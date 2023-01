Regrutuje li "Wagner" Srbe i bore li se u Ukrajini i Hrvati?

Crvena lobanja na crnoj pozadini: to je amblem zloglasne ruske paravojne formacije Wagner. Već godinama ta privatna vojska sudjeluje u konfliktima u brojnim zemljama i širi strah. I u Ukrajini ona ratuje na strani regularne ruske vojske. Već nakon ruskog napada 24. 2. 2022. u glavnom gradu Srbije Beogradu pojavili su se murali koji slave tu paravojnu formaciju. Regrutuje li ona nove borce i u Srbiji?

Izgleda da to potvrđuju videi koji se dijele po društvenim mrežama. Oni pokazuju srpske borce u ruskim postrojbama u Ukrajini. Oni većinom govore na srpskom o svojoj obuci i motivima za sudjelovanje u ratu. Vlasti u Srbiji nisu se do danas očitovale u vezi s time, kritičari smatraju da je to iz obzira prema tradicionalno pro-ruskom raspoloženju u Srbiji. Iz istog razloga Srbija, iako je kandidat za članstvo u Europskoj uniji, nije uvela sankcije protiv Rusije.

Prebojeni amblem Skupine Wagner na jednoj stambenoj zgradi u Beogradu Foto: Ivica Petrovic/DW

Služiti u stranoj vojsci Srbima je zabranjeno

Državljani Srbije aktivno sudjeluju u ratu u Ukrajini još od ruske aneksije Krima 2014. godine. A zapravo je Srpkinjama i Srbima zabranjeno sudjelovati u stranim vojskama. Po navodima ministarstva obrane i sigurnosnih vlasti u Beogradu, sve informacije o Srbima koji se bore u Ukrajini se pomno prikupljaju.

Ali, njihov tačan broj nije poznat. Ukrajinska ambasada u Srbiji procijenila je 2019. da se oko 300 osoba iz Srbije bori u Ukrajini na strani Rusije. Po navodima vlasti dosad je izrečeno više od 30 presuda zbog sudjelovanja u ratu u Ukrajini. No, to ne sprječava desno ekstremne organizacije da na društvenim mrežama šire propagandu za ozloglašenu grupu Wagner.

Potpora ruskoj agresiji na Ukrajinu na ulicama Beograda 24.3.2022. Foto: VLADIMIR ZIVOJINOVIC/AFP/Getty Images

Šef Wagnera opovrgava novačenje u Srbiji

Osnivač grupe Wagner Jevgenij Prigošin u međuvremenu je opovrgao da njegova grupa regrutuje borce u Srbiji. A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić javno je osudio reklamu grupe Wagner za vrbovanje ratnika na web-stranici srpskog kanala ruskog državnog medija Russia Today (RT), koja je u međuvremenu uklonjena.

I amblem Skupine Wagner na zidu jedne zgrade u Beogradu u međuvremenu je djelomično prebojen. Već prije toga su aktivistice i aktivisti grupe „Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi i Srbi protiv rata" prosvjedovali protiv tog murala. U toj grupi su se okupili ljudi iz Ruske Federacije, Bjelorusije i Ukrajine koji su pobjegli u Srbiju od režima ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Jevgenij Prigošin Foto: AP Photo/picture alliance

Srbijanski protivratni aktivisti su osim toga podnijeli kaznenu prijavu protiv niza državnih službenika u Srbiji, kojima prebacuju da nisu spriječili vrbovanje ljudi za rat u Ukrajini. Aktivisti se okreću i protiv raznih desničarskih organizacija u Srbiji kojima prebacuju da promiču imidž formacije Wagner u srpskoj javnosti. To predstavlja pokušaj mobilizacije srbijanskih državljana za rat u inostranstvu i zato je to ilegalno.

Hrvatska podržava Ukrajinu

Hrvatska, koja je članica Evropske unije i NATO-a, u potpunosti podržava politiku Evropske unije prema Rusiji. I vlada u Zagrebu i velika većina pučanstva su se nakon ruskog napada na Ukrajinu 24. 2. 2022. angažirali oko ukrajinskih državljana koji su pobjegli u Hrvatsku. Na tržištu rada su čak ukrajinske izbjeglice izjednačene s hrvatskim državljanima.

U Ukrajini se neke Hrvatice i Hrvati bore – uglavnom na strani napadnutih Ukrajinaca. U prvoj polovini 2022. privatne TV-stanice su emitovale intervjue s više desetaka osoba, koje su se priključile ukrajinskoj vojsci ili su bili na putu prema Ukrajini kako bi to učinili. Neslužbeno se govorilo o 70 do 80 ukrajinskih boraca s hrvatskim državljanstvom.

Dragovoljci od 2014. godine

U intervjuima i drugim medijskim izvještajima se moglo naslutiti da se radi o istim ljudima koji su se tako angažirali već početkom ukrajinske krize 2014. godine. Službenih podataka o tome, koliko je hrvatskih dobrovoljaca otišlo u Ukrajinu nikad nije bilo.

Prema ruskim navodima od kraja februara 2022. je oko 200 Hrvata otišlo u Ukrajinu. Većina se priključila Pukovniji Azov. Ali, to opovrgava Denis Šeler, desno-ekstremni "bivši šef navijačke organizacije nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba" , koji se od 2014. godinama borio na strani Ukrajinaca, a kojega je Moskva označila „organizatorom hrvatskih plaćenika".

Vjekoslav Prebeg oslobođen je iz ruskog zarobljeništva Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/picture alliance

Vlada upozorava da se ne sudjeluje u ratu

Hrvatske vlasti nisu Hrvatice i Hrvate ni na koji način poticale da sudjeluju u ratu u Ukrajini. Naprotiv, uvijek se upozoravalo da je to ekstremno rizičan pothvat na vlastitu odgovornost. Shodno tomu su diskretno vođeni pregovori o oslobađanju Vjekoslava Prebega, koji je kao ukrajinski borac zarobljen u blizini Mariupolja i izveden pred ruski sud. U rujnu 2022. on se mogao vratiti u Hrvatsku.

Malobrojni hrvatski državljani su se priključili ruskoj vojsci. U javnosti se čulo jedino za Mirelu Jakupanec koja se angažirala na ruskoj strani u sanitetu. Neki izvori govore da je medicinska sestra, drugi da je liječnica. Njene pro-ruske izjave prenijeli su uglavnom portali koji šire fake news i propagandu Kremlja.

Unatoč solidarnosti s Kijevom, ukrajinski vojnici nisu dobro došli u Hrvatsku. Hrvatski Sabor je odbio prijedlog vlade da se u sklopu evropske misije EUMAM omogući obuka ukrajinskih vojnika na hrvatskom teritoriju. Ispitivanje javnog mnijenja je prije toga pokazalo da je gotovo 60 posto Hrvatica i Hrvata protiv toga.

Za razliku od hrvatske vlade, predsjednik Zoran Milanović javno zastupa tezu da se u ratu u Ukrajini radi o zamjenskom ratu Washingtona protiv Moskve. Zbog toga ga je pohvalio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

