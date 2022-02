Protesti i kontraprotesti u Njemačkoj

Prije nekoliko sedmica ponedjeljak je za Dianu bio kao i svaki drugi dan. Potpuno uobičajeni stres na univerzitetu u vrijeme korone, s online seminarima do 16 sati. No, od početka januara nešto se promijenilo za 21-godišnju studenticu politologije jer je prvi dan u sedmici tradicionalno dan prosvjeda protivnika mjera protiv korone u Njemačkoj. A Diana je sada jedna od onih koji se suprotstavljaju takozvanim šetačima.

"Prije nekoliko sedmica rekla bih da su mi ovi prosvjedi tužni. Sada sam samo ljuta", kaže Diana. "Ovi 'šetači' sebe opisuju kao bespomoćne, očajne i normalne građane, ali među njima ima i desnih ekstremista. I niko mi ne može reći da ne zna s kim hoda", kaže Diana.

Onaj ko želi dobiti osjećaj koliko je dubok raskol u njemačkom društvu u pandemiji korone, morate samo otići u centar nekog njemačkog grada poput Bonna u ponedjeljak navečer. Kada padne mrak, tržnica bivše savezne prijestolnice ispred impozantne gradske vijećnice podijeljena je kao prije početka nogometne utakmice između dvije suparničke momčadi.

Glasna manjina protiv tihe većine

Ovdje ljudi koji demonstriraju protiv korona mjera koje poduzimaju političari i koji često ne bježe od toga da marširaju zajedno s desničarima, ideolozima teorije zavjere i radikalnim protivnicima cijepljenja - a na drugoj strani protupokret koji ne želi odustati bez borbe. Između, gotovo kao sudac: velike policijske jedinice.

U Njemačkoj su tri od četiri osobe cijepljene, procenat onih koji su cijepljeni dvaput neznatno je niža i iznosi 74,3 posto, a većina stanovništva podržava mjere savezne vlade unatoč sve većim kritikama. No, kada dođete na Marktplatz u Bonnu, mogli bi ste steći dojam da je brojčani omjer upravo suprotan: "šetači" su očito u većini.

Diana, koja je samo jedan semestar mogla studirati prisustvujući predavanjima direktno na fakultetu, nije baš iznenađena: "Jednostavno je lakše mobilizirati ljude strahom i stvaranjem neprijateljske slike poput 'političara tamo gore' nego solidarnošću i kompliciranom znanošću. Također i zbog straha od zaraze brojni ne dolaze na protudemonstracije. Bučna manjina koja se pojavljuje na tim šetnjama misli da su većina i pokušava podijeliti društvo", kaže Diana.

Diana posjećuje kontrademonstracije

Bezazlen prosvjed s ljutitim parolama

Oko hiljadu prosvjednika ponovno je došlo i ovog ponedjeljka navečer, protivnici mjera korone šetali su centrom Bonna do završnog skupa u četvrti Hofgarten. Šarolika mješavina mladih i starih, ljudi s maskama i bez njih, "šetača" koji su sami vani i obitelji s djecom na ramenima i psom na uzici.

Iz zvučnika odjekuje "Sloboda" Mariusa Müller-Westernhagena, kao i himna mira Johna Lennona i karnevalska muzika. Prosvjed bi se činio naglašeno bezazlenim da nije bilo malih žutih zastavica s natpisom "Cijepljenje obavezno - ne hvala", kao i gotovo kolektivne nevoljkosti da se novinarima da intervju, kao i slogana prosvjednika koji su govorili od megafona i u zboru uz silni bijes skandiraju: "Mir, sloboda, samoopredjeljenje" ili "Otpor - za slobodnu zemlju".

Erwin je nekoliko mjeseci u mirovini i od samog početka jedan je od bonskih "šetača". U skladu sa propisima nosi masku. I on je, kaže, cijepljen. Dakle, što tjera umirovljenika da izlazi na ulice u Bonnu od ponedjeljka do ponedjeljka?

"Ne poričem postojanje virusa, moja glavna briga je spriječiti obvezno cijepljenje. Bilo bi to masivno zadiranje u osobna prava. Osim toga, u usporedbi sa susjednim zemljama, imamo neke od najstrožih korona mjera, koje su također paradoksalne i apsurdne", kaže Erwin.

Od ponedjeljka do ponedjeljka protivnici korona mjera demonstriraju

Međutim, također je paradoksalno da mnoga ograničenja više ne bi postojala da su svi demonstranti cijepljeni. Njemački političari nerado povlače mnoge mjere upravo zbog niske procijepljenosti u ovoj zemlji. Rezultat: "šetači" zavidno gledaju na Dansku i Veliku Britaniju, koje su se velikodušno otvorile zahvaljujući visokoj procijepljenosti.

Bez obaveznog cijepljenja

Često se spominje ime Karla Lauterbacha. Ministar zdravstva mora se suzdržati od uvođenja obveznog cijepljenja kako bi održalo jedinstvo u društvu. Glasovi iz domova za njegu starijih i bolnica već su pokazali da obvezno cijepljenje nema smisla zbog nedostatka osoblja.

Erwin odbacuje optužbu da radi zajedno s desničarima, što više puta dobacuju ljevičarski anti-demonstranati u "šetnji", ("Bez nacista, bilo bi vas samo troje"). Erwin kaže: "Ja se ograđujem od desničarskih organizacija koje nas pokušavaju manipulirati i zlostavljati. Ovo je građanski prosvjed."

Jessica Rosenthal u to ne vjeruje. Prije deset godina preselila se u Bonn zbog studija, gdje je kasnije radila kao učiteljica pripravnica u srednjoj školi i bila izravna kandidatkinja SPD-a u Bonnu na saveznim izborima. Rosenthal, koja je posljednjih godinu dana i predsjednica omladinske organizacije SPD-a, poznaje staru prijestolnicu i njene građane kao svoj džep.

Protivnici korona mjera uzvikuju da žele slobodu

"Moja razina adrenalina prilično raste kada vidim ove prosvjede. To je pomak udesno, s mitovima zavjere koji su također antisemitski", kaže šef Juso gledajući preko trga. "Postoji pokušaj da se to učini normalnim, jer ljudi više ne žele prihvaćati državu kao autoritet. Što je, pak, jako usidreno u desničarskim idejama", kaže ona.

Ona je upravo održala govor gomili kontrademonstranta. U Bonnu se sada na sedmičnoj bazi izmjenjuju Zeleni, Ljevica i SPD, danas su na redu bili socijaldemokrati. Pokušaj je to da se teren ne prepusti "šetačima" u gradu od 330.000 stanovnika sa zelenim gradonačelnikom i Alternativi za Njemačku, koja je na prošlim saveznim izborima osvojila tek 4,2 posto glasova.

"Agresivnost je već drastično porasla", kaže Rosenthal. "Mnoge se, vjerujem, više ne može vratiti. Ali potrebno je jasno protivljenje većine. I to je ono za šta se zalažem. Moramo jasno dati do znanja da ovom pomaku u diskursu nema mjesta u Njemačkoj. Vidjeli smo gdje to vodi", kaže ona.

