Projekat „Socijalni petak“: dobra djela umjesto posla

Sunčani jesenji dan u Skoplju. Na krovnoj terasi u centru grupa omladinaca i nekoliko odraslih stoje pred platnima sa četkicama i paletama u rukama. Nastavnica ide od jednog do drugog i posmatra slike koje nastaju. Skoro svi nose majice sa natpisom „Social Friday. Let's reinvent Fridays“.

Sedamnaestogodišnji Bekim i njegova osamnaestogodišnja sestra Faria uz pomoć spreja i šablona ocrtavaju lišće i cvijeće na platnu, smiju se, četkicom dodaju ponešto. Njih dvoje su odavno izgubili roditelje i žive u domu za djecu bez roditeljskog staranja. Faria je na prvoj godini studija medicine, a njen brat Bekim želi da postane advokat: „Ovo je prvi put da slikam, zaista mi pričinjava zadovoljstvo”.

Bekim (17), tokom akcije „Socijalni petak“

U domu kulture „Kočo Racin“ tog petka se odvija takozvani „Socijalni petak“, koji je nastao na inicijativu makedonsko-albanskog preduzetnika Fikreta Zendelija. Ovaj tridesetdevetogodišnji preduzetnik je građevinski inženjer, a njegova firma proizvodili digitalne trodimenzionalne makete građevina. Zendeli je u zemlji postao poznat po svojoj inicijativi – jedan petak u tromjesečju on i njegovi zaposleni se angažuju za siromašne ljude, za marginalizovane manjine ili za zaštitu prirode.

Okupiti ljude

Zendeli je ovog petka okupio štićenike doma za djecu bez roditeljskog staranja i srednjoškolce koji se pripremaju za umjetničku akademiju. Nekoliko ljudi koji rade u Zendelijevoj firmi su takođe tu. Svi zajedno slikaju. Kasnije će slike biti prodane na aukciji, a novac će dobiti dom. Zendeli ovo radi od 2017. Ideja je nastala slučajno. Na jednom putovanju Zendeli je u magazinu koji je bio na raspolaganju putnicima u avionu pročitao da je prema istraživanjima petak najmanje produktivan dan u nedelji. „Zapitao sam se da li bi ljudi onda mogli da obavljaju nešto drugo, recimo neku djelatnost za opšte dobro. Tako je nastala ideja za Social Friday“, kaže Zendeli za DW. „Inicijativa želi da iskoristi najmanje produktivno vrijeme nedelje, da bi okupila ljude oko djelatnosti za opšte dobro, a istovremeno se unapređuje zajedništvo”.

Fikret Zendeli (u sredini, u kariranoj košulji) razgleda crteže mladih

Životni put Fikreta Zendelija je neobičan kao i njegova inicijativa. Rodio se u skromnim porodičnim okolnostima u Gostivaru. Otac mu je bio moler u Švajcarskoj, a 1992. je u Švajcarsku doveo i porodicu – ženu i troje djece. Fikretu je tada bilo devet godina. Rastao je u mjestu Langnau u blizini Ciriha, švajcarski njemački je uskoro postao njegov drugi maternji jezik. On kaže da je porodica dočekana sa velikom otvorenošću i spremnošću da se pomogne, na čemu je Zendeli do danas zahvalan Švajcarskoj. Zendeli je studirao na građevinskom fakultetu, poslije sticanja diplome dobio je ponudu da radi za uglednu švajcarsku građevinsku firmu. Ipak, on je odbio ponudu i vratio se u Sjevernu Makedoniju. Porodica je bila šokirana.

Avanturizam i ambicija

Fikret Zendeli je u starom automobilu, sa dva računara na zadnjem sjedištu, došao u Skoplje u zimu 2009. „Nije to bila prije svega potraga za korijenima, već avanturizam i ambicija, da u zemlji gdje sam rođen osnujem firmu, koja će moći da se nametne i na švajcarskom tržištu“, objašnjava on. Zendeli je 2010. osnovao firmu Breon, koja je pravila digitalne građevinsko-informacione modele (BIM) – to je tehnologija bez koje danas ne može ni jedan veći građevinski projekt. Firma uspješno posluje i na švajcarskom tržištu, učestvujući u velikim građevinskim projektima.

Međutim, uspješni preduzetnik je bio svjestan da u Sjevernoj Makedoniji vlada socijalna nejednakost. Kaže da nije mogao da vodi luksuzan život uspješnog preduzetnika, dok njegove komšije žive više nego skromno. „Pitam se kako se u mom ograničenom vremenu na ovoj planeti mogu angažovati, da bi ona bila bolja kada je budem napuštao u odnosu na to kakvu sam je zatekao“, kaže Zendeli.

Dugoročne kooperacije

Na početku je posmatrao „Social Friday“ kao projekat za sopstvenu firmu, ali su učestala pitanja preko društvenih mreža, oslovljavale su ga druge firme, pa je sa idejom izašao u širu javnost. Trenutno ga projekat zaokuplja skoro koliko i posao. Odavno postoji sajt projekta.

U Sjevernoj Makedoniji učestvuju jedna velika banka, farmaceutska firma kao i firma iz oblasti informacionih tehnologija. Priključile su se firme iz komšiluka – iz Bugarske i sa Kosova, ali i iz zemalja kao što su Letonija, Norveška ili Austrija. Ponekad se na okupljanjima petkom ugovori i poneka dugoročna saradnja. Na primjer, Zandelijeva firma je tako otpočela podršku centru za romsku djecu, i godinu dana je plaćala nastavnicu engleskog, koja je kasnije tamo trajno zaposlena.

Pozitivni impulsi iz Sjeverne Makedonije

Zendeli je prošle godine bio pozvan na konferenciju TED (Technology, Entertainment, Design) koja je jedan od vodećih svetskih foruma za inovativne ideje. To je bio prvi nastup nekoga iz zapadnobalkanskog regiona na takvim skupovima. Zendeli i lično zagovara ovu ideju kod velikih kompanija. Upravo je doputovao iz Stokholma, gdje je u centrali modnog koncerna H&M razgovarao o svojoj inicijativi. „Mislim da socijalni petak ima veliki potencijal da promijeni preduzetničku kulturu širom svijeta. Naposlijetku, ovaj projekat pokazuje takođe da iz zemlje kao što je Sjeverna Makedonija, iz koje se ne čuje ništa dobro ili barem vrlo malo toga, može da dođe nešto pozitivno“, kaže on.

Zaposleni u firmi Fikreta Zendelija daju hranu jednoj romskoj porodici

Ovog petka se okupljanje u Domu kulture „Kočo Racin“ završava zajedničkim objedom. Petnaestak slika je završeno. Učesnici se srdačno opraštaju jedni od drugih, vidjeće se opet na prodaji slika.

Kasnije Fikret Zendeli i njegova dva saradnika utovaraju slike i preostalu hranu u automobil. Nailazi romska porodica koja je učestvovala u ranijem Socijalnom petku. Zandelijevi saradnici daju romskoj porodici hranu, piće i voće. Majka ljubazno pita da li imaju nešto novca za pelene, za najmlađe dijete. Fikret Zendeli odlazi do obližnje samoposluge i kupuje joj veliko pakovanje pelena.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu