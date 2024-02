Gdje bi ljudi iz Gaze trebali bježati?

Mjesecima je izraelska vlada pozivala palestinsko civilno stanovništvo u Pojasu Gaze da bježi na jug. U međuvremenu se, prema navodima humanitarnih organizacija, oko 1,5 milijuna ljudi nalazi na granici s Egiptom u gradu Rafa, koji je izvorno imao oko 300.000 stanovnika. Mnogi od njih već su nekoliko puta evakuirani. Uvjeti života tamo su katastrofalni: mnoge izbjeglice podnose hladnoću u improviziranim skloništima i šatorima. Nedostaje hrane, pitke vode i lijekova.

Situacija bi se za stanovništvo na licu mjesta uskoro mogla dodatno pogoršati. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dalje želi da izvrši kopnenu ofanzivu i na Rafu kako bi tamo poduzeo akciju protiv Hamasa, kojeg Njemačka, EU, SAD i druge zemlje klasificiraju kao terorističku organizaciju. No, prije početka ofanzive, izraelska strana će dopustiti civilima u borbenim područjima da se presele u sigurna područja, kaže on.

Ovi planovi su naišli na velike međunarodne kritike. Upozoravaju i SAD, najvažniji saveznik Izraela. Što se tiče Rafe, njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock pozvala je na dugoročno uspostavljanje sigurnih mjesta za tamošnje ljude. Ona je govorila o humanitarnoj katastrofi koja je neizbježna.

Nakon terorističkog napada Hamasa 7. oktobra, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, Izrael je objavio rat toj terorističkoj organizaciji. Prema zdravstvenim službama, koje kontrolira Hamas, gotovo 29.000 ljudi ubijeno je u izraelskoj ofenzivi u Pojasu Gaze.

Prema navodima humanitarnih organizacija, oko 1,5 milijuna ljudi nalazi na granici s Egiptom u gradu Rafu

Snažno upozorenje Netanjahuu

Rat u Pojasu Gaze ponovno je došao u fokus i na kraju 60. Münchenske sigurnosne konferencije. Na sastanku je palestinski premijer Mohammed Shtaje, koji vlada na Zapadnoj obali, pozvao izraelsku vladu da dopusti stanovništvu na prenapučenom jugu Pojasa Gaze da se vrati u svoja stambena područja.

On je istodobno upozorio izraelskog premijera Netanjahua da ne pokušava vojnim sredstvima protjerati stanovništvo u susjedni Egipat. "Mi i Egipćani intenzivno smo radili na tom da to ne dopustimo", rekao je Shtaje. On je dodao je da će na poziv Rusije u februaru biti održan sastanak svih palestinskih skupina u Moskvi. U jednoj diskusiji, koju je organizirao DW, on je rekao: "Vidjet ćemo je li Hamas spreman ujediniti se s nama." Mi smo, rekao je on, spremni na suradnju.

MSC: Između kritike i razumijevanja

Bivša predsjednica Predstavničkog doma američkog Kongresa, koja dolazi iz redova demokrata, Nancy Pelosi izjavila je za DW: "Netanjahuovo ponašanje je, po mom mišljenju, neoprostivo kada je riječ o utjecaju, kolateralnoj šteti za djecu i obitelji." Ona je dodala: "Niko ne može oduzeti pravo na odbranu zemlji koja je brutalno napadnuta na ovaj način. Ali nadam se da će poslušati poziv državnog tajnika Antonyja Blinkena i naravno predsjednika Joea Bidena – jer mi smo svi prijatelji Izraela - i postupati oprezno s civilima."

Predsjednik najveće njemačke opozicione stranke Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz apelirao je u intervjuu za Deutsche Welle na izraelsku vladu: "Zaštitite civile, ali se borite protiv terorizma u Pojasu Gaze kako se ovaj problem nikada više ne bi pojavio". On je rekao da nikada ne bi davao savjete izraelskoj vladi "javno s podignutim prstom". "Oni imaju svoje probleme. Trebaju ih riješiti i zaslužuju našu punu podršku", rekao je Merz.

