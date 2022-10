Putin nuklearku Zaporožje proglasio vlasništvom Rusije

Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je vladi u Moskvi da nacionalizira ukrajinsku nuklearnu elektranu u Zaporožju, koju su okupirale njegove trupe. "Zadužuje se Vlada da osigura da se objekti za korištenje nuklearne energije u NE Zaporožje i druga imovina potrebna za njezin rad preuzmu u državno vlasništvo", stoji u objavljenoj uredbi.

Nuklearka Zaporožje je najveća nuklearna elektrana u Europi. Rusija faktički kontrolira nuklearnu elektranu od početka ožujka, kada su moskovske trupe okupirale velike dijelove južne Ukrajine.

Šef IAEA-e Grossi u Kijevu

U međuvremenu je predsjednik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi objavio na Twitteru da je na putu za glavni grad Ukrajine Kijev. Direktora nuklearne elektrane u Zaparožju, Ihora Murašova su prije nekoliko dana uhitili ruski vojnici. Prema IAEA-i, koja je na licu mjesta s nekoliko stručnjaka, on se sada vratio sa svojom obitelji.

Grossi je objasnio da je na putu "na važne sastanke. Potreba za zaštitnom zonom oko elektrane hitnija je nego ikad". IAEA je prethodno objavila da Grossi ovaj tjedan putuje najprije u Kijev, a zatim u Moskvu kako bi nastavio konzultacije o uspostavi sigurnosne zone oko nuklearne elektrane.

Postrojenje je posljednjih tjedana u više navrata bilo izloženo paljbi, za što su se Moskva i Kijev međusobno optuživali. Granatiranje i borbe u blizini nuklearne elektrane potaknule su strahove od nuklearne katastrofe.

Ukrajina: Mi upravljamo nuklearkom

Unatoč ruskoj najavi, čelnik ukrajinske agencije za nuklearne energiju Enerhoatom, Petro Kotin, rekao je da će preuzeti upravljanje nuklearnom elektranom u Zapaorožju – i to iz Kijeva.

Enerhoatom je zatvorio posljednji reaktor u Zaporožju 11. rujna jer se zbog borbi nije mogla jamčiti opskrba elektrane električnom energijom – koja je nužna za hlađenje reaktora. No već tada je ukrajinska vlada izjavila da je to samo privremeno hitno rješenje.

I zaustavljene reaktore, naime, također treba ohladiti jer nuklearno gorivo, koje se u reaktorima nalazi u obliku štapova, i dalje proizvodi toplinu i ukoliko se ne hladi to može dovesti do topljenja jezgre reaktora i time do nuklearne katastrofe. Osim toga i sigurnosni sustavi koji nadziru stanje u elektrani također trebaju struju.

Kotin je sada najavio da se razmatra ponovno pokretanje nuklearne elektrane. U slučaju mraza postoji opasnost od oštećenja sigurnosnih sustava. "Dakle, potrebno je grijanje, a jedino grijanje koje stoji na raspolaganju je ono iz reaktora koji radi", rekao je.

Elektrana je također jedina mogućnost grijanja za obližnji grad Enerhodar.

IAEA je potvrdila pripreme osoblja nuklearne elektrane za ponovno pokretanje jednog od šest nuklearnih reaktora u elektrani.

