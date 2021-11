PROTIV obaveznog cijepljenja: To više nema efekta!

Nijemci su društvo u kojem vlada politika konsenzusa. Cijeli politički sistem temelji se na ideji: najprije se vodi rasprava, a onda se nađe kompromis, s kojim se slaže većina. Malo je pitanja, oko kojih je država trajno podijeljena. Suočavanje s dolaskom miliona izbjeglica 2015. bilo je jedno od tih pitanja koja predstavljaju iznimku. Dva su se tabora nepomirljivo i u vrlo emotivnoj raspravi suočila jedan protiv drugog. Sada je to opet slučaj. S tim što je ovaj put zemlja podijeljena po pitanju obaveznog cijepljenja.

Neki to priželjkuju (i to odmah i sada), dok drugi to strogo odbijaju. Politički magazin Spiegel (72 posto), Institut za istraživanje javnog mnijenja YouGov (69 posto) i ARD-Deutschlandtrend (57 posto) su proveli ankete koje više-manje pokazuju da postoji jasna većina za obavezno cijepljenje, dok Bild-Zeitung tvrdi kako je zapravo većina u Njemačkoj (70 posto) protiv vakcinacije. Bez obzira na to koje su od ovih brojki tačne, spor oko obaveznog cijepljenja dolazi u potpuno pogrešno vrijeme.

- pročitajte i ovo: Omikron varijanta opasnija za mlađe osobe

Obavezno cijepljenje nam sada ne pomaže

Broj zaraženih koronom raste, u ionako preopterećenim ambulantama prijeti trijaža (op. red.: razvrstavanje pacijenata i odabir onih koji će biti liječeni), a infekcije među djecom dostižu vrtoglave brojke. U Njemačkoj je od COVID-19 umrlo 100.000 ljudi, kaže virolog Christian Drosten i upozorava da bi ih moglo biti još 100.000. Njemačka, koja je kroz pandemiju prošla relativno opušteno, sada gleda u ponor korone. Može li obavezno cijepljenje spriječiti ono najgore? Nažalost ne.

Zamislimo kako bi to konkretno moglo izgledati: pretpostavimo da je naredne sedmice pala odluka o obaveznom cijepljenju (što nije baš realno s obzirom na tranziciju vlasti koja je u toku). Čak i ako bi se taj proces odvijao optimalno, proći će mjeseci prije nego što svi dobiju termine i prije nego se svi cijepe i dobiju potpunu zaštitu nakon druge vakcine. A to se može desiti samo ako svi oni, koji se prethodno nisu htjeli cijepiti, odu da dobiju vakcine (što je također nerealno). Budući da kapaciteti za cijepljenje zbog nekih katastrofalnih odluka menadžmenta zaduženog za vakcinaciju, nisu dovoljni za dopunska cijepljenja, za očekivati ​​je, blago rečeno, daljnja odgađanja.

- pročitajte i ovo: Njemačka: vojska premješta kovid pacijente iz žarišta korone

Dezinformacije ne smiju pobijediti

Osim toga, obavezno cijepljenje – čak i ako bi „preživjelo" ustavne tužbe koje će garantovano biti podnesene - imalo bi neke neugodne propratne efekte. Protivnici cijepljenja dugo su se osjećali gurnutima u ugao. Sami su za to krivi, moglo bi se reći. Ali, satjerani u ugao, emocionalizirani a donekle i stigmatizirani, mnogi od njih su otvoreni za one ideje i poruke koje obećavaju izlaz iz neugodne situacije. A to je nešto što dobro znaju iskoristiti populisti i teoretičari zavjere.

Oni će izvojevati pobjedu ako se sva obećanja političara, da neće biti obaveznog cijepljenja, rasplinu u zraku. To bi, u očima protivnika vakcina, potvrdilo narativ odnosno dezinformacije da će velika zavjera političara, farmaceutske industrije i medija u konačnici natjerati sve ljude da se cijepe. Dovoljno je pogledati Austriju. Takva usluga im se ne smije napraviti. Posljedica bi bila kontinuirano odvraćanje ne tako male manjine građana od politike i demokratije.

Postoji još jedan razlog protiv obaveznog cijepljenja: kalkulacija pokazuje da je učinak toga, u usporedbi s drugim mjerama, prilično mali. Tim matematičara Visokoškolske ustanove Mittweida je, uzimajući u obzir brojne faktore poput učinkovitosti cjepiva ili stepena infektivnosti virusnih varijanti, kreirao simulacijski model koji pokazuje koje su mjere učinkovite, a koje manje učinkovite. Rezultat: Čak i kada bi odluka o obaveznom cijepljenju bila donosena u ponedjeljak, akutne infekcije dostigle bi brojku od dva miliona.

Joscha Weber

Nepopularna istina: sada će pomoći samo lockdown?

De facto, rasprava o obaveznom cijepljenju skreće pažnju s pravog pitanja, koje glasi: Kada će

Njemačka ući u sljedeći Lockdown? Samo ponovno uvedena, stroga ograničenja kontakata mogu zaustaviti brzo širenje virusa. To je nepopularna istina, koju niko ne želi čuti jer teško pogađa sva područja života. Ali, drugačije ne ide.

Jer, ovdje se radi o ljudskim životima. Ako ostanu dosadašnje mjere, Njemačka može očekivati ​​još 300.000 smrtnih slučajeva od COVID-a. 300.000! Nevjerovatan broj, do kojeg je došao Kristan Schneider sa Sveučilišta Mittweida u svom modelu diferencijalne jednačine. To je samo kalkulacija, ali ona se temelji na realnim pretpostavkama. Prema njegovoj računici, obavezno cijepljenje pomaže samo srednjoročno i samo pod određenim uslovima. Više od 200.000 ljudi moglo bi umrijeti. Schneider zaključuje: "Ograničenja kontakta najučinkovitija su mjera koju imamo. Sada bi mogao pomoći samo još Lockdown." I zato Njemačka mora povući kočnicu i ponovo ograničiti kontakte. Svaki ljudski život je dragocjen. Oko toga bi se ponovo trebao postići konsenzus u Njemačkoj.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu