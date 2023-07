Razočaranje u Kinu raste

Rezultati najnovije ankete Evropske privredne komore u Kini pružaju otrježnjujuću sliku poslovne klime u toj zemlji. Izjalovile su se nade u snažan oporavak kineske privrede nakon obimnog zaključavanja tokom pandemije. Više od polovine nemačkih kompanija očekuje da će se industrija 2023. razvijati nepromenjeno ili gore, iako je Kina napustila svoju politiku strogog karantina s prisilnim zatvaranjem fabrika i teretnih luka.

Uprkos smanjenim poslovnim očekivanjima, više od polovine njemačkih kompanija (55 odsto) namjerava da nastavi da ulaže u Kinu i u sljedećih nekoliko godina. Međutim, tokom pandemije 2020. i 2021. to je planiralo više od 70 odsto anketiranih firmi. I kada danas kompanije ulažu uprkos svim problemima, 62 odsto uglavnom to čine kako bi ostale konkurentne na kineskom tržištu. No, gotovo svaka četvrta firma želi da smanji svoja ulaganja – što je znatno više nego za vrijeme pandemije.

Kineski premijer Li Ćijang u sedištu Simensa u Minhenu 21. juna 2023. Foto: Ding Haitao/Xinhua News Agency/picture alliance

Šezdeset odsto firmi očekuje lošije tržišno okruženje, a više od 40 procenata strahuje od posljedica geopolitičkih napetosti u obliku sankcija ili kontrole izvoza. Neizvjesnost oko daljih posljedica rata u Ukrajini i sukoba oko Tajvana takođe loše utiču na očekivanja. Svaka četvrta firma navodi da su nastojanja Pekinga da se više odvoji i postane nezavisniji od drugih zemalja jedan od razloga za manje ulaganja.

Isti broj ispitanih firmi teži diverzifikaciji lanaca snabdijevanja, pri čemu jedna od pet kompanija planira da više ulaže u neke druge zemlje. A više od 16 odsto ima pripremljene planove čak i za moguće potpuno povlačenje iz Kine ako dođe do najgoreg.

Negativni rekordi u poslovnoj klimi

Kina nije izgubila atraktivnost samo za njemačke, već i za veliki deo evropskih firmi. Prema nedavno objavljenom istraživanju, u 570 evropskih kompanija povjerenje u ekonomske izglede Kine blijedi. A i profit se smanjuje – 64 odsto ispitanih evropskih kompanija izjavilo je da je postalo teže poslovati u Kini. To je negativan rekord. Kao problemi se navode teškoće u pristupu tržištu, kao i ograničenja koje postavlja vlada.

Osim toga, često ne postoji poštena konkurencija između domaćih i stranih firmi. Više od četvrtine preduzeća žali se na prisilni transfer tehnologije.

Sve izraženiji nacionalistički kurs šefa države i stranke Sija Đinpinga osjeća se sve više, kaže za DW Jerg Vutke, dugogodišnji generalni direktor u BASF-u i bivši predsjednik njemačke i evropske privredne komore u Kini. Postoji, kaže, „snažna nacionalizacija u nekim oblastima, gdje postoji jasan stav: ’stranci nam više ne trebaju, pa ih tu više ne puštamo na tržište’.“

Nije tako prometno kao prije korone: luka u Ćingdaou u istočnoj kineskoj provinciji Šandung Foto: CHINATOPIX/dpa/picture alliance

Kina gubi svoj sjaj

U poređenju s ranijom politikom otvaranja, u Kini sada dominira „politika koja mnogo više naglašava zatvaranje“, kaže Vutke. Međutim, u toj novoj orijentaciji Sija Đinpinga postoji veliki problem, dodaje on: „Kina bi trebalo da postane nezavisnija od svijeta, ali želi da svijet postane više zavisan od Kine. I naravno, to ne ide ruku pod ruku s globalizacijom.“

Toj krizi povjerenja kraj se za sada ne nazire: „Nema očekivanja da će se regulatorno okruženje zaista poboljšati u sljedećih pet godina“, kaže Vutke.

Pa koja je onda uloga još uvek predviđena za evropske i zapadne partnere u trgovinskoj i industrijskoj politici?

„Sigurno je da će Kinezi i dalje pažljivo odnositi prema velikim kompanijama – one im donose tehnologiju, ali i radna mjesta. To je svakako slučaj sa automobilskom i hemijskom industrijom ili sa mašinogradnjom. Ali, moramo i da priznamo da smo mi zapravo ostali ovdje (u Kini) ispod našeg potencijala“, naglašava Vutke.

Firme iz EU u 2022. prodale su samo 23 odsto više robe u Kini nego u Švajcarskoj. „Vjerovali ili ne, 6,4 miliona kontejnera otišlo je iz Kine u Evropu, ali se iz Evrope u Kinu vratilo samo 1,6 miliona kontejnera. To znači da je u mnogim aspektima Kina mnogo više zavisna od našeg tržišta nego mi od njihovog. A to je u suštini žalosna činjenica, jer je tamošnje tržište dovoljno veliko“, kaže Vutke.

„Stari prijatelji“: kineski predsjednik Si Đinping i osnivač Majkrosofta Bil Gejts 16. juna 2023. u Pekingu Foto: Yin Bogu/Xinhua/AP/picture alliance

Sve glasnije kritike

Poznati američki hedž-fond menadžer Stenli Drukenmiler nekada je bio poznat po svom nepokolebljivom uvjerenju u rast Kine. On je tako prije pandemije preduzetničku energiju u Kini opisao kao „Njujork na kreku“.

Ali, ta vremena su prošla. Početkom juna taj bivši saradnik Džordža Soroša rekao je da je Kinu otpisao kao destinaciju za investicije. Drukenmiler takođe je uveren da s nastavkom političkog kursa Sija Đinpinga Kina ugrožava ambiciozne ciljeve ekonomskog sustizanja ili prestizanja SAD.

„Kad gledam u budućnost, u sljedećih 10 ili 15 godina, ja to jednostavno ne vidim. Ako ne dođe do promjene na vrhu, mislim da će im privreda biti veoma usporena“, rekao je Drukenmiler početkom juna Investicionoj konferenciji u organizaciji Blumberga. Ako ove godine u Kini uopšte i dođe do ikakvog značajnog porasta, biće to samo nešto kao iznenadni i kratak nalet energije, kao kad pojedete ili popijete nešto u čemu ima mnogo šećera. „Očekujemo porast nivoa šećera ili neku vrstu snažnog rasta u sljedećih šest do devet mjeseci. Ali, dugoročno gledano, ne vidim Kineze kao veliki izazov za SAD u smislu snage privrede i rasta.“

Poznavalac Kine Jerg Vutke je nešto veći optimista. U situaciji kada se privreda suočava sa problemom sve starijeg stanovništva, kada postoje veliki problemi u sektoru nekretnina, gdje su lokalne samouprave veoma zadužene i gdje manjim bankama prijeti bankrot, Kina bi možda i mogla da pokuša da se vrati svojoj nekadašnjoj otvorenosti. Tada bi opet moglo da važi načelo „ekonomija ispred ideologije“, kaže Vutke. I zaključuje da to sigurno ne bi bila loša opcija za evropske firme.

