Provjera činjenica: BBC-jev tweet s navodnim Macronovim citatom je lažan

Tokom prošlog vikenda na društvenim mrežama se pojavio jedan navodni tweet BBC-a u kome se citira francuski predsjednik Emmanuel Macron s navodnom izjavom na jednom predizbornom skupu.

„Europa mora biti spremna primiti do 60 milijuna izbjeglica iz Afrike i Bliskog istoka u sljedećih 20 godina", navodno je rekao Macron, upozoravajući pritom na negativne posljedice sankcija Rusiji. To bi dovelo do ekonomskog kolapsa u Africi, koja uvozi velike količine žitarica iz Rusije.

Lažan BBC-jev tweet

Ali ovaj BBC-jev tweet je lažiran, iako na prvi pogled izgleda uvjerljivo stvaran - s originalnim logom BBC World News i kvačicom za provjeru istaknutom plavom bojom u gornjem lijevom kutu, te još jednim dodatnim BBC News logom na fotografiji.

Tweet je navodno objavljen na @BBCWorld nalogu 11. aprila u 18:26. Međutim, kada se taj nalog detaljnije pretraži, ne može ga se pronaći. Razlog je jednostavan: on se tami nidkada nije ni pojavio. To je BBC potvrdio na pisanu upit DW-a. BBC-jev odjel za kontakte s medijima kaže da pokušavaju ukloniti taj lažan sadržaj s drugih stranica što je prije moguće, ako je ikako moguće.

Lažni tweet distribuira se na Twitteru i Facebooku samo kao screenshot. Ponekad mu se dodaje komentar „predizborno obećanje". Međutim, navodni Macronov citat je jednako lažan kao i tweet. Francuski predsjednik nikada nije dao takvu izjavu, kako je na Twitteru pojasnio novinar BBC-ja Shayan Sardarizadeh: Citat se nije mogao verificirati ni na jednom provjerenom izvoru. Google pretraga na francuskom, engleskom i njemačkom jeziku nije donijela nikakve rezultate.

Stariji postovi na ruskim platformama

U međuvremenu, pretraga koja je izvršena s ciljem da se ustanovi odakle potiče fotografija sa snimkom zaslona lažnog tweeta odvela nas je u pravcu ruskih odnosno Rusiji sklonih platformi, web stranica i Telegram kanala. Najstariji post koji je istraživački tim DW-a pronašao je od 14. aprila na forumu ruske web stranice glav.su. Već 15. aprila mogu se pronaći prve objave na Twitteru i Facebooku.

Jedini sadržaj lažnog tweeta koji doista ima veze s BBC-em je fotografija koja se koristila. Ona se pojavljuje u jednom izvještaju BBC-a objavljenom 11. aprila na početku kampanje za drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj.

Mogući utjecaj na francuske predsjedničke izbore

U drugom krugu izbora, koji se odrćava u nedjelju (24.4.) sučelit će se sadašnji predsjednik Macron i izazivačica Marine Le Pen iz desničarske stranke Ressemblement National.

Prema istraživanjima javnom mnijenja, odluka bi mogla biti vrlo tijesna. Utoliko se ovaj lažni tweet može shvatiti kao pokušaj utjecaja na birače u korist Le Pen. Ova 53-godišnjakinja je u više navrata kritizirala Macrona zbog njegove migracijske politike i pokušava osvojiti naklonost birača izazivajući strah od stranih doseljenika u zemlji.

Osim toga se Le Pen smatra kandidatkinjom koju bi Kremlj rado vidio na čelu Francuske - ne samo zbog njezinih dobrih odnosa s Putinom u prošlosti, već i zbog njezinih političkih pozicija i planova koji uključuju vrlo kritičan stav naspram EU i NATO-a. Njena pobjeda na izborima bi uvelike oslabila i Uniju i vojni savez i mogla bi dovesti do raspada postojećeg jedinstva Zapada prema Rusiji.

