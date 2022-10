Protesti u Banjaluci: Ultimatumi CIK-u i državi

Sedam stranačkih prvaka obraćalo se sinoć (25.10.) jedan za drugim na Trgu Krajine u Banjaluci, s namjerom da, kako se moglo čuti, brane Republiku Srpsku od Centralne izborne komisije iz Sarajeva. Od Obilića i Lazara, preko Kralja Petra I Karađorđevića, do Andrića i Selimovića, svi učesnici dobili su i istorijsku paralelu. Sve u odbrani „narodne volje" koja se kažu, mijenja u Sarajevu po naredbi CIK-a.

Na mitingu, na kojem se, prema procjeni reportera DW-a, okupilo oko 15 hiljada građana iz svih krajeva RS, iako su procjene policije 30 a medija bliskih vlasti čak 50 hiljada, pročitan je i proglas „Velike skupštine naroda“, u kojem se odbacuje antidejtonska i antiustavna BiH, te odluke Ustavnog suda BiH kojima se oduzima poljoprivredno zemljište.

49 odsto BiH za Miloša i Lazara

„Vratite nam Ustav Bosne i Hercegovine, ostaćemo. Ne vratite li Ustav Bosne i Hercegovine, otići ćemo“, poručio je Milorad Dodik sa govornice, dodavši da će jednog dana odnijeti 49 odsto Bosne i Hercegovine.

Miting, radnog naziva „Otadžbina zove", bio je spoj upozorenja i podrške koalicionih partnera, koji su jedan za drugim upozoravali da, ukoliko CIK nastavi sa nelegalnim radnjama i ne prizna pobjedu Milorada Dodika u trci za predsjednika RS, da mogu očekivati na desetine hiljada nezadovoljnih građana ispred CIK-a u Sarajevu.

„Prvi put, glasove Republike Srpske broji Sarajevo. Mogu da ih broje koliko god hoće puta, rezultat je uvijek isti: Milorad Dodik je pobjednik", rekao je Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske.

I ostale partije, sateliti vladajućeg SNSD-a, dali su bezrezervnu podršku Dodiku, kao i Željka Cvijanović, koja će u Sarajevo na četiri godine na mjesto srpskog člana Predsjedništva BiH. Iz Banjaluke je poručila da će, ako se ne bude uvažila volja naroda, doći u Sarajevo i ranije.

„I da tom nelegalnom CIK-u poručimo da ako nas je ovdije 50 hiljada, 100 hiljada će nas biti pred vašim vratima. Zato što ste odlučii da kradete naše glasove“, zaprijetila je Cvijanovićeva, optuživši CIK da radi po nalogu opozicije.

Od opozicije, samo Vukanović

A opozicija u RS nije komentarisala dešavanja u Banjaluci izuzev Nebojše Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red, koji je napisao na svom blogu da je skup bio „jedno veliko ništa", bez ikakve energije i poruke. Vidi se kaže, da su ljudi dovedeni na silu.

„Iskreno, mislio sam da je aparat režima jači i da će, s obzirom na pritisak, ucjene i represiju, sakupiti daleko veći broj ljudi od onog koji su natjerali da dođu u park. I ovo je pokazatelj slabosti i kraja Partije i nakaradnog sistema", napisao je Vukanović.

Početkom ovog mjeseca, opozicija je održala dva slična skupa, što je i bio povod za održavanje mitinga vladajuće koalicije. Zahjevi sa skupova opozicije išli su u samo u jednom pravcu: ponavljanje izbora za nivo predsjednika RS, što traže i danas, tvrdeći da su izbori pokradeni na štetu njihovog kandidata Jelene Trivić. Novinar „Oslobođenja“ Goran Dakić, kaže da je ovo oproban scenario i dobar jedino za podizanje narodnih masa, bez bilo kakvog smislenog i praktičnog sadržaja.

Protesti u Banja Luci

Treći put

„Ali da rasčlanimo ovo i obesmislimo do kraja, kao što su oni počeli. Ako su protesti opozicije doveli do kontrolnog brojanja, onda bi protesti SNSD-a i koalicionih partnera mogli dovesti do kontrolnog brojanja kontrolnog brojanja“, kaže Dakić, ironično zaključujući da neko mora da broji ono što je dva puta izbrojano.

„Pitanje je da li će se stranci dogovoriti sa Dodikom po pitanju Rusije ili će trakavica sa rezultatima izbora trajati još mjesecima. Volio bih da idemo iz protesta u proteste i iz mitinga u miting, jer tada može mnogo toga da se vidi“, kaže Dakić.

Sa druge strane, ako je suditi po akciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koja je po nalogu Tužilaštva BiH, upala u Glavni centar za brojanje u Sarajevu, nakon prijava o falsifikovanju glasačkih listića, ni ponavljanje izbora za nivo predsjednika RS, više nije nemoguća opcija.

„Pitanje je samo, kako će koja strana reagovati, u svakoj od dvije moguće odluke CIK-a“, zaključuje Dakić.

Sedam dana do isteka roka

Centralna izborna komisija BiH, ima rok do 2. novembra da objavi konačne rezultate Opštih izbora. Iako su mnoge žalbe odbijene kao neosnovane, za sve nivoa vlasti donesena je naredba o ponovnom brojanju na još nekoliko biračkih mjesta, koja bi trebala brzo biti obrađena. S obzirom da još nije završeno kontrolno brojanje za nivo predsjednika RS, nakon čega je predviđen period za prigovore i žalbe, saopštavanje svih rezultata nije izvjesno u zakonskom roku, izuzev ako se ne donese odluka o ponovnim izborima.