Putinovi planovi za kontrolu Moldavije

Moldavija bi se, planira Putin, trebala odvratiti od Zapada i težiti prema Rusiji. Kako bi se to trebalo realizirati, piše u jednom strateškom dokumentu, navodno izrađenom u Kremlju, a u koji imaju uvid WDR, NDR i SZ.

Gotovo svakodnevno se u Republici Moldaviji u međuvremenu osjeća napetost. Proteklog vikenda je ponovno tisuće ljudi prosvjedovalo na ulicama glavnog grada Kišinjev. Prosvjed je glasno bio usmjeren protiv proeuropske vlade. Policija je uhitila sedmero osumnjičenih. Sumnja se da je jedna proruska mreža uz pomoć ruskih tajnih službi radila na „destabilizirajućim akcijama" koje su navodno provedene „putem demonstracija" u Moldaviji.

Iako je Moskva takve optužbe dosad uvijek odbacivala kao lažne, u ovoj bivšoj sovjetskoj republici s više od 2,5 milijuna stanovnika sve više raste napetost. Od ruskog napada na Ukrajinu u veljači 2022. se stanje pogoršalo.

Širenje proruskog raspoloženja

Rusija očito već duže vrijeme ima jedan plan za Republiku Moldaviju. To pokazuje jedan dokument kojega su njemački javni servisi WDR, NDR te „Süddeutsche Zeitung" (SZ) analizirali skupa s međunarodnim partnerima. Prema tome je Uprava predsjednika Ruske Federacije prije početka rata u Ukrajini konkretno utvrdila u jednom strateškom dokumentu kako se želi unaprijediti proruske struje i istovremeno spriječiti zapadno usmjerenje Moldavije.

Taj strateški plan na pet stranica opisuje ciljeve Rusije na političkom, vojnom i sigurnosnom, trgovačkom i gospodarskom, kao i na društvenom polju kad je u pitanju Moldavija. Dokument izgleda potječe od istih stručnjaka koji su navodno koncipirali i Strategiju o pripajanju Bjelorusije. Uprava predsjednika Rusije nije odgovorila na upit o navodnim planovima za Moldaviju.

Rusija izgleda želi brzo proširiti svoj utjecaj u Moldaviji, na slici: prosvjednice na proruskim demonstracijama u ožujku 2023. u Kišinjevu Foto: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS

Na Moldaviju se u spomenutom dokumentu gleda kao na važno poprište u sukobu sa Zapadom. Jedan od središnjih ruskih ciljeva za narednih deset godina je, prema tome, „suprotstaviti se pokušajima eksternih aktera da se upletu u interne poslove zemlje". To je odnosi na NATO. Želi se spriječiti slabljenje pozicije Ruske Federacije.

Istovremeno Moskva izgleda želi pružiti pomoć kad je u pitanju moguće sudjelovanje Moldavije u unijama kojima dominira Rusija. Konkretno je riječ, prema navodima u dokumentu, o Organizaciji ugovora o zajedničkoj sigurnosti i Euroazijskom gospodarskom savezu (EGS). Treba se širiti prorusko raspoloženje među elitama iz politike i gospodarstva.

Više školske nastave na ruskom jeziku

„Interes Moldavije na ruskom tržištu" Rusija izgleda želi koristiti kao gospodarsku ucjenu u smislu da bi to trebalo moldavsku vladu odvratiti od toga „da našteti ruskim interesima u regiji". Izgleda postoje i planovi za obrazovni sustav. Prema navodima u strateškom dokumentu bi se trebala unaprijediti „nastava na daljinu na ruskom jeziku" za moldavske učenike. Ruska sveučilišta bi trebala otvoriti svoje filijale u Moldaviji, navodi se u strateškom dokumentu. Dugotrajna perspektiva, prema tim navodima, predviđa stvaranje „negativne slike prema NATO-u" u moldavskom društvu i političkim krugovima do 2030. godine. Osim toga, do tad bi se također trebala osigurati „široka prisutnost ruskih medija" u Moldaviji.

Zapadni sigurnosni stručnjaci ovaj dokument drže autentičnim. Jedan visoki zapadno-obavještajni dužnosnik kaže kako je Moskvi stalo do toga da „postavi znak stop u smjeru Zapada". Prema mišljenju Stefana Meistera, voditelja Programa za međunarodni red i demokraciju pri trustu mozgova Njemačko društvo za vanjsku politiku (DGAP), u tom dokumentu posebice postaje jasno da se Rusija vidi u „izravnoj konkurentnoj situaciji" prema EU-u i NATO-u te se nastoji kontrirati njihovoj integracijskom politici, njihovim narativima.

Pridnjestrovlje kao ulaznica za Moldaviju

Izbijanje rata u Ukrajini je sada izgleda požurio Rusiju u njezinim aspiracijama u Moldaviji. Pošto se Moldavija sve više kreće prema Zapadu i donosi reforme, ruski utjecaj bi mogao gubiti – ukoliko Rusija ne bude aktivnija. Koliko je stanje fragilno u Moldaviji, pokazalo se u veljači: u roku od nekoliko dana su ruske rakete preko Moldavije poletjele prema Ukrajini; zatim je premijerka dala ostavku i Ukrajina je upozorila da postoji detaljan ruski plan destabilizacije. Na Zapadu se brinu da Moskva vjerojatno više ne želi dugo čekati za realizaciju tih planova.

Na to upućuje i zaoštravanje situacije u Pridnjestrovlju s ruskim trupama i vjerojatno najvećim skladištem streljiva u istočnoj Europi. Ruski vojnici su u samoproglašenoj Republici Pridnjestrovlju stacionirani od 1992. Moldavska vlada je Kremlj prethodno opetovano pozvala da povuče te trupe, ali bezuspješno. To područje s oko pola milijuna stanovnika na istoku Moldavije međunarodnopravno pripada Moldaviji, ali Rusija bi taj zamrznuti konflikt u toj regiji mogla koristiti kao ulaznicu.

Tiraspol, središte Pridnjestrovlja je već dugo u ruskim rukama, ali pripada Moldaviji Foto: Goran Stanzl/Pixsell/imago images

„Ciljane ruske aktivnosti"

Strateški plan za Moldaviju predviđa da u roku od nekoliko godina Moldavija povuče one mjere kojima se politički i gospodarski vršio pritisak na Pridnjestrovlje. Jedna od točaka se eksplicitno odnosi na ruske trupe: moldavske inicijative koje žele ukinuti rusku vojnu nazočnost u Pridnjestrovlju bi se trebale „neutralizirati".

I njemačka vlada pomno prati ovu situaciju. Iz ministarstva vanjskih poslova se poručuje da je kriza u Moldaviji „pogoršana ciljanim ruskim aktivnostima destabilizacije". Njemačka savezna vlada navodno posjeduje izvješća o „insceniranju prosvjeda u Moldaviji kroz ruske aktere".

Prije nekoliko dana se pokazalo koliko je napeto i netransparentno aktualno stanje. Ruska državna novinska agencija Ria je javila da su navodno spriječeni pokušaji napada na visoke dužnosnike Pridnjestrovlja. Prema navodima agencije Reuters proruski dužnosnici u Pridnjestrovlju za to okrivljuju ukrajinske obavještajne službe. Moldavija je pojasnila kako se optužbe istražuju. Kijev je odbacio optužbe i uputio na Rusiju, navodeći da je agresor tamo. Moskva traži izgovor za intervenciju u Pridnjestrovlju – kako bi nakon toga čitavu Republiku Moldaviju stavila pod svoju kontrolu, poručuju iz Kijeva.

Manuel Bewarder (WDR/NDR), Palina Milina (WDR) / tagesschau.de

U istraživanjima su sudjelovali : Yahoo News, Delfi Estonia, Kyiv Independent, Expressen, Frontstory.pl, VSQuare, Belarusian Investigative Center, Dossier Center, Rise, Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu