Radikalni aktivisti na barikadama zbog mrkog uglja

Stanje stvari je zapravo jasno: Lützerath su napustili njegovi žitelji, energetski koncern RWE je postao vlasnik zemljišta i objekata koji se nalaze na području sela na krajnjem zapadu Njemačke – i time stekao dozvolu da selo sruši i na toj lokaciji počne vaditi smeđi ugljen.

Ali to ne žele prihvatiti klimatski aktivisti, koji su se prije određenog vremena doselili u Lützerath. Oni žele spriječiti širenje površinskog kopa koji se približio selu. „Ovdje, na ovom površinskom kopu smeđeg ugljena, ovdje se nalazi najveći izvor CO2 u Europi, ovdje se kreira klimatska kriza, i zato ju moramo zaustaviti baš ovdje, na ovom mjestu", kaže Mara Sauer. Ova aktivistica je jedna od rijetkih osoba u selu koje daju intervjue medijima i koji nemaju ništa protiv da se u izvještajima pojave i njihova prava imena.

Lützerath 02.01.2023.

Mara Sauer se prije 15 mjeseci iz Brandenburga na istoku Njemačke preselila u Lützerath, gdje živi u kućici na drvetu, na 20 metara visine. Kada zapuše jak vjetar, ona i njezini istomišljenici noć moraju provesti na tlu. A te kućice na drvetu, to će biti njihove glavne utvrde otpora kada policije počne s akcijom izbacivanja aktivista.

Poletjele boce i kamenje…

Broj aktivista se procjenjuje na oko 200. Po procjenama vlasti, samo manji dio aktivista se može označiti pripadnicima žestoke jezgre pokreta otpora, odnosno radikalima, većinom se po tim navodima radi o mladim ljudima koji potječu iz građanskog okruženja. I zato vlasti pretpostavljaju da konflikt neće eskalirati kao 2018. – u obližnjoj Hambaškoj šumi (Hambacher Forst), koju je trebalo iskrčiti kako bi se i tamo moglo vaditi smeđi ugljen.

No, ta procjena bi se mogla pokazati pogrešnom. Kada je policija početkom ovog tjedna počela raščišćavati pristupne ceste, poletjele su boce i kamenje. Bilo je i pirotehničkih sredstava. Zabilježene su najmanje dvije (lakše) ozlijeđene osobe. Policajci opremljeni kacigama i zaštitnom opremom suočili su se s demonstrantima, od kojih je većina bila maskirana i odjevena u bijele kombinezone. „Zar vi nemate djecu? Zar ti nemaš djecu?", uzvikivao je jedan mladi čovjek u smjeru jednog policajca. Na prosvjedima je bila i njegova majka: „Nas starije to više ne zanima. Mi smo dobro živjeli." I dodaje kako se mlađoj generaciji oduzima Zemlju i zrak potreban za život: „I zato sam i ja ovdje!"

Nakon nekoliko sati se situacija primirila. Policija je srušila provizorna drvena ulazna vrata, a nekoliko aktivista koji su se lancima vezali za njih policija je pritvorila. Nakon toga su se policajci povukli. Sredinom idućeg tjedna bi trebala početi akcija stvarnog protjerivanja aktivista, očekuju se snažne policijske snage na terenu i uporaba teške mehanizacije.

Ovdje žive aktivisti

Razočarani Zelenima

U razgovorima s klimatskim aktivistima se može primijetiti koliko ozbiljno oni shvaćaju ovu stvar. Aktivisti se ne slažu s argumentacijom savezne vlade, vlade savezne zemlje Sjeverne Rajne i Vestfalije (NRW) i koncerna RWE koji tvrde da je postignutim sporazumom o napuštanju korištenja ugljena već 2030. (dakle osam godina ranije nego što je bilo izvorno planirano) ostvarena velika pobjeda za zaštitu klime. „Tu odluku oni mogu i ukinuti", kaže jedan aktivist.

U njihovoj borbi ih podržava i Luisa Neubauer, jedna od vodećih članica pokreta za zaštitu klime "Fridays for Future" u Njemačkoj. Neubauer, baš kao i brojni aktivisti iz Lützeratha, posebno je razočarana Zelenima, koji se trenutno nalaze na vlasti u NRW-u (zajedno sa CDU-om) i koji su pristali na kompromis. Ona taj kompromis smatra štetnim jer će do 2030. u atmosferu biti emitirano puno više CO2 nego što je to izvorno predviđeno Pariškim klimatskim sporazumom.

Jedan od klimatskih aktivista dodaje: „Otkako su Zeleni u vladi u Düsseldorfu i u Berlinu, oni su izdali njihove i naše vrijednosti."

Što kaže RWE?

Ispod Lützeratha se nalaze bogata nalazišta smeđeg ugljena i taj ugljen RWE želi vaditi kao gorivo za elektrane tog koncerna koje u pogonu ostaju sve do 2030. U intervjuu za list WAZ šef koncerna Markus Krebber je rekao: "U Lützerathu više nitko ne živi. Mi smo se dogovorili s vlasnicima. Pred sudovima je sve odlučeno. Mogu se samo nadati i apelirati da sve prođe mirno i da se poštuje pravna država." Krebber je pohvalio Zelene, jer, kako kaže, oni imaju odgovornost na vlasti i shodno tome vode realnu politiku.

Policijska akcija „čišćenja" sela bi mogla početi u iduću srijedu. RWE i njemačke vlasti očekuju da bi sukob s aktivistima u Lützerath mogao potrajati najmanje mjesec dana.

Michael Heussen, WDR

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu