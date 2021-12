Provjera činjenica: soj omikron nije „planiran“

Već ljetos su po društvenim medijima kružile snimke zaslona jednog navodnog tajnog plana za sojeve koronavirusa. Sad se one ponovo šire i stotine korisnika društvenih medija ih dijeli. Te snimke bi po mišljenju nekih ljudi trebale dokazati da su korona-pandemiju „planirale" neke moćne institucije.

Tvrdnja:

„Pojavio se novi soj pod imenom omikron. 'Oni' su požurili s planom – zapravo je to bilo planirano za svibanj 2022. (…) kakva farsa", piše jedna korisnica društvenih medija. Druga korisnica piše: „Omikron je fake!! Već 6. kolovoza je procurilo da je to bilo planirano za svibanj 2022." „Omikron je unaprijed najavljen, sve je planirano", zaključuje jedan korisnik. A drugi korisnik u nešto primijenjenoj snimci zaslona upozorava: „Ovo su planirani sojevi COVID-a 19 (…), ne budi glup, s tobom manipuliraju."

DW-ova provjera činjenica: to nije točno.

Manipulativan je ovdje samo taj popis, jer on je fake. Prema našem istraživanju taj popis nema nikakve veze s organizacijama koje su tu navedene, a navodni „datumi starta" ne odgovaraju datumima prvog pojavljivanja dosad poznatih sojeva koronavirusa. Tako se soj delta prvi put nije pojavio u lipnju 2021., kako se tvrdi, nego već u listopadu 2020. Osim toga sojevi virusa se pojavljuju na prirodan način i ne mogu se planirati.

Sojeve virusa se ne može unaprijed predvidjeti

DW je sve četiri organizacije koje se spominju na tom popisu zamolio za očitovanje. Jedan glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije WHO izjavio je da to „nije dokument WHO-a" i da se sojeve virusa ne može unaprijed predvidjeti. „Nema nikakve veze između nas i fake-grafike", poručila je jedna glasnogovornica Svjetskoga gospodarskog foruma. Zaklada Billa i Melinde Gates bila je vrlo kratka: „Ta tvrdnja nije točna." A jedna glasnogovornica američkog Sveučilišta Johns Hopkins kaže: „Te tvrdnje su već raskrinkane kao očito netočne i Sveučilište Johns Hopkins nema nikakve veze sa širenjem te dezinformacije."

Krivi popis se širi od srpnja

Popis je doista već ljetos prepoznat kao lažna informacija, ali je ipak stotinama puta i nakon toga dijeljen. Prva verzija se, prema našim spoznajama, pojavila 8. srpnja 2021. na Twitteru. Već u srpnju je taj popis brzo postao dokaz da je pandemija planirana, primjerice na Instagramu. S pojavom soja omikron popis je doživio novi val publiciranja. A brojni korisnici su u „pretkazivanju" omikrona vidjeli ultimativni dokaz da je navodni tajni popis sojeva autentičan.

WHO je 31. svibnja predstavio nomenklaturu za sojeve virusa SARS-CoV-2

Pritom redoslijed naziva sojeva virusa ne zahtijeva nikakve vidovnjačke sposobnosti. WHO je 31. svibnja predstavio nomenklaturu za sojeve virusa SARS-CoV-2. Po njoj bi se novi opasni sojevi (variants of concern) trebali imenovati po slovima grčkog alfabeta. WHO je doista preskočio grčka slova ni i ksi, a to je obrazložio time što bi ni mogao zvučati kao engleski new (nov), a ksi zato što je to uobičajeno ime u Kini pa se ne želi time vrijeđati neke regionalne ili etničke skupine.

Nije prvi fake u vezi s navodno planiranom pandemijom

Kalendar s popisom sojeva je i zbog ovoga netočan: sojevi virusa se pojavljuju prirodno i ne mogu se planirati. Virusi stalno mutiraju i prema sadašnjem stanju istraživanja to je nepredvidivo, a tako je i u slučaju virusa SARS-CoV-2. To se događa prilikom razmnožavanja virusa i predstavlja pogrešku pri kopiranju genskog materijala. A to se događa često. Po navodima njemačkog Saveznog ministarstva zdravstva dosad je poznato oko 1.500 različitih sojeva virusa SARS-CoV-2, pet od njih je WHO označio kao opasne.

Osim toga ovo nije prva lažna informacija u vezi s navodnim „planom" pandemije: već su Međunarodni monetarni fond i njemačka Savezna vlada optuživani da su planirali izbijanje i posljedice pandemije – a oboje je netočno i nepotkrijepljeno.

