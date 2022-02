Putinovo nuklearno oružje: Zašto bi sada bio važan „crveni telefon“?

Najava ruskog predsjednika Vladimira Putina da stavlja oružje za odvraćanje u stanje borbene pripravnosti jasan je prijeteći gest protiv zemalja NATO, rekao je vojni ekspert i novinar Tomas Vigold za njemački javni servis ARD.

Oružje za odvraćanje uključuje ne samo nuklearno oružje Rusije, već na primjer i hipersonično. Ono što je zajedničko ovom oružju je da je „odbrana od njega teško moguća."

Tomas Vigold

Vigold je podsjetio da je Rusija slično prijetila i nakon aneksije Krima 2014. ali priznaje: „Ne možemo stvarno da procijenimo šta se zapravo krije iza toga, šta to zaista znači u ovom trenutku."

Da bi situacija deeskalirala, može se samo pokušati da se što direktnije vode razgovori - između SAD i NATO s jedne strane i Rusije s druge strane. Tokom Hladnog rata su uspostavljeni načini da se međusobno razgovara, mehanizmi za izbjegavanje sukoba.

„Toga je znatno manje posljednjih decenija, a zapravo se možemo samo nadati da još uvijek postoje kanali komunikacije gdje su mogući direktni kontakti - od Moskve do Brisela, do Vašingtona - makar da bi se izbjegli nesporazumi, da pogrešno shvaćene insinuacije ne bi dovele do eskalacije. Utoliko bi bilo važnije da se ti kanali koriste", kaže Vigold.

Ruska hipersonična raketa - Avangarda

Arsenal strateškog i taktičkog oružja

Rusko strateško nuklearno oružje stacionirano je u fiksnim raketnim silosima, na mobilnim lansirnim platformama i na podmornicama. Postoje i strateški bombarderi dugog dometa koji mogu da nose nuklearne projektile. Moguće je da će sada mobilne jedinice biti premještene ili da će bombarderi uvijek biti spremni.

Upotreba ovog strateškog oružja bi vjerovatno rezultirala nuklearnim kontranapadom Sjedinjenih Država.

Ruska atomska podmornica testira rakete "Bulava"

Oružje za odvraćanje takođe uključuje masivni arsenal balističkih projektila sa konvencionalnim bojevim glavama, moderne krstareće rakete i rakete kratkog dometa, koje su između ostalog stacionirane i u Bjelorusiji i eksklavi Kalinjingradu. Mnogi od ovih sistema oružja takođe mogu nositi taktičke nuklearne bojeve glave.

Taktičko nuklearno oružje je razvijeno tokom Hladnog rata za napad na koncentraciju trupa ili vitalnu infrastrukturu. Projektili i krstareće rakete se ne koriste samo protiv Ukrajine - to je prijetnja i zemljama NATO u centralnoj i istočnoj Evropi, gde se raspoređuju dodatne trupe. Ovo oružje nije tako razorno kao strateško nuklearno oružje, ali je pogodno i kao sredstvo odvraćanja u napetoj situaciji jer direktno ugrožava garnizone NATO.

dr (ARD)

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu