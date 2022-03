Putinova propaganda u medijima u BiH

Veleposlanik Rusije u BiH Igor Kalabuhov prije nekoliko dana naprasno je napustio svečanost u Brčkom povodom 22. godišnjice od proglašenja Distrikta Brčko BiH. To se dogodilo nakon nastupa šefa izaslansta EU-a u BiH Johanna Sattlera, u čijem govoru je ruski veleposlanik vidio "neprihvatljive i provokativne formulacije".

Uskoro je uslijedio i odgovor od samog Sattlera putem društvenih mreža:"Svijet vidi što se događa u Ukrajini. To je rat, koji vodi agresor, napadač - Rusija. Napuštanje događaja, zato što su vaše akcije javno prozvane, ništa ne mijenja. Stojimo uz Ukrajinu. Laži i dezinformacije to neće promijeniti”.

Kao nikada prije, i u BiH se danas govori o lažnim vijestima i dezinformacijama, ali i različitim verzijama istine i propagande koje se nastoje plasirati preko raznih medijskih platformi, oblikujući javno mnijenje.

Šefovi država i vlada EU na samitu u Versaju jednoglasno osudili agresiju i Putinovu propagandu u vezi sa ratom u Ukrajini

Kolumna ruskog veleposlanika

"Ruske oružane snage ne izvode raketne, zračne i artiljerijske udare na gradove i civile. Prijetnja civilima u Ukrajini danas ne dolazi od ruske vojske, koja visokopreciznim oružjem napada samo ukrajinske vojne objekte, već od kijevskog režima koji je pokrenuo teror nad sugrađanima, kao i od 'nacionalnih bataljona' bez kontrole", ovo je dio autorskog teksta naslova 'Istina o situaciji o Ukrajini', kojeg je veleposlanik Ruske Federacije u BiH, Igor Kalabuhov, napisao za Glas Srpske.

Koristeći se terminom "specijalna vojna operacija", ruski veleposlanik u BiH navodi:"Nacionalisti postavljaju tenkove, artiljeriju i raketne bacače uz zidove vrtića i škola, opremaju vatrene položaje na krovovima stambenih zgrada, skrivaju se iza žena i djece. Zarobljeni ruski vojnici su podvrgnuti nehumanom sadističkom mučenju, koje banditi snimaju i postavljaju na internet...".

U svom tekstu Igor Kalabuhov je "zapadnjake" okarakterizirao kao "cinične i dvolične" jer, kako navodi, "primjeni međunarodnog prava pristupaju krajnje selektivno, isključivo na osnovu svojih geostrateških interesa".

Nema reakcije na stavove ruskog diplomate, u medijima u entitetu Republika Srpska.

MN: "Sastavni dio agresije"

O porukama prije nekoliko dana govorio je visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell, pred Europskim parlamentom. Poseban naglasak stavio je na dezinformiranje i to u kontekstu invazije na Ukrajinu.

"Ruski državni mediji i „sustav“ koji ih okružuje, su upregnuti u širenje ovakvih narativa, manipulaciju i obmanjivanje. I oni su sastavni dio agresije - ovdje se ne radi samo o bombardiranju stambenih objekata, infrastrukture i tijela ljudi; oni bombardiraju i njihove umove, bombardiraju njihov duh", rekao je visoki predstavnik govoreći pred europarlamentarcima.

Borrell je opisao ono čemu svjedoči svjetska javnost od 24. veljače i početka ruske invazije na Ukrajinu.

"U svom izvješćivanju o ruskoj vojnoj kampanji u Ukrajini, ruska propagandna mašinerija aktivno se koristi manipuliranjem informacijama i uplitanjem, šireći među vlastitim stanovništvom lažne informacije o razlozima pokretanja ove invazije i situaciji u Ukrajini. Kremlj i njegovi mediji sustavno lažu o vojnoj situaciji, stradanjima ukrajinskog stanovništva. Sustavno tvrde da ukrajinske vlasti bombardiraju vlastite građane i provociraju nuklearne incidente kako bi okrivile Rusiju. Još jedna od stvari o kojoj građani Rusije slušaju u državnim medijima je navodna 'rusofobija'", kazao je visoki predstavnik.

Berlin: Masovni priliv ljudi koji bježe od rata u Ukrajini

Ruski građani pod "staklenim zvonom"

Podsjećajući na obračun vladajućih s neovisnim medijima, civilnim društvom, zabranu Twittera, Facebooka i rada niza stranih medijskih kuća u Rusiji, kao i uvođenje zakona kojim se kriminalizira „lažne informacije o ratu u Ukrajini", Borrell je zaključio kako se takvim režimom građanima Rusije uskraćuju svaki pristup neovisnim medijima, neovisnim informacijama o tome šta se događa u Ukrajini i kako se ponašaju ruske oružane snage.

