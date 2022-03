Protest protiv rata na ruskoj državnoj televiziji

Ruska državna televizija je na kratko prekinula emitovanje vijesti u glavnoj informativnoj emisiji jer je jedna žena upala pred kamere glasno se buneći protiv napada na Ukrajinu i pokazujući antiratni plakat. Prekinuto je emitovanje iz studija.

U ponedjeljak 14.3. u 21 sat po moskovskom odnosno 19 sati po srednjoevropskom vremenu žena je prilikom emitovanja uživo iskočila pred kameru iza voditeljke Jekatarine Andrejeve noseći transparent na kojem je bilo napisano: „Zaustavite rat. Ne vkerujte propagandi. Ovde vas lažu“. Pritom je više puta uzviknula: „Ne ratu! Ne ratu! Ne ratu!"

Ova protestna akcija se vidjela nekoliko sekundi, onda je emitovanje iz studija prekinuto i emitovan je prilog iz jedne bolnice.

"To što se dešava u Ukrajini jeste zločin", rekla je Marina Ovsjanikova

Otac Ukrajinac, majka Ruskinja

Navodno se radi o protestu Marine Ovsjanikove, koja radi za državnu televiziju. Njen otac je Ukrajinac, a majka Ruskinja, i ne može da podnese neprijateljstvo između dvije zemlje. U jednom videu koji je snimila uoči antiratne akcije na televiziji, a koji je postavila na Internet, rekla je:

„To što se sada dešava u Ukrajini jeste zločin. Rusija je agresor. Odgovornost za tu agresiju snosi jedan jedini čovjek. To je Vladimir Putin (…) na žalost, poslednjih nekoliko godina radila sam za prvi program, radeći za rusku propagandu. Stidim se da sam dozvolila da laži poteku sa ekrana (...) Mi smo inteligentni Rusi. Do nas je da prekinemo to ludilo. Dođite na demonstracije, ne bojte se ničega. Ne mogu nas sve strpati u zatvor.“

Ovaj video se odmah proširio internetom. Prije svih, ruski opozicioneri hvale hrabrost ove žene. Pijanista Igor Levit je na Tviteru napisao: „Ovako stvarno izgleda hrabrost."

U Rusiji je zabranjeno da se ruska vojna intervencija u Ukrajini nazove „rat" ili „invazija". Zvanično je to „specijalna vojna operacija“.

Prema nekim izvještajima ona je uhapšena

Prema pojedinim medijskim izvještajima protivnica rata je uhapšena. Novinska agencija Tas je javila da Ovsjanikovoj prijete sudski proces i novčana kazna. Prvi program ruske državne televizije je u saopštenju cijelu stvar nazvao „incidentom" za vrijeme emisije „Vremja" i najavio internu istragu. Državna televizija je glavni izvor informisanja za milione Ruskinja i Rusa i striktno se drži lojalnosti Kremlju.

dd/tagesschau

ms/ap/dpa/tagesschau/rtr/dw

