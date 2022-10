Provjera činjenica: Žrtve zračnog napada u Kijevu nisu "inscenirane"

Glavni grad Kijev i još 12 regija Ukrajine doživjeli su u ponedjeljak, 10. oktobra, najžešće ruske napade od početka ruske invazije. Prema službenim podacima, 19 osoba je poginulo, a 105 je ozlijeđeno. Samo u Kijevu su tog dana 43 osobe bile hospitalizirane. To je rekao gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Slike krvavih civilnih žrtava napada objavili su mediji širom svijeta. Društvenim mrežama sada kruži video koji ima za cilj dovesti u pitanje autentičnost prizora iz Ukrajine.

Tvrdnja: "Proizvodnja dramatičnih slika za zapadne medije", piše Maria Dubovikova na Twitteru, predstavljajući se kao stručnjakinja za ruske medije. Pri tome je objavila video naizgled ranjene žene sa zavojem na glavi kako snima svoj selfie. Insceniranje slika za medije?

DW-Provjera činjenica: Netačno.

Ovaj video, koji traje 14 sekundi, pogledan je više od 50.000 puta u samo nekoliko dana, a osim na Twitteru, gotovo nepromijenjen dijeli se i na kanalu na španjolskom jeziku na Telegramu, te prikazuje korisnicima s njemačkog govornog područja na Facebooku. U videu u split modusu je prikazana slika žene sa zavojem oko glave i krvavom mrljom na grudima. Desno od žene su drugi ljudi, uključujući muškarca koji također ima povez na glavi i krvavo lice.

U donjem dijelu ekrana vrti se video, u kojem se ista žena okreće prema nekome iza kamere i govori na ukrajinskom: "Slikajte me, Andreje Andrejiču! Odmah ću se slikati i poslati to mojoj sestri u Rusiju." Nakon ove rečenice u 10. sekundi kamera pravi švenk na lijevo gdje se može vidjeti nekoliko fotografa i jedna višekatnica u u pozadini.

Ozlijeđeni u fokusu izvještavanja

Premotavanje snimka unazad, utvrdili smo da je riječ o slici Associated Pressa. Fotografija prikazuje ranjene civile nakon ruskog napada 10. oktobra 2022., navodi sama agencija, a snimio ju je dopisnik AP-a iz Kijeva Efrem Lukatsky.

DW-ov tim za provjeru činjenica kontaktirao je Efrema Lukatskyija i pitao ga o okolnostima u kojima je slika snimljena. Lukatsky je potvrdio da je i sliku i video snimio on. U intervjuu za DW, fotograf je opisao kako su se 10. oktobra oko 8:19 ujutro on i njegov kolega iz Reutersa najprije odvezli do mjesta pada prve rakete na Sveučilište Ševčenko, a zatim se ukrajinski novinar odvezao do mjesta gdje je uslijedio još jedan raketni napad - na križanju ulica Zhylianska i Lva Tolstogo.

"Na dolasku smo vidjeli ljude kako stoje uza zid i kojima se pruža pomoć. Bili su to liječnici, ali i vojnici koji su koristili instrumente i pribor za prvu pomoć. Naravno, novinari imaju zadatak da, ako postoje ljudi i ljudske priče, prvo to snimaju. Osim nas, bilo je nekoliko novinara s kamerama. Ukupno, rekao bih deset ljudi", kaže Lukatsky.

On sam je, uz fotografije, drugom rukom snimio i dodatni video mobitelom, dodaje ukrajinski fotograf. 14 sekundi u objavljenom videu na Twitteru također dolazi iz ovog videa, koji DW sada ima u punoj dužini od 33 sekunde. U originalnom videu čuje se kako se ranjena žena žali na glavobolju. Neposredno prije isječene scene i nakon pomicanja kamere na lijevo, vide se i drugi ljudi, koji su očito ranjeni, kao i nekoliko kola hitne pomoći. Lukatsky je, kako kaže, primijetio da je žena u društvu sa svojim kolegom "Andrejom Andrejičem". Ona i mnogi drugi ljudi, koji su bili na ulici u vrijeme napada, zadobili su ozljede od razbijenog stakla takozvane "DTEK" kuće koja se vidi na kraju njegovog videa, rekao je Lukatsky.

