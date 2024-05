Prva runda za „strane agente“ u RS

Vlada Republike Srpske povukla je zakon o „stranim agentima“ neposredno pred njegovo usvajanje u Narodnoj skupštini. Bez objašnjenja. Međutim, zakon nije stavljen ad akta nego povučen na doradu. Do novog okidača.

Zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, koji se u javnosti već udomaćio kao akt za kontrolu strane agenture, naprasno je povučen sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Tiho i bez bilo kakve prethodne najave, izuzev špekulacija, resorni ministar iznenadio je i poslanike vladajuće koalicije.

„Ovim putem vas obavještavam da vlada RS u skladu sa članom 203, stav 3, Poslovnika Narodne skupštine, povlači iz skupštinske procedure zakon koji se odnosi na poseban registar i javnost rada neprofitnih organizacija“, kratko je poslanicima neposredno pred početak rasprave o ovoj tački saopštio ministar pravde RS Miloš Bukejlović.

Zakon je usaglašen ali

Član 203, stav 3, ne daje nikakvo detaljnije objašnjenje, već samo navodi da predlagač zakonamože do završne riječi u raspravi, povući prijedlog iz skupštinske procedure. Tako su domaći i međunarodni pritisci da je zakon suprotan Ustavu uvaženi, ali samo na trenutak. Odmah nakon povlačenja zakona stiglo je obrazloženje od predsjednika RS Milorada Dodika, koji je još prije nekoliko godina inicirao njegovu izradu. Dodik kaže da su posljednjih dana vršene konsultacije o ovom zakonu i da su svi pravni stručnjaci saglasni da je on u potpunosti usaglašen sa zakonom koji imaju SAD, te da je po formi i određenim normama čak i blaži.

„Međutim, vidljivi su određeni prigovori, a tiču se evropskih normi, a pošto je Republika Srpska opredijeljena na evropskom putu, dogovorili smo da ovaj povučemo i dodatno usaglasimo sa zakonima koje imaju i primjenjuju pojedine evropske zemlje kako bismo ga uskladili s evropskom pravnom praksom", napisao je Dodik na mreži iks odmah nakon povlačenja zakona, pojašnjavajući dodatno da je prijedlog zakona povučen na dodatno usaglašavanje i da će u dogledno vrijeme biti vraćen u ponovnu proceduru.

Zakon o stranim agentima u RS nije baš rađen po uzoru na američki, kako se želi predstaviti, jer ne tretira iste oblasti. Američki zakon koji je najbliži tome, je Zakon o registraciji stranih agenata - FARA, koji se ne odnosi na nevladine organizacije. Američki zakon ne zabranjuje političko djelovanje nevladinim organizacijama zbog finansiranja iz inostranstava, već se ograničenja na ukidanje poreskih olakšica ukoliko postoji političko djelovanje. U svakom slučaju, u američkom zakonu se ne navodi izvor finansiranja, niti se zakon primjenjuje na medije i organizacije civilnog društva.

Zakon koji je povučen predviđa poseban registar za nevladine organizacije, slanje posebnih izvještaja o radu, kao i mogućnost zabrane rada, ukoliko se utvrdi da postoji političko djelovanje koje je u suprotnosti sa Ustavom RS. Međutim, materija je toliko široko definisana da svi mogu biti predmet ovog zakona.

Gutanje žaba

Nakon što je vladajuća koalicija u RS prije nekoliko dana donijela odluku da na predstojeće izbore izađe po pravilima Izbornog zakona koji je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit, ovo je drugo, kako su ga pojedini političari u RS nazvali „gutanje žaba" u kratkom periodu. Sličan scenario doživio je set zakona koji je usvojen u Narodnoj skupštini a koji se odnosi na formiranje entitetske Agencije za lijekova, čiji je čak i rok za formiranje naveden u odluci skupštine, istekao. Tako je bilo i sa porezima, sa vojskom ali i sa ostalim nadležnostima koje je Republika Srpska trebala vratiti sa državnog nivoa.

Poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, sumnja da se iza svega ovog krije dogovor sa međunarodnom zajednicom Foto: D. Maksimović

Poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, sumnja da se iza svega ovog krije dogovor sa međunarodnom zajednicom i da njihove reakcije i odluke pogoduju samo aktuelnoj vlasti.