"Dakle, Rusija ide ka potpunoj izolaciji svojih građana od informacija koje dolaze iz vanjskog svijeta. Stavljaju ih „pod stakleno zvono“, izolira ih kako bi ih se spriječilo da oni doznaju što se događa”, upozorio je visoki predstavnik Borrell.

Eurozastupnik Tonino Picula, osvrćući se na sveprisutnost lažnih vijesti u medijsko-komunikacijskom prostoru, podsjetio je da je "Fake News" 2017. godine proglašene kao najgori izraz (riječ) godine.

"Dvije godine kasnije, materijalna šteta izazvana izravnim i neizravnim posljedicama dezinformacija iznosila je gotovo 80 milijardi dolara. Otkriveno je i da 67 posto lažnih vijesti plasira Rusija. Ruska agresija na Ukrajinu je dakle i rat drugim sredstvima, pogotovo kampanjama dezinformiranja. Narativ Kremlja je toksičan, kao i njegova vojna agresija", rekao je ovaj hrvatski eurozastupnik ljevice tijekom govora na parlamentarnoj raspravi u Strasbourgu o vanjskom uplitanju u demokratske procese u EU.

Slika poruüenih kuća u sarajevskom naselju Dobrinja 22.7.1992.

"Prvi digitalni rat u povijesi čovječanstva"

Faruk Kajtaz, novinar-urednik i član Upravnog odbora BH Novinari smatra da su dezinformiranje i manipulacija informacijama sastavni dio svakog ratnog sukoba, pa i onoga koji se upravo događa u Ukrajini.

"Radi o obliku tzv. 'hibridnog rata', koji se pažljivo kreira s namjerom oblikovanja javnosti i globalnog mišljenja – stvaranja određenih narativa u skladu s politikama ili vojnim planovima. S punim pravom možemo kazati kako je ruska invazija na Ukrajinu prvi, pravi 'digitalni rat' u povijesti čovječanstva, jer se informacije ili dezinformacije prenose u skoro u realnom vremenu i trenutno imaju odjek diljem svijeta", komentira Kajtaz za Deutsche Welle.

Ali, kaže, kao i za svaki rat i medijski rat informacijama u ovom sukobu mora imati dobro razrađene taktike, sredstva i svoje 'vojnike'. Ova taktika njega podsjeća i na "objašnjenja o razlozima granatiranja gradova i civila u BiH tijekom rata, kada se sa srpskih položanja granatiralo civile, a inzistiralo na tome da to granatirana strana radi sama sebi.

"Ipak, neke se stvari jednostavno ne mogu sakriti. Kako zbog slabosti vlatite strategije, tako i zbog izvješćivanja pouzadnih medija, te druge strane u sukobu. Izjave nekih ruskih dužnosnika kako Ukrajinci 'sami sebe granatiraju' sjajan je primjer loše vođene i još gore izvedene medijske taktike", analizira Kajtaz.

Stanovnik Sarajeva na groblju na kojem su sahranjena oba njegova sina (29.12.1995.), ubijena na početku opsade Sarajeva koja je trajala skoro 4 godine

To, dodaje on, svjedoči o očaju autora ovakvih 'informacija', s obzirom da je broj provjerljivih informacija o stvarnom stanju na terenu izuzetno veliki i lako dostupan. "Kada se nešto želi sakriti, onda se upravo poseže za ovakvim dezinformacijama i taktikama, koje mogu imati učinka samo u strogo kontoliranom medijskom prostoru kao što je to Putinova Rusija. Dezinfomacije mogu biti vrlo moćno i opasno oružje u svakom 'hibridnom ratu' i oružanom sukobu, ali na kraju ipak 'ispliva' pravo stanje. Ja sam pristalica one stare teze, kako se 'istina najbolje brani sama'", zaključuje Kajtaz.

Dvije i pol politike u BiH

U većini medija u Republici Srpskoj ne može se iščitati osuda agresije na Ukrajinu, a neki od njih čak pristaju na ulogu nositeljaproruske kampanje Javna Radio televizija Republike Srpske (RTRS) rat u Ukrajini decidirano ne naziva agresijom ili invazijom, kao ni Novinska agencija Republike Srpske (SRNA), a u izvješćivanju terminom „ruska vojna operacija u Ukrajini" koriste se i Nezavisne novine itd.

Za sociologa prof. Slavu Kukića i ovo je znak duboke podijeljenosti u BiH.„To sve pokazuje koliko BiH ima dvije politike, a mediji su generalno vezani za njih. Čak bi rekao dvije i pol politike. Politika u RS-u, s izuzetkom rijetkih, slijedi smjer Milorada Dodika i tu je logična posljedica da ruski veleposlanik može biti kolumnist i širiti neistine o ratu i agresiji kojem svjedoči cijeli svijet u živo. Druga politika je apsolutna osuda agresije, dok su mediji pod kontrolom Dragana Čovića na tom fonu, ali ne na bezrezervnoj osudi agresije jer se ne žele zamjeriti Dodiku", zaključuje sociolog prof.dr. Slavo Kukić.

