Prosvjedi klinika: „Financijska situacija je dramatična“

Medicinsko osoblje u brojnim klinikama diljem Njemačke će danas prosvjednim akcijama nastojati povećati pritisak na saveznu vladu da im odobri više novca. Njemačka udruga bolnica (Deutsche Krankenhausgesellschaft) pozvala je na središnji prosvjed u Berlinu pod geslom „Zaustavite umiranje bolnica". Demonstracije za „sveobuhvatnu nadoknadu inflacije" zakazane su i u više drugih gradova.

„Cijene koje su ekstremno porasle mnoge bolnice prisiljavaju na koljena", kažu u prosvjednoj inicijativi. Gotovo ni jedna bolnica ne može izdatke financirati tekućim prihodima, tvrde predstavnici bolnica.

Od početka godine više od 50 bolnica insolventno

Predsjednik uprave Njemačke udruge bolnica Gerald Gaß izjavio je za novine Rheinische Post da je „financijska situacija bolnica dramatična". Od početka godine je, po njegovim riječima, već 50 bolnica prijavilo insolventnost.

„Za razliku od privatnih poduzeća bolnice ne mogu svoje cijene prilagoditi povećanim izdacima", izjavio je Gaß za novine Augsburger Allgemeine. Planirana reforma bolnica dolazi prekasno za klinike izvan velikih gradova. Dok reforma počne djelovati one će već propasti, kaže Gaß.

Savezna vlada pokrenula reformu

Savezni ministar zdravstva Karl Lauterbach (SPD) naglašavao je da će reforma biti jamstvo opstanka upravo za manje klinike, koje su i dalje potrebne. Njegovi planovi predviđaju promjenu sustava naplate s paušalama za pojedine liječničke usluge, kako klinike ne bi bile pod pritiskom da se trude da odrade što više slučajeva. One bi trebale dobiti veći iznos već za to što nude mogućnost pružanja određenih usluga. To bi trebalo pomoći i manjim bolnicama u provinciji da imaju sigurno financiranje.

Konferencija njemačkih gradova (Deutscher Städtetag) zahtijevao je „hitne mjere i brzu isplatu novca" bolnicama. Njima je potrebna dovoljna nadoknada zbog inflacije i potpuno financiranje dogovorenog rasta plaća u 2024. Godini od oko deset posto, rekao je predsjednik Konferencije Markus Lewe (CDU) u izjavi za portal Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Savezni ministar zdravstva Lauterbach odbija zahtjeve klinika i pokrajina za dodatnom financijskom injekcijom zbog nužne štednje u saveznom proračunu. Ministarstvo ukazuje na već zajamčenu pomoć za povećane troškove energije u iznosu od šest milijardi eura. Do proljeća 2024. trebalo bi biti isplaćeno 2,5 milijardi eura od toga novca.

