Rekordne cijene goriva – kako će država pomoći?

Njemačka Vlada razmatra uvođenje „dodatka za mobilnost“ kako bi se kontriralo rekordno visokim cijenama goriva, piše tabloid Bild. On bi se kretao od 20 do 50 evra mjesečno, ali samo za one sa nižim i srednjim zaradama.