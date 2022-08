Rekordna sezona u Grčkoj

Toliko muzike, plesa, jela i pića pod Suncem ljeta u Grčkoj odavno nije bilo: 14. i 15. Avgusta, mještani grčkih ostrva su konačno ponovo slavili panegiriju, veliko vjersko okupljanje povodom Marijinog uspenja. Bezbrojni turisti su slavili sa njima.

Poslije 12 godina finansijske krize, dvije godine od proglašenja pandemije i (dosad) šest meseci rata u Ukrajini, ljudi u Grčkoj žele da ponovo uživaju u bezbrižnim danima. Dok se može. U trećoj nedjelji avgusta 2022. većina Grka je na godišnjem odmoru i pokušava da bar nakratko odmori mozak od afere sa prisluškivanjem, drame sa izbjeglicama, energetske krizie i inflacije, koja se u julu popela na 11,6 procenata.

Istovremeno su u Grčkoj nadaju da će turistička sezona da se nastavi isto tako dobro kao što je i počela. Zemlja je i dalje u velikoj mjeri zavisna od turističke branše – u uspješnim godinama ta branša donosi više od 20 odsto cjelokupnog bruto društvenog proizvoda. A izgleda da će 2022. biti vrlo uspješna.

Ministar turizma Vasilis Kikilijas računa čak sa više gostiju nego 2019. koja je bila rekordna godina. Tada je u Grčkoj na odmor došlo ukupno 33 miliona ljudi. Prihod od stranih gostiju je iznosio 18,2 milijarde evra. Grčka centralna banka očekuje da će ove godine on iznositi 20 milijardi.

Gosti na ležaljkama na plaži u Grčkoj

Milion novih gostiju nedeljno

Dosadašnje brojke obećavaju: od početka avgusta, u Grčku svake nedjelje avionima stiže gotovo milion turista – kaže ministar Kikilijas. Stotine hiljada drugih gostiju stižu automobilima do Halkidikija i drugih mjesta na sjeveru zemlje, većina njih iz balkanskih zemalja. U julu ove godine situacija je bila slična – sa 3,5 miliona stranih gostiju je to bio veoma dobar mjesec.

„Ako to i dalje bude ovako išlo do sredine septembra, preživjećemo predstojeću zimu", kaže Panajotis, menadžer jednog velikog bara na Naksosu. To ostrvo je u julu 2022. imalo gotovo isto toliko posjetilaca kao i u rekordnoj 2019. godini, a avgust već sada izgleda bolje nego tada. Trenutno je tamo gotovo nemoguće naći smještaj, baš kao i na Mikonosu, Santoriniju, Krfu, Kosu ili Rodosu. To nikako nisu dobri ciljevi za putnike koji na odmor hoće da pođu spontano, bez pravovremeno rezervisanog smještaja.

Tajna blaga atinske rivijere

Huan i njegova djevojka Jasmin iz Španije, nisu se pokajali zbog svoje spontanosti. Usred avgusta nisu više mogli da nađu smještaj na Santoriniju, pa su ostali u Atini – i gotovo svakog dana otkrivali poneku novu plažu na tamošnjoj rivijeri. „U gradu je prelijepo i vrlo udobno. Do plaže se vozimo tramvajima, more je super, prijatno toplo i bistro, i ako nećete, ni ne morate da iznajmljujete skupe suncobrane", priča preplanula Jasmina - dok Huan hvali gradske kafane.

U avgustu ima dovoljno mjesta u atinskim tavernama i restoranima s pogledom na Akropolj

U avgustu su noći u Atini posebno prijatne. Većina stanovnika tada napušta milionski grad i odlazi u svoje letnjikovce. Zato nema saobraćajnih gužvi, buka se – za ovdašnje prilike – bitno smanjuje, i ima dovoljno mjesta u kafanama, tavernama i gradskim terasama sa pogledom na Akropolis.

Kulturna ponuda i dobra zabava

S druge strane, na mnogim grčkim ostrvima na plažama je velika gužva – baš kao i kafanama i tavernama. Mnogi to vole, ali i za one koji traže mir postoji veliki izbor lokacija na manje posećenim ostrvima, ili u brdima na kontinentalnom dijelu Grčke.

Tome sada treba dodati i veliku kulturnu ponudu: poslije dvije godine protivpandemijskih mjera, održavaju se nebrojeni koncerti. U antičkim pozorištima Epidaura, Dodonija ili Samotrake kao i u mnogim amfiteatrima pod vedrim nebom, svuda u Grčkoj se izvode komedije, tragedije ili moderni pozorišni komadi. Na mnogim manjim narodnim svetkovinama širom zemlje može da se igra do mile volje.

Plaža Angali na grčkom ostrvu Folegandros

Boris Džonson i Britanci

Ni rat u Ukrajini nije pokvario raspoloženje turista i domaćina. Izostanak turista iz Rusije, koji su do 2021. bili veoma važni u regionima poput Halkidikija ili Krita, sada je nadoknađen turistima iz drugih zemalja.

Do sredine avgusta 2022, većinu gostiju u Grčkoj su činili Britanci, među njima i slavna imena poput Borisa Džonsona. Gotovo isto toliko turista je pristizalo iz Njemačke, a njih slijede gosti iz Italije, Francuske, Holandije, Švajcarske, Austrije i Poljske. Prema podacima Centralne banke, u junu 2022. je zabilježen porast posjetilaca iz SAD od 50 odsto u odnosu na 2019. To posebno raduje domaćine, jer turisti iz SAD u prosjeku ostavljaju više novca od ostalih.

Grci strahuju za turističku sezonu

Na aerodromima nema haosa, u hotelima nema osoblja

Najveća iznenađenja ovog turističkog ljeta u Grčkoj su to što na aerodromima nema haosa i podatak da u hotelima nema dovoljno osoblja, iako stopa nezaposlenosti iznosi 12 procenata. Institut za istraživanje turizma INSETE je saopštio da je svako peto radno mjesto u turističkoj branši i dalje upražnjeno. Razlog za to su uglavnom loši uslovi rada i smještaja za osoblje.

Mnogi Grci sada radije traže posao u stranim turističkim centrima širom Evrope, pa čak i na Islandu. Jer, tamo su bolje plaćeni i smješteni nego kod kuće.

