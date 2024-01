Prosvjedi protiv AfD-a: Njemačka je digla glas

U centru Eitorfa, grada s nekih 20.000 stanovnika, pred tzv. građanskim centrom u kojem su smještene brojne organizacije i udruge, prošli tjedan su se suočili zastupnik Alternative za Njemačku (AfD) u njemačkom parlamentu i prosvjednici koji se plaše ponovnog jačanja fašizma zbog djelovanja AfD-a, čiji se dijelovi smatraju desno ekstremnima. Iz jednog od ureda građanskog centra to je promatrala Ayfer Evmez. Ova 48-godišnjakinja je kao beba došla u Njemačku iz Turske. Danas je šefica jedne tvrtke za njegovanje starih i bolesnih. „Sa 60 zaposlenih iz skoro 15 nacija", ističe Evmez.

U zgradi građanskog centra tog su 23. siječnja razgovarali zastupnik AfD-a i nekih 90 pristaša o onome što oni zovu „remigracija". Dakle o protjerivanju milijuna ljudi iz Njemačke. Evmez to smatra žalosnim i nerazumnim. „Mi ionako teško nalazimo osoblje. A to što imamo je uglavnom migrantskog podrijetla. Ako ostanemo bez njih, cijeli sustav će doživjeti slom. To nije dobro za našu zemlju."

Ona se zato raduje ovoj masi prosvjednika. Ispred zgrade stajalo je desetak pristaša AfD-a s transparentima. Ispred njih je bio red policajaca s bijelim kacigama koji su ih razdvajali od stotina demonstranata.

Ayfer Evmez i njezin suprug Hayri promatraju događanja ispred ureda njihove firme i AfD-ov transparent na kojem piše: "Migracija ima svoje granice" Foto: Peter Hille/DW

Prosvjedi i u manjim gradovima

Među prosvjednicima se vide razne zastave, od konzervativnog CDU-a do lijevih grupacija. Jedan muškarac sa sijedom bradom maše crnom zastavom. On želi ostati anoniman, ali kaže da dolazi iz ruralnog područja u kojem je desnica jaka. Na pitanje zašto je ovdje, odgovara: „Jer želimo dati jasan signal protiv AfD-a." On priča da je već 90-ih godina prošlog stoljeća demonstrirao protiv desnih ekstremista i dodaje: „Ali imam dojam da su i građanske snage sada primijetile da moraju ustati protiv."

Taj dojam potvrđuje i Alexander Leistner sa Sveučilišta u Leipzigu, koji se bavi istraživanjem prosvjeda. U telefonskom razgovoru on za DW kaže da je ljude, s jedne strane, mobilizirala velika podrška AfD-u koju pokazuju ispitivanja javnog mnijenja. A s druge strane, ljude je razbudio izvještaj platforme Correctiv o sastanku političara AfD-a i desnih ekstremista u Potsdamu. „Time je prijeđena točka na kojoj su mnogi shvatili da je nužno reći: ‘To smatramo opasnim‘", kaže Leistner.

Nakon što se najprije demonstriralo prvenstveno u velikim gradovima, sada se prosvjedi održavaju i u manjim gradovima i općinama. „Među prosvjednicima su mnoge obitelji, mnogi vrlo stari ljudi. Mnogi, koji kažu, da već dugo ili nikada nisu demonstrirali", ističe Leistner.

„Bake protiv desnice"

On predviđa da će se ove demonstracije s vremenom smanjiti: „Ali nastaju novi savezi civilnog društva, upravo u saveznim pokrajinama u kojima predstoje pokrajinski izbori, kao što je Tiringija." Leistner navodi primjer skupine starijih žena koje se pod motom „Bake protiv desnice" često uključuju u prosvjede baš u manjim mjestima.

I u Eitorfu je istaknut šareni transparent „Bake protiv desnice". Ispred njega maršira Christa Kurtidis, stara 63 godine. Kaže da već 50 godina živi u Njemačkoj. Ona priča: „Bojim se da ćemo morati otići ako AfD dođe na vlast. Mi imamo dvostruko državljanstvo, grčko i njemačko. I nemamo njemačko podrijetlo. Sva se naježim. Grčka mi je strana. Moja domovina je Eitorf, tu sam kod kuće."

Policija procjenjuje da se te večeri u Eitorfu unatoč kiši i hladnoći okupilo oko 3.000 prosvjednika. Među njima je bio i nestranački gradonačelnik Rainer Viehof. On je i izdao dozvolu za održavanje AfD-ovog skupa u građanskom centru – radi jednakog tretmana svih političkih stranaka, objašnjava on u razgovoru za DW. Ali dodaje: „Kao gradonačelnik sam sretan da je Eitorf ustao i jasno se izjasnio protiv toga. Radujem se da su došli svi ti ljudi, kako bi dali signal protiv fašizma i protiv AfD-a."

Parlamentarni zastupnik Alternative za Njemačku Roger Beckamp se neuspješno pokušao obratiti prosvjednicima Foto: Peter Hille/DW

AfD i „remigracija"

Parlamentarni zastupnik Alternative za Njemačku Roger Beckamp u međuvremenu je izašao iz zgrade i stao s megafonom ispred okupljenih demonstranata. No ništa od onog što kaže nije moguće razumjeti zbog glasnih povika prosvjednika.

Kada se vratio u zgradu, Beckman kaže da je njegova stranka žrtva medija: „Taj inscenirani, iskrivljeni medijski skandal, koji upravo imamo u vezi s tom pričom iz Potsdama. Naravno, to nije dobro, jer se predstavlja tako iskrivljeno i svi mediji su se uključili u to." On pojašnjava da AfD želi protjerati milijune ljudi, ali ne i one koji imaju njemačko državljanstvo. No ističe da je uspjeh AfD-a to što se sada etablirao pojam „remigracije".

Kada su se pristaše AfD-a i protudemonstranti razišli, Ayfer Evmez je odahnula. „Povremeno je bilo zastrašujuće", kaže ona. Ali: „Smatram da je dobro to što je masa bila tako glasna." Jer, objašnjava, tako AfD-ovi političari nisu mogli širiti svoje poruke. Osoblje njezine tvrtke za njegu starih i bolesnih je još na terenu: „Mi imamo upravo kasnu smjenu. Ljude se mora navečer poleći u krevet, dijabetičari moraju dobiti injekciju." Evmez ističe da je sretna zbog svakog člana svog tima koji radi ovaj posao. Svejedno otkud on dolazi.