeni. Bivši ministar unutarnjih poslova i trenutni ministar obrane Robert Kalinak završio je u istražnom zatvoru. Nekoliko desetaka drugih osoba, među njima i bivši posebni državni odvjetnik Dusan Kovacik, osuđeni su. I Fico je bio optužen, ali od istražnog zatvora ga je spasila činjenica da uživa parlamentarni imunitet, odnosno odluka nacionalnog parlamenta da on ne bude prepušten u ruke organa kaznenog progona.

„Posebno državno odvjetništvo je bastion povrede ljudskih prava", zagrmio je Fico. Odvjetništvo je, tvrdi on, angažirano kako bi zajedno s posebnim sudom i policijom vodilo političku borbu protiv njegove stranke i njega samoga.

Ubojstvo Jana Kuciaka i Martine Kusnirove

Fico se s dužnosti premijera povukao 2018., nakon ubojstva istraživačkog novinara Jana Kuciaka i njegove partnerice Martine Kusnirove. Nakon tih zločina u Slovačkoj, zemlji s oko pet milijuna stanovnika, uslijedio je val prosvjeda. Još uvijek nije uhvaćena osoba koja je dala nalog za ubojstvo, a pravni postupak još nije okončan. Do sada ipak nije dokazana bilo kakva izravna veza s Ficom i njegovom tadašnjom vladom.

Fico se s dužnosti premijera povukao 2018., nakon ubojstva istraživačkog novinara Jana Kuciaka i njegove partnerice Martine Kusnirove Foto: Mediawan

No, u okviru istražnog postupka koji je bio pokrenut zbogubojstva razotkrivena je raširena koruptivna mreža u koju su bili uključeni suci, državni odvjetnici, policajci, poslovni ljudi i političari iz Ficine stranke Smer. Usprkos tome Smer je pod Ficinim vodstvom koncem rujna ove godine pobijedio na prijevremenim izborima te dobio nalog za formiranje vlade. Neposredno nakon preuzimanja vlasti Fico je poduzeo prve poteze kako bi po hitnom postupku ukinuo Specijalno državno odvjetništvo, odnosno Posebni kazneni sud. Već prije kraja ove godine bi taj postupak trebao biti "okončan” u ekspresnoj parlamentarnoj proceduri. Zbog te odluke Slovaci su opet izašli na ulice. „On nas je htio prevariti", rekao je 12.12.2023. pred tisućama prosvjednika u Bratislavi Michal Simecka, šef najveće oporbene stranke Progresivna Slovačka. "On je to htio obaviti brzo, htio je već prije Božića ukrasti pravnu državu, ukinuti Specijalno odvjetništvo i smanjiti kazne za korupciju.”

Bruxelles spreman za akciju

Protekli tjedan se borba za slovačku pravnu državu „preselila" u Europski parlament. Naime, u srijedu (13.12.) se u Strasbourgu održala debata između predstavnika Europske komisije i europskih zastupnika o toj temi. „Komisija neće oklijevati po pitanju poduzimanja svih potrebnih koraka kako bi osigurala poštivanje prava EU-a", obećao je europski povjerenik za pravosuđe Didier Reynders obraćajući se zastupnicima Europskog parlamenta. I najavio i mogućnost „zamrzavanja" isplate dijela EU-novca Bratislavi.

Ficova vlada to želi spriječiti, i to tako što će sve potrebne korake već unaprijed koordinirati s Europskom komisijom. „Mi ne radimo politiku tako da dođemo i lupimo šakom o stol", kaže za DW ministar vanjskih poslova Juraj Blanar. „Mi želimo komunicirati, ne želimo činiti ništa skriveno, zato što želimo dobre odnose."

Europska komisija je to pozdravila i zatražila od Slovačke da ne poduzima nikakve preuranjene mjere koje se tiču Specijalnog državnog odvjetništva i drugih institucija. „Europska komisija mora pričekati dok se u Slovačkoj ne usvoji dvojbene zakone i tek onda može nešto poduzeti", rekla je za DW dopredsjednica Europske komisije Vera Jourova.

„Europska komisija mora pričekati dok se u Slovačkoj ne usvoji dvojbene zakone i tek onda može nešto poduzeti", rekla je za DW dopredsjednica Europske komisije Vera Jourova. Foto: Alexandra von Nahmen/DW

No, već i sama debata u Europskom parlamentu i upozorenja koje je poslala Europska komisija razljutile su premijera Ficu. On je slovačkoj oporbi predbacio da u Bruxellesu radi kampanju protiv vlade u Bratislavi. „Tako nešto ne rade ni štakori", rekao je Fico u izjavi za slovačke medije. Oporbeni zastupnici su odbacili Ficine prigovore.

