Provjera činjenica: lažne vijesti oko F-16 u Ukrajini

Prvi zrakoplovi F-16 stigli su u Ukrajinu popraćeni nizom dezinformacija: od šuškanja o atomskom oružju koje s ovim zrakoplovima navodno stiglo do pada jednog od njih. DW je istražio koji su navodi točni a koji nisu.

Prvi dugo očekivani borbeni avioni tipa F-16 američke proizvodnje stigli su početkom kolovoza u Ukrajinu. Još prije nego što ih je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavio, na internetu su se već pojavile prve lažne vijesti. Tim DW-a za provjeru činjenica je provjerio neke od njih.

Lijeni i pijani ukrajinski piloti?

Tvrdnja: "Rumunjsko ministarstvo obrane izradilo je izvještaj o rezultatima obuke ukrajinskih pilota na lovcima F-16," tvrdi jedan korisnik platforme X. Uz to, objavio je fotografiju stranice navodnog izvještaja, na rumunjskom i engleskom jeziku. U izvještaju se navodi da su "od 50 kadeta samo trojica spremna letjeti na F-16". Kao razlozi se navode "nemaran pristup učenju engleskog jezika" te "pogoršanje tjelesne spremnosti zbog povećanja tjelesne težine i konzumacije alkohola".

DW-tim: Lažna vijest.

Objavljeni izvještaj nije autentičan, a navedene izjave su izmišljene. Rumunjsko Ministarstvo obrane potvrdilo je da se radi o krivotvorini.

Lažna vijest se u međuvremenu proširila na više platformi i jezika, uključujući ruski, rumunjski, kineski, njemački, arapski i portugalski. Čak su i vodeći ruski mediji poput "Argumenti i fakti", "Sputnik", "Rosijskaja gazeta" i televizijski kanal "Rosija24" izvještavali o navodnom dokumentu Ministarstva, a da ga nisu provjerili.

Prva stranica navodnog "Izvještaja o aktivnostima Ministarstva obrane u vezi s obukom ukrajinskih pilota u 2024. godini" sastavljena je od dijelova jednog stvarnog izvještaja Ministarstva iz 2023. godine. Ministarstvo navodi: "Između stavaka, koji su s uredničkim pogreškama preuzeti iz spomenutog službenog dokumenta, umetnut je nepažljivo sastavljen tekst s očitim pogreškama, koji je najvjerojatnije automatski preveden s drugog jezika."

Krivotvoreni dokument stvara dojam da su ukrajinski piloti završili obuku u Europskom centru za obuku pilota za F-16 u Feteștiu na istoku Rumunjske. Međutim, centar je tek 13. studenog 2023. godine svečano otvoren i do sada je obučio samo sedam rumunjskih pilota, koji su primili diplome na svečanosti održanoj 26. srpnja ove godine.

Ukrajinski piloti, dakle, još nisu bili obučeni u Rumunjskoj. Prema podacima NATO-a, ukrajinski piloti su do sada učili letjeti na F-16 u Danskoj i Velikoj Britaniji. Prema medijskim izvješćima, obuka se također odvijala u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Kod aerodroma Gdynia-Kosakowo se srušio zrakoplov ali ne F-16 Foto: Google | tiktok.com/@sachkaperchik

Je li jedan od F-16 zrakoplova već pao?

Tvrdnja: "Ukrajina. Prvi F-16 se srušio bez borbe" - to piše na ruskom jeziku u videu od oko jedne minute, u kojem zrakoplov izvodi akrobacije, a zatim iznenada pada okomito prema tlu. Ubrzo nakon toga, vidi se eksplozija.

Ova tvrdnja kruži na X platformi, kao i na ruskim društvenim mrežama VK i Odnoklasniki.

DW-tim: Netočno.

Analizom materijala iz videa otkriveno je da je video star četiri tjedna. Najstariji pronađeni rezultat je video na TikToku od 12. srpnja 2024., s otprilike 4,5 milijuna pregleda, koji je objavio ukrajinski taksist koji živi u Poljskoj. Na njegovom videu piše na ukrajinskom: "F16 se srušio". U daljnjim videima, objavljenima istog dana, korisnik objašnjava da je bio svjedok pada zrakoplova na aerodromu Gdynia-Kosakowo.

