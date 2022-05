Putin optužuje Zapad za eskalaciju u Ukrajini

„Zapad se pripremao za još jednu krvničku invaziju. Zbog čega smo napravili preventivni udar", objasnio je Putin u svom dugo očekivanom govoru na Crvenom trgu u Moskvi na proslavi Dana pobjede nad fašizmom. Tim se povodom tradicionalno svake godine održava vojna parada, u znak sjećanja na 9. svibnja 1945., kada je na području tadašnjeg Sovjetskog saveza okončan Drugi svjetski rat.

Putin je u svom govoru optužio Zapad da godinama nije reagirao na ruske sigurnosne interese. NATO stvara prijetnju na granicama Rusije, rekao je i dodao da je Rusija predlagala Zapadu novo sigurnosno rješenje koje je bilo odbijeno. NATO je u Ukrajinu poslao svoje vojne savjetnike i naoružao ju, a u Ukrajini se već razmišljalo o nabavi atomske bombe, ustvrdio je Putin. Te dodao da bi to bila „neprihvatljiva prijetnja" direktno na ruskim granicama.

Putin: „Opasnost od izbijanja novog svjetskog rata"

Neprijatelji Rusije koristili su teroriste kako bi naštetili Rusiji, naglasio je Putin te optužio SAD i njegove saveznike da su oni ti koji su doveli do eskalacije situacije. Također je ponovo rusku invaziju na Ukrajinu, koju i dalje naziva „specijalna vojna operacija", direktno povezao s borbom protiv nacionalsocijalizma.

Putin je također upozorio i na opasnost od izbijanja novog svjetskog rata te naglasio da mora se učiniti sve kako bi se spriječilo „ponavljanje užasa jednog globalnog rata".

Ruski predsjednik je iznenađujuće mnogo govorio o vojnicima koji su poginuli u Ukrajini – to je tema o kojoj do sada nije bilo puno govora u Rusiji. On je također obećao podršku države njihovim obiteljima.

Suprotno mnogim predviđanjima, nije proglasio opću mobilizaciju ili uporabu novih sustava naoružanja.

Bez stranih državnika

Ruski predsjednik je ovaj govor održao na početku velike vojne parade koja se tradicionalno održava u Moskvi povodom Dana pobjede. Na paradi je sudjelovalo oko 11.000 vojnika i prikazana je najnovija vojna tehnika, među ostalim i rakete opremljene nuklearnim bojevim glavama.

Bilo je najavljeno i da će osam borbenih zrakoplova na nebu oblikovati slovo „Z", simbol ruske vojne operacije u Ukrajini, ali je to otkazano zbog loših vremenskih prilika.

Za razliku od prošlih godina, ovoga puta na proslavu nisu došli strani šefovi država i vlada. Na počasnoj tribini Putinu su društvo pravili ratni veterani, rusko političko vodstvo i patrijarh Kiril, poglavar Ruske pravoslavne crkve. Putin je takođe istakao da ima informacije da su mnogi američki veterani htjeli da dođu na paradu u Moskvu, ali da im je "zabranjeno.

Vojne parade povodom Dana pobjede nad fašizmom održavaju se i u drugim ruskim gradovima.