Gdje mogu ili moraju otići izbjeglice?

O malo opcija koje bi palestinsko interno raseljeno stanovništvo imalo u slučaju kopnene ofenzive na Rafu se danima špekulira. Mediji su, pozivajući se na izvore iz sigurnosnih krugova i nevladinu organizaciju Sinai Foundation for Human Rights, izvijestili da Egipat priprema orgomne ograđene prihvatne kampove za do 100.000 palestinskih izbjeglica.

Egipat je nedavno odbacio ove izvještaje. Voditeljica Državne službe za informiranje (SIS), Diaa Raschwan, rekla je da se protivi protjerivanju Palestinaca i da je također protiv dobrovoljnog napuštanja Pojasa Gaze. Ona je rekla da je puno prije početka izraelske vojne operacije, Egipat izgradio tampon zonu i ograde u obalnom pojasu sa svoje strane granice. Egipat ne gradi kampove za Palestince u pograničnom području s Pojasom Gaze, već za opskrbu humanitarnom pomoći, navode egipatski sigurnosni krugovi.

Mnoge od izbjeglica u Rafu su već nekoliko puta evakuirane Foto: Yasser Qudih/Xinhua News Agency/picture alliance

U Agenciji za izbjeglice UN-a (UNHCR) na upit DW-a nisu željeli komentirati "špekulacije" o mogućem kampu. Povjerenik za izbjeglice Filippo Grandi rekao je u petak u televizijskom intervjuu za BBC da je egipatsko stajalište jasno. "Ljudi ne bi trebali ići preko granice. Mislim da Egipat ima vrlo valjane razloge. To bi bila katastrofa za Palestince, posebno one koji bi morali ponovno biti raseljeni. Za Egipat bi to bilo katastrofalno u svakom pogledu, a što je još važnije: Još jedna izbjeglička kriza bila bi skoro kao čavao u lijes za budući mirovni proces."

Strah u Egiptu

Naime, Egipat se od početka rata izjasnio bio protiv primanja palestinskih izbjeglica. Prevelik je strah da bi to moglo biti previše za zemlju koja je ionako pogođena ekonomskim problemima. Egipat je već pružio utočište za stotine hiljada izbjeglica i tražitelja azila, posebno iz Sudana. Zemlja također strahuje da Izrael neće dopustiti povratak izbjeglicama u Pojas Gaze. I strah da bi se među izbjeglicama mogli naći i teroristi Hamasa također određuje stav vlade u Kairu.

Drugi plan za palestinske izbjeglice bio bi bijeg na sjever, natrag u uglavnom uništene gradove Pojasa Gaze. Ako Izrael pokrene ofanzivu, vojska će pokušati prebaciti civilno stanovništvo na sjever, rekao je izraelski vojni dužnosnik.

Život među ruševinama

Izraelske dnevne novine Haaretz ocjenjuju da je evakuacija stanovništva teško pitanje. Na području oko obližnjeg grada Al-Mawasija, sjeverno od Rafe, ne može biti smješteno ni stotine hiljada ljudi u šatore, piše list. Povratak u grad Gaza ili Khan Yunis, ocjenjuje „Haaretz" bio bi "život u ruševinama bez infrastrukture".

Prema podacima UN-a, polovina svih zgrada u Pojasu Gaze bila je oštećena ili uništena krajem januara. Područje je, navodi UN, praktički "nenastanjivo". Postotak uništenja sada će vjerojatno biti još veći. Mediji također danima izvještavaju o zračnim udarima na Rafu. Prema novinskim agencijama, poginulo je i više ljudi.

U Vijeću sigurnosti UN-a u utorak će se pregovarati o mogućem prekidu vatre. Vijeće razmatra nacrt rezolucije koji poziva na "trenutni humanitarni prekid vatre" - kao i oslobađanje svih izraelskih talaca. SAD je već uložio veto. Washington preferira oslobađanje talaca uz prekid vatre od šest sedmica.

