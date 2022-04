Prve bilateralne sankcije za Dodika i Cvijanovićevu

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, uvela je sankcije srpskom članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Miloradu Dodiku i predsjednici Republike Srpske, Željki Cvijanović. Razlog je, kako se navodi, "pokušaj narušavanja legitimiteta i funkcionlanosti BiH".

„To uključuje zabranu putovanja i zamrzavanje imovine. UK vjeruje da par (Dodik-Cvijanović op.a) namjerno podriva teško postignut mir u Bosni i Hercegovini“, navodi se između ostalog u objavi na sajtu vlade Velike Britanije, koje je objavila i ministrica spoljih poslova Velike Britanije, Liz Tras.

Velika Britanija je, kako se dalje navodi, sankcionisala Milorada Dodika i Željku Cvijanović, zbog destabilizirajućeg djelovanja u Bosni i Hercegovini.

Narušavanje mira

„Ohrabreni ruskim podrivanjima međunarodnog sistema zasnovanog na pravilima, obje osobe su iskoristile svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de fakto secesiju Republike Srpske – jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine – što je direktno u suprotnosti sa ustavom zemlje“, navode Britanci, podsjećajući da je Milorad Dodik pokrenuo akciju za povlačenje Republike Srpske iz ključnih državnih institucija, koristeći razdornu, opasnu, nacionalističku retoriku, narušavajući domaći i regionalni mir i podstičući etničku mržnju i poricanje genocida.

Dodik, koji je i ranije u svojim izjavama doveo u pitanje djelovanje predstavnika britanske vlade u BiH, kaže da ga sankcije mnogo ne zanimaju.

„Oni svi imaju dobre namjere, a mi smo kao remetilački faktor“, rekao je Dodik, osvrćući se na optužbe opozicije u RS i nastavio.

„To je ovo što pišu Britanci za Milorada Dodika. To je njihova priča (opozicije), oni to stalno govore. Sklonite nam Milorada Dodika da pobijedimo, pa ćemo mi vama uraditi sve što hoćet", rekao je Dodik navodeći da ga nije briga za britanske sankcije. "Samo će mi omogućiti da sa onim njihovim ambasadorom ovdje (Mat Fild), skratim svaku vrstu procedure i razgovora. Nikada nisu imali dobre namjere“, kaže Dodik.

Veličanje ratnih zločina

U objavi Vlade Velike Britanije se navodi da je u oktobru 2021. godine, Željka Cvijanović iskoristila svoju kancelariju za podnošenje zakona u Republici Srpskoj, kojima se nastojalo prenijeti državne nadležnosti na entitetski nivo. Cvijanovićeva je javno veličala ratne zločince i negirala genocid u Srebrenici.

„Radeći u koordinaciji sa SAD i drugim partnerima koji imaju isto mišljenje, ministarka spoljih poslova se nada da će današnja objava podstaći druge nacije da primjene slične restriktivne mjere koje političare pozivaju na odgovornost za njihovo destabilizirajuće i opasno ponašanje."

Narodna skupština Republike Srpske ima puno pravo da donosi zakone, poručila je Cvijanovićeva, nakon uvođenja sankcija. Sankcije, kaže, dovodi u vezu sa nastojanjem Velike Britanije, da odbrani Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Pedi Ešdaun, nakon čega je od nje traženo da ne potpiše zakon koji je usvojila RS.

Cvijanović: Sve je laž

„Apsolutno odbijam ono što je navedeno u sankcijama. Mislim da je to bezobrazno, da je to znak krajnje nemoći, da optužujete predsjednika RS, da on remeti i ruši mir i stabilnosti, da veliča ratne zločine. Da funkcioniše pod ne znam kakvim sugestijama od nekog drugog, kao što su naveli Putina. Apsolutno je laž. To je providan način da se nađe obrazloženje za ono što se zove njihovo nastojanje da zaštite ulogu visokog predstavnika i maltretiranje koje su nama pričinjavali decenijama“, kaže Cvijanović dodajući da nema imovinu u Velikoj Britaniji, ali da je ovo politička poruka koja je upućena građanima RS .

„Ovo dvoje političara namjerno potkopavaju teško stečeni mir u Bosni i Hercegovini. Ohrabreni Putinom, njihovo nepromišljeno ponašanje ugrožava stabilnost i sigurnost širom zapadnog Balkana. Ovim oštrim sankcijama pokazujemo da će neprijatelji mira biti pozvani na odgovornost. Postupci i retorika Dodika i Cvijanovićeve prijete da ponište 26 godina teško stečenog mira i stabilnosti i potkopaju Dejtonski mirovni sporazum", navela je u objavi ministarka spoljnih poslova Velika Britanije, Liz Tras.

Bilateralne sankcije

Analitičari su i ranije najavljivali, posebno nakon što unutar EU nije bilo jedinstvenog stava u vezi sa uvođenjem jedinstvenih sankcija, da će pojedine zamlje sada krenuti u tzv. bilateralne sankcije. Prve takve, uvedene od strane Velike Britanije, mogle bi otvoriti nove, što će sigurno izazvati još veću političku polarizaciju unutar BiH.

„Zvaničnih sankcija EU više ne može biti, s obzirom na to da je većina prošli mjesec, u okviru rasprave o restriktivnim mjerama, prihvatila ucjene Viktora Orbana i Mađarske da ne stavi veto na tako nešto. Na osnovu te svojevrsne kapitulacije pred tim malim brojem članica koje podržavaju Dodika, mi u naredne dvije godine nećemo vidjeti sankcije“, rekao je nedavno za DW, analitičar iz Berlina, Bodo Veber, najavljujući tada plan B, kroz uvođenje bilateralnih sankcija.