Riječ je o kijevskom neboderu "Business Center 101 Tower", čija je staklena obloga masovno oštećena napadom na susjednu termoelektranu, kao što pokazuje nekoliko video snimaka na internetu.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, Christian Wagner, potvrdio je na press konferenciji njemačke vlade 10. oktobra da je "očigledna šteta na tornju 101 u Kijevu, u kojem se također nalazi njemački konzulat odnosno Ured za izdavanje viza".

Žrtva i njen spasilac

U istoj sedmici kada su se dogodili raketni napadi na Kijev, ukrajinska televizija "1+1" objavila je reportažu u kojoj se može više saznati o ženi iz navodno "namještenog" videa. Ukrajinski novinari su je posjetili u jednoj od kijevskih bolnica. Njeno ime je Oleksandra Kyselyova i ona detaljno opisuje kako je 10. oktobra ozlijeđena na putu od svog radnog mjesta do skloništa. Na njezinom licu se još uvijek moglo vidjeti nekoliko ozljeda, od kojih su neke morale biti zašivene. U intervjuu ona ističe da bi svijet trebao vidjeti što Rusija radi civilima u Ukrajini. Najviše od svega, kako je rekla, želi da njezina sestra u Rusiji vidi njezino povrijeđeno lice. Oleksandra Kyselyova također je govorila o sestri u tom navodno insceniranom videu.

Fotografija oštećenog nebodera u Kijevu koju je napravio Efrem Lukatsky

Ukrajinski novinari su također pronašli pronašli mladića u vojnoj uniformi, koji je prikazan u video snimku, a koji je Aleksandri pružio prvu pomoć. Oleksandr Mirošničenko (Myroshnichenko) je 19-godišnji student Nacionalnog ekonomskog sveučilišta, koji je kao dobrovoljac pomagao ozlijeđenima u Kijevu 10. oktobra. Mirošničenko na uniformi nosi oznaku jedinice za medicinsku evakuaciju "Puls".

Na Instagram nalogu jedinice "Puls" može se pronaći priča od 10. oktobra u kojoj se može vidjeti Oleksandr Mirošničenko. "Naš brat @aamyros danas je spasio osam života u Kijevu", stoji u potpisu slike na kojoj Mirošničenko (njegovo ime stoji na uniformi) sjedi na podu, očito iscrpljen. U priči se također može vidjeti scena u kojoj ovaj student previja Kyselyovu. Na Instagram profilu volontera nalazi se i nekoliko slika sa stranice.

U istoj priči na Instagramu, 10. oktobra, Oleksandr Mirošičenko izvijestio je o ruskim raketnim napadima u televizijskom javljanju za BBC. On je pri tome rekao kako se nakon prve eksplozije spontano s ostalim prijateljima uputio u središte grada pomoći ljudima. Na licu mjesta čuo je za drugu eksploziju u poslovnom centru. Prema njegovim riječima tamo je pomagao i ozlijeđenim civilima, uključujući nekoliko žena starijih od 55 godina.

Ispod televizijskog priloga o ženi i njezinom spasitelju sada su deseci komentara u kojima se njih dvoje opisuje kao učesnike i glumce u namještenoj sceni. Neki su korisnici također napisali na Facebook stranici fotografa Efrema Lukatskog da je on napravio lažne slike. U razgovoru za DW, fotograf koji je radio kao ratni izvjestitelj u Afganistanu, Iraku, Gazi i Čečeniji, izražava čuđenje ovim navodima.

Tokom raketiranja u jutarnjim satima, kada je cijeli grad na putu za posao, školu ili fakultet, civilne žrtve su neizbježne. Sumnju u autentičnost njegovih fotografija ukrajinski fotograf objašnjava informacijskim ratom, koji Rusija već dugi niz godina vodi u Ukrajini i širom svijeta.