U stvarnosti, 12. srpnja 2024. se u Gdyniji zaista dogodila zrakoplovna nesreća. Prema izvješću Glavnog zapovjedništva poljskih oružanih snaga, zrakoplov tipa M-346 Bielik - dakle, ne F-16 - srušio se tijekom treninga. O nesreći u kojoj je pilot poginuo su osim toga izvještavali i poljski mediji.

Tim DW-a za utvrđivanje činjenica uspio je analizirati lokaciju s koje je taksist snimio video na TikToku. Dva puta se u pozadini videa vidi crvena benzinska postaja marke Orlen. Takva benzinska postaja zaista se nalazi u neposrednoj blizini aerodroma Gdynia-Kosakowo. Na temelju toga, mogli smo točno odrediti lokaciju, oko 400 metara jugozapadno, gdje je video snimljen. Usporedba nekih pojedinačnih kadrova iz videa s fotografijama na Google Earth Pro pružila je dodatne dokaze, uključujući žuti prometni znak za prijelaz divljači i stupić na ulazu.

Podudarnosti ukazuju na to da je video zaista snimljen u Poljskoj. No on definitivno ne prikazuje pad F-16 u Ukrajini.

Nuklearno oružje u Ukrajini?

Tvrdnja: Ukrajina nije dobila samo svoje prve borbene zrakoplove F-16, nego i prateće taktičko nuklearno oružje, tvrdi stručnjak na ruskom televizijskom kanalu lojalnom Kremlju "Pervi kanal". U emisiji 1. kolovoza, Aleksej Mukhin, voditelj Centra za političke informacije, rekao je na pitanje voditelja: "Prvo, oni [F-16] su već tamo, a siguran sam da je također i taktičko nuklearno oružje već tamo."

DW-ov tim: Nepotkrijepljeno.

Provladin stručnjak ne daje nikakve dokaze za svoju tvrdnju.

Istina je da se zrakoplov F-16 teoretski može opremiti taktičkim nuklearnim naoružanjem. Već u svibnju 2024. rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da te zrakoplove u Ukrajini, bez obzira na isporučenu modifikaciju zrakoplova, vidi kao nosače nuklearnog oružja i ciljanu provokaciju NATO-a i SAD-a.

Isporuka F-16 uslijedila je nakon dugih pregovora između Ukrajine i zemalja NATO-a. Kao i svaka druga isporuka oružja sa Zapada, i ova dolazi pod određenim uvjetima.

F-16 bi se trebao koristiti samo na ukrajinskom teritoriju, rekao je belgijski premijer Alexander De Croo na pitanje može li ga Ukrajina koristiti za obaranje ruskih zrakoplova u ruskom zračnom prostoru. Belgija je nedavno obećala Ukrajini isporučiti30 zrakoplova F-16 do 2028. godine.

F-16 u Ukrajini ali bez atomskog naoružanja Foto: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

I ukrajinski predsjednik Zelenski je zajamčio da će se borbeni zrakoplovi koristiti isključivo za obranu ukrajinskih gradova iz zraka.

U studenom 1994. Ukrajina se pridružila Međunarodnom sporazumu o neširenju nuklearnog naoružanja iz 1968. (također poznatom kao Ugovor o neširenju nuklearnog oružja). Ovaj ugovor zabranjuje distribuciju radioaktivnog materijala za oružje. Zbog toga je Ukrajina vratila Rusiji nuklearno oružje koje je naslijedila od Sovjetskog Saveza ili ga je sama uništila. Istovremeno, Rusija, SAD i Velika Britanija su se takozvanim Budimpeštanskim memorandumom obvezale na poštivanje ukrajinskih granica.

Aneksijom Krima 2014., kojom je prekršeno međunarodno pravo, Rusija je prekršila ovaj sporazum, no Ukrajina se i dalje pridržava Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

Unatoč tome, vladini dužnosnici i mediji u Rusiji nastavljaju širiti narativ po kojem Ukrajina želi nabaviti novo nuklearno oružje. To uključuje lažne podatke o navodnoj izradi "prljave bombe" s radioaktivnim materijalom. Vladimir Putin osobno je također optužio Ukrajinu da namjerava nabaviti nuklearno oružje. DW-ov tim za provjeru činjenica već je opovrgao ove lažne tvrdnje u prošlosti.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu