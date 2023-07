Od hemoterapije do Svjetskog prvenstva u ženskom fudbalu

Nastupiti u dresu reprezentacije Novog Zelanda u prepunom stadionu Eden Park u Aucklandu, na utakmici kojom se otvara Svjetsko prvenstvo 2023. čiji je domaćin njena zemlja, bila je "najveća motivacija" za Rebeku Stott da se vrati na fudbalski teren nakon što je pobijedila rak. S obzirom da se utakmica protiv Norveške igra 20. jula, Rebeka Stott se pravovremeno vratila u nacionalni tim i na putu je da ispuni svoj san.

Prije godinu dana Rebeka je doživjela prelomni trenutak u svom životu: Za vrijeme fudbalskog turnira pod nazivom SheBelieves Cup u SAD-u, ona je na Instagramu, u svom blogu, dokumentirala svoju borbu protiv Hodgkinovog limfoma (Hodžkinova bolest), jedne vrste raka limfne žlijezde, kako bi odvratila pažnju od crnih misli i pokušala pomoći drugima u sličnoj situaciji.

„Naprijed Stotty!"

Jedna od onih, kojoj je ovaj blog pomogao, je Alison Gale, američka fudbalska navijačica i obožavateljica ovog sporta, kojoj je, samo šest dana kasnije, dijagnosticirana ista bolest. Njih dvije su se povezale putem interneta ali se nikada nisu srele do te noći prošle godine u februaru, kada je Alison Gale, tokom utakmice Novi Zeland-Island u okviru SheBelieves Cupa, podigla transparent podrške Rebeki, koja je izašla sa terena i zauzela mjesto na klupi za rezervne igrače. Na transparentu je pisalo: „Naprijed Stotty! Hvala ti što si mi pomogla da pobijedim Hodgkinov limfom!"

"Bio je to tako cool trenutak", prisjeća se fudbalerka odbrane engleskog prvoligaša Brighton and Hove Albiona u izjavi za DW. "To je bio prvi put da sam je srela. Pomogla mi je da prebrodim to ludilo. I ja sam njoj pomogla da prebrodi ludilo i super je imati takvu konekciju, koja počiva na nečemu što zaista nije zabavno."

Kada je tokom fudbalske sezone 2020-21. napustila Brighton, kako bi se vratila u Melbourne na liječenje, Rebekah Stott je morala provesti dvije sedmice u izolaciji, što je bila jedna od australijskih mjera u borbi protiv COVID-a19. Tamo su joj saopštili dijagnozu.

Mreža podrške neprocjenjiva u izolaciji

"Ja sam to već preradila. Znala sam da je rak. Ali, imala sam saigrače, prijatelje i doktore sa kojima sam razgovarala. Tako da nije bilo tako teško."

Hodgkinov limfom je jedan od karcinoma koji se lakše liječi, ali se Stott ipak morala podvrći hemoterapiji u trajanju od 4 mjeseca, prije nego što su joj doktori u julu 2021. saopštili da je izliječena. Čim je dobila ovu vijest, Rebekah Stott je počela planirati svoj povratak onome što voli.

Ali, koliko god su bolest i tretmani hemoterapijom bili naporni, Stott nije ni sanjala da će put na fudbalski teren, do nivoa kondicije profesionalnog sportiste biti puno trnovitiji i teži, nego što je zamišljala.

"Nisam očekivala da će biti tako teško kao što je bilo. I da će tako puno trebati mom tijelu da se vrati u normalu. Sada gledam slike iz vremena kada sam završila tretman i kada sam igrala u ženskoj A-ligi u Australiji [u decembru 2021.] i ne mogu da se prepoznam", kaže Rebekah, koja tokom terapija nije trenirala 4 do 5 mjeseci. „Nisam imala mišiće, nisam imala snage. Morala sam početi od nule - sa aerobnim treningom. Ali bila sam užasno iscrpljena. Nakon teretane umor me je držao po dva ili tri dana. Trebalo mi je mnogo duže da se oporavim nego izliječim."

Rebekah Stott je ostvarila svoj cilj i nakon što je pobijedila rak vratila se na svoje mjesto u srcu odbrambenog tima Novog Zelanda Foto: Frederic Chambert/PanoramiC/IMAGO

Povratak na posao: u Brighton i Auckland

Po povratku u Brighton u Žensku Super ligu nedovršenog posla, Rebeka odaje utisak opuštene i pristupačne osobe. Burna sezona na južnoj obali Engleske dovela je do toga da je klub za dlaku izbjegao da ispadne iz prve lige, uprkos značajnom ulaganju u objekte, osoblje i igrače. Ali Stott nije sumnjala ni jednog trenutka u ispravnost odluke da se vrati.

"Kada sam prolazila kroz tretman, moj jedini cilj je bio da se vratim fudbalu. Kada se ukazala ta prilika, rekla sam: 'Da, hajde da se vratiš na pravi put i restartuješ svoju karijeru'."

Uprkos nekoliko povreda, ona je ostvarila svoj cilj i vratila se na svoje mjesto u srcu odbrambenog tima Novog Zelanda.

Iako je ragbi nacionalni sport u Novom Zelandu, svaki dan sve više raste oduševljenje ženskim fudbalom. Cilj, koji je sebi postavila reprezentacija Novog Zelenda, je da se izbori u svojoj grupi koja uključuje Norvešku, Švicarsku i Filipine i da ode u drugi krug takmičenja.

Utakmica protiv Norveške, kojom se otvara SP u fudbalu, će zasigurno biti veliki sportski događaj. Ali, kada bude suočena sa mislima kako da zaustavi norveške napadačice Adu Hegerberg i Caroline Graham Hansen i urlanjem 50.000 domaćih navijača u Aucklandu, Rebeki Stott je dovoljno samo da se sjeti Amerikanke Alison Gale, njenog transparenta podrške i svega što stoji iza te priče.

