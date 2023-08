Radikalni na riječima - mekši napismeno

Alice Weidel je dobro raspoložena. Ona, koja se inače prilično rijetko sreće sa svojim stranačkim prijateljima, u nedjelju ujutru za njih odvaja dosta vremena. Za njeno dobro raspoloženje postoji razlog: dugo je izgledalo kao da će se različiti centri moći unutar AfD-a tokom debate o izbornom programu sudariti poput dva voza. Kao što se to često dešava, u prvom redu je desničarski ekstremistički pokrajinski lider Tiringije Björn Höcke. I on je želio da se u program uvrsti nova preambula, koja je potpuno u njegovom radikalnom tonu.

Alice Weidel Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Riječ je o „globalistički nastrojenim elitama" koje podržavaju EU. Kongres stranke briše riječ "globalistički". "Globalisti" - to opisuje misterioznu međunarodnu elitu koja navodno vuče konce iz sjene. Na kraju nedostaje i tzv. agenda duginih boja, koja se odnosi na prava manjina. U nacrtu Höckeovog lagera takođe se navodi da evropske države moraju preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost "umjesto da bježe pod navodnim zaštitnim kišobranom udaljenog i sebičnog hegemona". Izlazak iz NATO-a? Danas to žestoko osporavaju stranački lideri. To uopšte nije predemet rasprave, kaže Alice Weidel.

35 kadiata za četiri dana

Prije nego što su se delegati mogli pozabaviti izbornim programom, prešao se dug put. Najprije se trebala sastaviti lista kandidata za evropske izbore, a prijavljenih je bilo mnogo. Rast popularnosti ove stranke u anketama doveo je do pomame. Neki kandidati koji stoje niže na listi vide šanse za ulazak u parlament u Briselu - prijavila su se 34 člana AfD-a.

Na kraju, za četiri dana je izabrano 35 kandidata - uključujući samo četiri žene. "Da li ste spremni za moć žena, da li ste spremni za više patriotskih žena, da li ste spremni za više žena koje su u životu stajale na strani svojih muževa?", pitala je Elisabeth Becker u svom kandidatskom obraćanju za mjesta koja se nalaze niže na listi. No, ona nije izabrana.

Glasanje za kandidate na kongresu AfD-a Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Sa svakim govorom je postajalo jasnije: to je radikalni zvuk Höckea, zvuk oficijelno raspuštenog desničarskog ekstremističkog krila koji je prevladao u AfD-u. Predsjednik AfD-a u saveznoj pokrajini Tiringiji, Höcke, tokom izbora ne mora čak ni da stane za govornicu kako bi pokazao koliko je stranku usmjerio ka svom desnom uglu. To što svi njegovi poželjni kandidati ili željene formulacije nisu prevladale u sporu oko preambule - on može podnijeti.

No, Höcke je bio za glavnog kandidata: Maximiliana Kraha iz Saksonije. On je svoju stranku upozorio na to, da bude umjerenija. Sada on pak mora zastupati značajno oslabljeni program. Krah je na kraju stranačke konferencije rekao da se ne radi o pojedinačnim riječima, već o sadržaju.

Sam Krah je neko ko se ne boji kontakta s desničarskim ekstremistima. On je rado viđen gost u Institutu za državnu politiku u Schnellrodi - desničarskom ekstremističkom trustu mozgova okupljenom oko Götza Kubitscheka. Krah govori o istomišljenicima koje tamo susreće. U jednom video snimku na internetu on razmišlja o tome da u budućnosti koristi streljačka udruženja kao pomoćnu policiju u slučaju terorističkih situacija.

Bez straha od Ureda za zaštitu ustava

U Magdeburgu se uvijek iznova čuje: Tvrđava Evropa je potrebna protiv ilegalnih migracija. "Maligni tumor" se širi EU-om. Petr Bystron, koji je završio na drugom mjestu, kaže da je Bundestag bolja bina, ali "otrov" dolazi iz Brisela. "Globalisti" tiho i tajno postavljaju norme. Nemali broj prisutnih na stranačkom kongresu želi "Dexit", odnosno izlazak Njemačke iz Evropske unije.

Riječ koja se takođe uvijek iznova čuje je "remigracija", koja se godinama koristi i koju su skovali desničarski ekstremisti Identitarnog pokreta. Kandidatkinja Irmhild Bosdorf iz Sjeverne Rajne-Vestfalije je za milionske remigracije i pushbackove, "bez obzira na to šta Evropski sud pravde kaže o tome". Ona je sa više od 75 posto glasova izabrana na obećavajuće deveto mjesto na evropskim izborima i govori o zaustavljanju "promjene stanovništva koje prave ljudi". Na izjave poput ove upozorio je Ured za zaštitu ustava nakon prvog vikenda stranačke konferencije. Ni sedmicu kasnije, ton se nije promijenio.

Thomas Haldenwang, predsjednik Saveznog ureda za zaštitu ustava Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Predsjednik Saveznog ureda za zaštitu ustava (BfV) Thomas Haldenwang je i nakon završetka kongresa AfD-a iznio "nepromijenjene" ocjene: "U brojnim izjavama izražava se etničko razumijevanje ljudi, na primjer pozivanjem na 'Veliku razmjenu'", rekao je on za ARD. „Ovakve izjave ukazuju na to da se dovodi u pitanje garancija ljudskog dostojanstva iz Ustava za određene grupe stanovništva."

Skoro da nema brige da će Ured za zaštitu ustava doslovno zabilježiti izjave koje su se mogle čuti u Magdeburgu i iskoristiti ih protiv AfD-a. Posebno u istočnoj Njemačkoj se može čuti da bi rijetko kome smetalo da se cijeli AfD klasifikuje kao desničarsko- ekstremistički. Biće uzbudljivo posmatrati kakvi će se tonovi čuti u predizbornoj kampanji.

Björn Höcke Foto: imago images

Limmer: "Nemam volje za takvu ekipu"

Samo je u jednom slučaju došlo do otvorenog protivljenja: Sylvia Limmer, koja je još uvijek članica Evropskog parlamenta i koja je dvije godine bila u saveznom izvršnom odboru stranke, izrazila je svoj bijes putem mikrofona zbog nemogućnosti da se ponovo nađe na listi: „Mene su po naredbi najposlušnijih Höckeovih kadrova isključili - obračunavši se sa mnom zbog toga što sam glasala za izbacivanje Kalbitza iz stranke. „Nemam volje za takvu ekipu", žalila se Limmer, koja takođe slovi kao osoba od povjerenja bivšeg predsjednika stranke Jörga Meuthena, koji je omražen u sali.

„Bilo je "iritantno" što su u mnogim govorima "slogani zamijenili sadržajnu i činjeničnu raspravu o politici EU", istakla je još Limmer. „Izuzev očiglednog nepoznavanja struktura EU-a nekih kandidata.“

Delegati su, međutim, glasno izviždali njene oštre kritike izrečene sa govornice.

ARD/ms/gh/fs

