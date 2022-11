Putinov čovjek: Miješali smo se, miješamo se i miješaćemo se u američke izbore

Ruski biznismen i osnivač plaćeničke grupe „Vagner“, Jevgenij Prigožin, progovorio je o ruskom miješanju u američke izbore i rekao da će to nastaviti da se čini. "Mi smo se miješali, miješamo se i nastavićemo da se miješamo. Pažljivo, tačno, hirurški i na svoj način, pošto znamo kako to da uradimo", napisao je Prigožin na onlajn mreži VKontakte - ruskom ekvivalentu Fejsbuku. On slovi kao čovjek od povjerenja ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Koliko je bio ozbiljan odgovor?

Prema novinskoj agenciji AFP, 61-godišnjak je očigledno odgovarao na zahtjev da prokomentariše jedan medijski izvještaj da se Rusija miješa u međuizbore u Sjedinjenim Državama. „Tokom naših preciznih operacija, uklonićemo oba bubrega i jetru odjednom“, dodao je Prigožin ne pojašnjavajući na šta je tačno mislio.

Međuizbori u SAD se održavaju ovog utorka. Biraju se svi članovi Predstavničkog doma, trećina članova Senata i brojni guverneri, i daju hiljade drugih političkih funkcija na državnom i lokalnom nivou.

Međutim, nije jasno koliko je Prigožin zapravo ozbiljno mislio na svoju izjavu. On je na novinarsko pitanje na VKontakteu odgovorio sa nekoliko rečenica. Prigožinova pres-služba je dodala: „Pogledajte priču o miješanju u filmu „16. – Ispovijest Jevgenija Prigožina“. To je prilično nespretna komedija o tome kako se Prigožinova „fabrika trolova” navodno miješala u američke izbore. Dakle, moguće je da je Prigožinov odgovor bio samo sarkastičan u vezi sa njegovim filmom i da nije priznao optužbe iznijete u inostranstvu.

Bijela kuća: Nismo iznenađeni

Portparolka Bijele kuće u Vašingtonu rekla je da nije iznenađena Prigožinovom izjavom. „Poznato je i javno dokumentovano da su organizacije povezane sa Jevgenijem Prigožinom pokušale da utiču na izbore širom svijeta. Takođe i u Sjedinjenim Državama“, rekla je ona.

SAD već godinama optužuju Rusiju za miješanje u izbore i zbog toga su uvele sankcije Prigožinu. Biznismen je optužen da je koristio svoju „fabriku trolova“ da manipuliše izborima u nekoliko zapadnih zemalja.

Funkcija za Progožina u ruskoj politici?

Takozvani trolovi koriste lažne profile na onlajn platformama da utiču na birače, na primjer omalovažavanjem kandidata ili širenjem lažnih informacija. U septembru je Prigožin priznao da je osnovao Vagnerovu plaćeničku grupu, koja se bori za Moskvu na prvim linijama fronta u Ukrajini. Ovo saopštenje dovelo je do spekulacija da će Prigožin tražiti funkciju u ruskoj politici. Vagnerova grupa je dugo bila osumnjičena da promoviše interese Rusije u inostranstvu, iako Kremlj negira bilo kakvu povezanost.

Prigožin, još desetak Rusa i tri ruske kompanije optuženi su u SAD da su vodili tajnu kampanju na društvenim mrežama uoči izbora 2016. kako bi manipulisali javnim mnjenjem i podstakli svađe i podjele. Optužnicu protiv njih je podigao specijalni tužilac Robert Miler 2018.

Međutim, 2020. godine, Ministarstvo pravde SAD preduzelo je korake da odbaci optužbe protiv dvije optužene kompanije. Tvrdilo se da će suđenje optuženim kompanijama, koje nisu bile prisutne u SAD i za koje nema izgleda za značajnu kaznu čak i ako budu osuđene, vjerovatno otkriti osjetljive metode i tehnike krivičnog gonjenja.

SAD su tražile relevantne informacije

Prigožinovo ime nalazi se na listama sankcija Evropske unije, Velike Britanije i SAD. U julu je američki Stejt department ponudio nagradu do 10 miliona dolara za informacije o Prigožinu u vezi sa navodnim miješanjem u američke izbore. Prema izvještaju novinske agencije Rojters, on je prva osoba koja se suočila sa takvim navodima i priznala da je uticala.

Prigožin je poznat i kao „Putinov kuvar". Njegova ketering kompanija ima nekoliko ugovora sa Kremljom. Godinama je ostao u pozadini. Tek u posljednje vrijeme sve više je prisutan u javnosti i između ostalog i kritikama ruskih generala zbog njihovog ratovanja u Ukrajini.

ss/tagesschau