„Apsolutno postoji neki dil. Milorad Dodik opet hoće da ima neko evropsko lice, mijenja retoriku, spušta loptu i ovo će mu biti osnova za dobijanje pohvala. On stalno igra igre sa međunarodnom zajednicom i mnogi koji misle da nema njihovu podršku, varaju se", kaže Vukanović, ironično navodeći da je zakon o stranim agentima povučen jer su strani agenti koji finansiraju vladu RS rekli ministrima da su pretjerali.

„Mi smo ih mjesecima upozoravali da je zakon neustavan i da treba da se vrati na doradu uz širi konsenzus javnosti. A ne da to bude zakon kojim će se vlast obračunavati sa neistomišljenicima i kritičarima. I na kraju su ponovo podvili rep kao sa svim zakonima“, rekao je za Vukanović za DW, odmah nakon sjednice.

Trgovina

Odluka o povlačenju zakona u ovom trenutku, uslijedila je pod velikim pritiskom međunarodne zajednice u BiH, smatra politička analitičarka Tanja Topić, ističući da je bilo očigledno da je sličnost sa ruskim modelom istog zakona ali i onim mađarskim koji je povučen nakon pritisaka, velika. Nema sumnje da je zakon u suprotnosti sa evropskim standardima i evropskim putem BiH, kaže Topić.

„Međutim, još je puno nepoznanica i ne mislim da je zakon i definitivno stavljen ad acta. Ko zna kad će se zakonodavac opet naljutiti na neposlušne jer je ovo četvrti neuspjeli pokušaj da se civilno društvo u RS skroji po mjeri vlasti. Ko zna šta je u pozadini povlačenja zakona i šta će se i na koga sručiti uslijed toga, odnosno čime se trgovalo u zamjenu za odustajanje“, kaže Topić, apostrofirajući problem egzistencije nekoliko hiljada ljudi zbog ovog zakona.

Odluka o povlačenju zakona u ovom trenutku, uslijedila je pod velikim pritiskom međunarodne zajednice u BiH, smatra politička analitičarka Tanja Topić Foto: DW/A. Slavnic

„Dalja stigmatizacija nevladinih organizacija je postignuta, a samim tim i jedan od ciljeva onih koji su akciju pokrenuli“, zaključuje Topić.

Na usvajanje zakona upozoravali su svi međunarodni predstavnici u BiH, od ambasada do OHR-a, a posljednje je stiglo prije nekoliko dana od OEBS-a, odakle su pozvali vlast u RS da odustane od usvajanja zakona.

„Zakon o stranim agentima u suprotnosti je i sa Ustavom Republike Srpske i sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i sa mnogobrojnim međunarodnim i domaćim obavezama u sferi poštivanja ljudskih prava. Ovim Zakonom narušava se sloboda udruživanja, koja ima presudan značaj za funkcionisanje raznolikih i inkluzivnih organizacija civilnog društva, nezavisnih medija i boraca za ljudska prava, koji imaju presudan značaj za zdravstvo, participatorno demokratsko društvo", upozorili su pored ostalog iz ove Misije u BiH.

Ćutanje javnih ličnosti

Iako je malo vjerovatno da je to imalo neki veći uticaj, treba podsjetiti na poziv javnih ličnosti iz Srbije da se odbaci zakon o stranim agentima u RS, jer je to kako su naveli, put ka autokratiji. Za razliku do domaćih javnih ličnosti, koje se nisu oglašavale o ovoj temi, srpska glumica Svetlana Bojković, pisac i književni kritičar Gojko Božović, te profesori Univerziteta u Beogradu Miodrag Jovanović i Filip Ejdus, poslali su zajedničku poruku građanima Republike Srpske povodom namjere usvajanja zakona o stranim agentima.

„Mislim da je donošenje ovog zakona veoma opasno jer se na taj način ukidaju prava građana. Država kao što znamo postoji da bi služila građanima. Udruženja su velika ispomoć građanima u ostvarivanju njihovih građanskih ciljeva, ako hoćete i svakodnevnih ciljeva. Sada se politika miješa u to. Ovo je put ka autokratiji, ka stezanju kaiša i ka kontroli vlasti u svim segmentima“, poručila je srpska glumica prije početka sjednice prošle sedmice.

Nacrt zakona usvojen je u decembru prošle godine, bez obzira na upozorenja međunarodne javnosti da se radi o rigidnom zakonu, koji guši civilni sektor. Resorni ministar je u ranijim izjavama isticao da je riječ o zakonu koji nikog ne diskriminiše i koji nikom ne zabranjuje djelovanje, te da je „komplementaran i da bi mogao biti dio Zakona o udruženjima i fondacijama“.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu