Redatelj „Blade Runnera“ Ridley Scott navršava 85 godina

"Vidio sam stvari u koje vi ljudi nikada ne biste povjerovali." Ovo je možda najpoznatija rečenica iz svih slavnih filmova redatelja Ridleya Scotta. Rečenica koju izgovara vještačko ljudsko biće pred smrću. Karizmatični replikant Roy Batty rekao je to lovcu na robote koji bi i sam mogao biti umjetni čovjek: Rutger Hauer protiv Harrisona Forda. Finale trećeg dugometražnog filma Ridleyja Scotta "Blade Runner" još i danas je, 40 godina nakon premijere, veoma prisutno u očima i ušima svakog filmofila.

Njegov posljednji projekt: "Napoleon"

“Blade Runner” nedvojbeno je jedno od remek-djela ovog redatelja koji je zanat izučio na televiziji i u marketingu, a u redateljsku je stolicu prvi put sjeo s 40 godina. 40 godina djetinjstva, mladosti, prvih radnih iskustava i brojnih uspjeha u marketingu. Plus 45 godina režiranja dugometražnih filmova u Velikoj Britaniji i Hollywoodu - ukupno 85 godina. Toliko će godina Scott imati godina 30. novembra 2022. Teško je povjerovati u to jer još uvijek je toliko prisutan sa svojim filmovima. Nekoliko je projekata još uvijek u procesu: na primjer, povijesna drama "Napoleon" u koprodukciji Apple+ streaming ponude.

To što čovjek u tim godinama još uvijek može dirigirati mnoštvu ljudi na filmskom setu je postignuće samo po sebi. Njegovi noviji filmovi, "Alien: Covenant", "The Martian", "Exodus: Gods and Kings" i "House of Gucci" bili su sve samo ne tiha djela starosti. Ponudili su ono po čemu je Scott poznat: velike scenografije i izuzetnu tehnologiju animacije, zvijezda u izobilju, filmove koji znaju zadiviti već samo svojim vizualnim sjajem i obiljem.

Ridley Scott je u redateljsku je stolicu prvi put sjeo s 40 godina

Britanac u Hollywoodu

Scott je Britanac, rođen u South Shieldsu, malom lučkom gradu u sjeveroistočnoj Engleskoj. U međuvremenu je postao "sir". 2003. godine kraljica Elizabeta II. ga je proglasila vitezom. Do tada je već dugo bio redatelj u Hollywoodu, a njegovi su filmovi bili hitovi i punili blagajne. Morao se nositi i s nekoliko komercijalnih neuspjeha, ali to nije dugoročno naštetilo njegovoj redateljskoj karijeri. Filmovi koji sada i zasluženo nose atribut "kultni" ostavili su trag u sjećanju kinoposjetitelja.

"Blade Runner" je jedan od njih, "Alien" također, naravno. Ali djela kao što su "Thelma & Louise" i "Gladiator" također su donijela redatelju mjesto u knjigama istorije kinematografije. Bilo je i kritika: Scott je optužen da se previše oslanja na nadjačavanje seta i filmske strukture, opsežne kretnje kamere i vojske statista u svojim filmovima. Kao rezultat toga, njegova djela imaju previše savršenu ljusku u kojoj se ništa ljudsko ne može pomaknuti.

"Scott je vizualni hipnotizer"

“Scottove filmove vjerojatno također smatraju hladnima i posthumanima jer se često fokusiraju na likove koji jedva razumiju ljudske osjećaje”, napisao je jedan njemački kritičar povodom 80. rođendana Ridleya Scotta. Termin "post-human" dolazi od grande dame američke filmske kritike, Pauline Kael, koja je umrla 2019., a koja je redatelja svojedobno opisala kao "vizualnog hipnotizera".

Scena iz filma "Hanibal"

Naravno da ima nešto u tome. U nekim njegovim djelima gledatelj nakon završetka filma ima osjećaj da je dva sata bio hipnotiziran – a da se nije mogao doista sjetiti o čemu se zapravo radilo. Ali to se odnosi samo na manje uspješna djela ovog Britanaca.

Scott je poznat po tome što svoje često vizualno zapanjujuće filmove snima neobično brzo. U oktobru 2017. godine Scott je za američki časopis "Vanity Fair" rekao da su mu za snimanje igranog filma "Sav novac svijeta" trebala samo 43 dana. "Ja sam super brz”, dodao je redatelj. Kratko nakon toga, Scott je brzo reagirao na skandal s glumcem Kevinom Spaceyjem koji je u drami o otmici glumio naftnog milijardera Jeana Paula Gettyja. Nakon masovnih optužbi za seksualno uznemiravanje, Scott je izrezao sve scene sa Spaceyjem i dao ih ponovno snimiti s Christopherom Plummerom. Film je u kina stigao u predviđenom roku u decembru te godine.

Gdje je Oscar za Ridleya Scotta?

Unatoč brojnim filmovima i nagradama, Ridley Scott dosad je ostao praznih ruku čak i na dodjeli Oscara. Scott je tri puta bio nominiran za Oscara za režiju: 1992. za film „Thelma & Louise", 2001. za „Gladijatora" i 2002. za ratni triler „Black Hawk Down". Trenutno je Ridley Scott usred postprodukcije – a filmska industrija se pita hoće li financijer Apple TV+ dovesti željno iščekivani prestižni projekt u kina prije kraja godine. To bi bio preduvjet da se “Napoleon” uključi u utrku za Oscara 2023. godine.

