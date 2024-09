Provjera činjenica: mogu li maline spriječiti rak?

Internetom kruži tvrdnja da možemo spriječiti pojavu raka ako jedemo određene vrste voća. Ali da li je to zaista istina?

Kod jedne od pet osoba će se tokom života razviti rak. Iako danas postoji mnogo terapija za borbu protiv ove bolesti, milioni ljudi i dalje umiru od ove opake bolesti: prema SZO, samo 2022. godine od raka je umrlo skoro 10 miliona ljudi širom svijeta.

Uvijek postoje tvrdnje da možete spriječiti rak ako jedete određenu hranu. Tim za provjeru činjenica DW-a je detaljnije istražio ulogu koju ishrana igra u prevenciji raka.

Tvrdnja: Jedan korisnik Iksa tvrdi da možete spriječiti rak ako jedete ove dvije vrste voća: maline i smokve. On dijeli video, koji je pregledan preko tri miliona puta (link je ovdje ).

DW provjera činjenica: Netačno.

Naše istraživanje pokazuje da ova tvrdnja nije tačna.

U video snimku objavljenom na Iksu (bivši Tviter), Patrik Kvilin, američki autor i nutricionista, tvrdi da su crne maline "pravi lijek" i sprečavaju rak. Riječ je o odlomku iz dokumentarnog serijala pod nazivom „Istina o raku – globalna potraga“. Između ostalog, predstavlja navodne prirodne lijekove zarak - i kritikuje farmaceutske kompanije, nazivajući ih mašinerijama za pravljenje novca.

Kvilin tvrdi da su crne maline posebno pune takozvanih antocijanina i antioksidanata. Ovo, po njegovim riječima, osigurava da ćelije raka same sebe unište.

Da li crne maline ubijaju ćelije raka?

„Postoji mnogo različitih sekundarnih biljnih materija u voću, povrću i salatama, koje su zdrave“, objašnjava Juta Hibner, profesorka integrativne onkologije na Univerzitetu u Jeni, u intervjuu za DW. Međutim, krajnje je pogrešno tvrditi da pojedinačna hrana definitivno može spriječitirak.

O tome nedostaju naučne studije na ljudima. Studije koje se sprovode isključivo u laboratoriji i u kojima se mogu koristiti određene vještačke koncentracije sastojaka i eksperimenti na životinjama pokazuju da maline imaju antioksidativna i antiinflamatorna svojstva, koja mogu da ubijaju ćelije raka.

Ali, to se ne može preslikati na ljudsko tijelo, kaže Hibner. „Imamo drugačiji metabolizam i različite procese izlučivanja“, objašnjava ona. Prvo morate pronaći određenu, podnošljivu dozu pojedinačnih aktivnih sastojaka. Pored toga, veoma je teško sprovesti odgovarajuće studije na ljudima.

Takve studije bi morale da traju deset do dvadeset godina, tokom kojih ljudi ne bi jeli jednu određenu vrstu voća. I upravo je to problem: u studiji koja traje nekoliko godina, ljudi bi jeli i drugu hranu – tada se ne bi moglo jasno procijeniti da li konzumacija malina ili drugih namirnica utiče na mogući nestanak raka.

Smokve protiv raka?

U istom video odlomku, Kvilin govori i o čudesnim efektima smokava protiv razvoja raka.

Pregled ukupno 27 studija sugeriše da smokve imaju potencijal da spriječe rak ili da se koriste u terapiji raka. Međutim, ovdje postoji isti izazov kao i sa crnim malinama kada su u pitanju studije na ljudima.

Prema laboratorijskoj studiji iz 2021. godine, lateks sa stabala smokava, na primjer, može da inhibiraodnosno spriječi rak dojke - ali i ovdje nedostaju studije na ljudima.

„Ne postoje namirnice, koje definitivno mogu da spriječe rak", rekla je za DW Maksin Lenca, zdravstvena menadžerka u oksfordskom Centru za istraživanje raka Ujedinjenog kraljevstva ("Cancer Research UK"). Cjelokupna ishrana je mnogo važnija od pojedinačnih namirnica ili sastojaka.

Smanjenje rizika od raka je moguće

Njemačka pomoć za borbu protiv raka, na primjer, preporučuje da se pridržavate savjeta Njemačkog društva za ishranu: Prema njima, zdrava ishrana uključuje tri četvrtine biljnih proizvoda i četvrtinu proizvoda životinjskog porijekla.

„Drugi koraci, koje bi ljudi mogli da preduzmu da smanje rizik od raka, uključuju nepušenje, smanjenje konzumiranja alkohola i zaštitu od sunca", kaže Lenca. Hibner dodaje da sport i fizička aktivnost mogu spriječiti rak.

Međutim, važno je naglasiti: "Nemoguće je potpuno spriječiti rak. Možete samo da pokušate da smanjite rizik, ali da ga zaista potpuno izbjegnete, to nije moguće."

Ko je dr. Kvilin?

Takođe smo bliže osmotrili i samog Patrika Kvilina. U videu je nazvan Dr, što bi moglo navesti mnoge korisnike da pretpostave da je on doktor. Međutim, naše istraživanje pokazuje da on nije ljekar, već da je studirao nutricionističke nauke i doktorirao filozofiju. Dakle, on nema ni medicinsko obrazovanje, niti je sproveo bilo kakvo istraživanje o razvoju raka.

Kvilin već godinama redovno objavljuje savjete o ishrani u vezi sa rakom na svojim nalozima na društvenim mrežama, koje prati nekoliko hiljada ljudi. Još od devedesetih godina objavio je brojne knjige na tu temu. Na naš upit u vezi sa njegovom tvrdnjom da se rak može spriječiti konzumiranjem određene hrane - nije odgovorio.

