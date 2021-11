Rekordna suma za autoportret Fride Kahlo

Njeni autoportreti su legendarni. Frida Kahlo gleda posmatraču duboko u oči, kosa joj je obično ukrašena cvijećem, zadjenutim u pletenice. Ona nosi ručno izvezenu meksičku narodnu nošnju jarkih boja i druge upadljive modne detalje. U oči upadaju njene srasle obrve i nagovještaj brkova, što protivrječi konvencionalnim idealima ljepote. Ali, ova slikarka (1907-1954) nikada nije marila za konvencije.

Kultna figura Frida

Frida Kahlo rođena je kao kći njemačkog imigranta i mesticine - potomke evropskog i indogenog naroda. Razboljela se od dječije paralize u dobi od šest godina a sa 18 godina je teško ozlijeđena u saobraćajnoj nesreći. Cijeli život je morala nositi čelični korzet. Vezana za krevet nakon nesreće, Frida Kahlo počela je slikati iz razonode. Bio je to početak karijere bez presedana koja ju je učinila najpoznatijom umjetnicom Meksika. Njena karizma i njen život, koji je drugima bio inspiracija, također su je učinili kultnom osobom. Njena predanost ravnopravnosti spolova i uvažavanju autohtone kulture smatra se jedinstvenom i neponovljivom.

«Frida Kahlo: Making Herself Up»

Strastvena ljubav

Sada se na aukciji prodaje jedan od posljednjih autoportreta Fride Kahlo. Na njemu je njen životni saputnik Diego Rivera kao treće oko u glavi ove umjetnice. "Diego y yo" - "Diego i ja" naziv je djela, a govori puno o odnosu s ovim muškarcem kojeg je beskrajno voljela. No, strastvenu vezu njih dvoje obilježilo je i mnogo patnje: "Imala sam dvije teške nesreće u životu“, običavala je govoriti Frieda. „Prva je bila kada me je pregazio tramvaj, druga je bio Diego."

Ova poznata rečenica Fride Kahlo indikativna je za neobičnu ljubavnu priču koja je slavnog slikara, 20 godina starijeg od Friede, povezala sa ovom ženom koja mu je, kao nepoznata umjetnica, 1928. godine predstavila svoje prve slikarske korake. Za Fridu Kahlo to je bila ljubav na prvi pogled. Iako su oboje više puta varali jedno drugo s drugim partnerima, pri čemu je Fridu najteže pogodila afera, koju je Diego Rivera imao sa njenom sestrom Cristinom - nikad se nisu mogli zauvijek odvojiti jedno od drugog. Nakon što je Frida Kahlo umrla 1954. u dobi od 47 godina, Diego Rivera je priznao: "Shvatio sam da je najbolja stvar u mom životu bila moja ljubav prema Fridi." Promicao je njenu umjetnost sve do svoje smrti.

Diego Rivera posmatra Fridu Kahlo kako slika (1932)

Očekuje se rekordna suma

Slika "Diego y yo", kao simbol velike ljubavi, naći će se u aukcijskoj kući Sotheby's u New Yorku 16. novembra. Iako je ovo ulje na platnu malih dimenzija - 29,8 x 22,4 centimetra, očekuje se rekordna suma. Procjene su između 30 i 50 miliona dolara (oko 26 do 44 miliona eura). Ova slika je 1990. godine, također u aukcijskoj kući Sotheby's – prodana njujorškoj kolekcionarki i trgovkinji umjetninama Mary-Anne Martin za skromnih 1,4 miliona dolara. U to vrijeme to je bio prvi rad neke latinoameričke umjetnice ili umjetnika, koji je na aukciji dobio više od milion dolara.

Od tada cijene djela Fride Kahlo kontinuirano rastu. Rano djelo "El tiempo vuela" (Vrijeme leti) iz 1929. dostiglo je cijenu od 4,6 miliona dolara 2000. godine. Slika "Dos desnudos en el bosque" (Dva akta u šumi) prodana je za osam miliona dolara 2016. godine.

Cijena autoportreta Fride Kahlo kontinuirano raste

"Diego y yo" jedan je od posljednjih autoportreta koje je meksička umjetnica naslikala 1940-ih. Kosa joj je omotana oko vrata poput okova, suze joj kaplju niz obraze. Slika je nastala tokom Riverine afere s njenom bliskom prijateljicom, glumicom Maríom Félix. Patnja izdane Fride ogleda se u svakom potezu kista. Ako slika na aukciji doista postigne ciljanu cijenu, to će biti rekord koji će nadmašiti cijenu svih do sada prodatih latinoameričkih umjetničkih djela. To će još više doprinijeti slavi ove jedinstvene umjetnice.

Kritika Fride Kahlo

Sada su se pojavile i kritike na račun stvaralaštva Fride Kahlo. Autorica Joanna García Cherán iz indogenog naroda Purépecha požalila se na svojoj internet stranici da umjetnička avangarda u Meksiku - uključujući Fridu Kahlo - "odražava duh tog vremena, koji mitologiziranu indijansku kulturu reflektira u lako probavljivoj estetici, formuliranu od strane bogatih elita bijelaca "- ali bez doprinosa indogenih naroda. Tako je, po njenim riječima, Frida Kahlo voljela nositi šarene haljine Tehuana-žena, a da nikada nije bila s njima. Za Frankfurter Allgemeine Zeitung, Purépecha Joanna García Cherán je istakla: "Potrebno nam je više glasova indogenih ljudi kako bismo unijeli kritičku perspektivu u kulturu koja je istorijski isključivala perspektive indogenih naroda."

