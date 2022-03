Proglašeno rano upozorenje zbog mogućeg prekida isporuke gasa

Zbog ruskog rata protiv Ukrajine i spora sa Rusijom oko plaćanja za isporuku gasa Evropi, njemački ministar ekonomije Robert Habek proglasio je nivo ranog upozorenja plana za vanredne situacije sa gasom.

„Sigurnost snabdijevanja zagarantovana"



Ovo služi kao mjera predostrožnosti, rekao je Habek u Berlinu. "Važno je naglasiti da je sigurnost snabdijevanja zagarantovana", dodao je on a prenosi njemačka agencija dpa.

Ministar ekonomije, Habek poziva na štednju gasa

Prema planu za vanredne situacije, postoje tri nivoa krize. Nivo ranog upozorenja znači da postoje "konkretne, ozbiljne i pouzdane indikacije" da može doći do događaja, koji će vjerovatno dovesti do značajnog pogoršanja situacije u snabdijevanju gasom - i vjerovatno dovesti do aktiviranja alarmnog ili vanrednog nivoa.

Na nivou vanredne situacije, došlo bi do "značajnog poremećaja" u snabdijevanju gasom. Država bi morala da interveniše kako bi obezbijedila snabdijevanje gasom posebno „zaštićenih kupaca" - to su privatna domaćinstva, ali i bolnice, vatrogasne jedinice i policija.

Problemi kakvih nije bilo od Drugog svjetskog rata

U slučaju da se obustavi isporuka gasa iz Rusije, njemačka privreda bi pretprila veliku štetu. Njemački magazin Špigel onlajn piše da predstavnici privrednih udruženja očekuju probleme, kakvih nije bilo od Drugog svjetskog rata. Industriji je za mnoge procese neophodan gas: u hemijskoj industriji, proizvodnji aluminijuma ili čelika.

„Trenutno nema uskih grla u snabdijevanju", objasnio je Habek. „Ipak, moramo povećati mjere predostrožnosti kako bismo bili spremni u slučaju eskalacije s ruske strane."

Kada je proglašen nivo ranog upozorenja, okupio se i krizni tim. Ovaj tim analizira i procjenjuje situaciju snabdijevanja kako bi se - ako je potrebno - mogle preduzeti dalje mjere za povećanje sigurnosti snabdijevanja.

"Smanjite potrošnju što je više moguće"

Prema navodima ministarstva, trenutno je i dalje zagarantovano snabdijevanje svih njemačkih potrošača gasa. Ipak, od sada se od svakog potrošača gasa - od privrede pa do privatnih domaćinstava - takođe traži da što je više moguće smanje potrošnju. Dobavljači gasa i operateri gasovoda dužni su da redovno procjenjuju situaciju za saveznu vladu. Država, međutim, još nije intervenisala.



Trgovci i dobavljači gasa, operateri prenosnih i distributivnih sistema preduzimaju mjere „bazirane na tržištu" za održavanje snabdijevanja gasom. Prema ministarstvu, one uključuju korišćenje fleksibilnosti na strani nabavke, korišćenje skladišta gasa i optimizaciju tokova opterećenja.

Nakon što je njemačka vlada proglasila nivo ranog uopzorenja, odmah je uslijedila reakcija na evropskom tržištu gasa, piše Špigel. Tako je cijena na evropskom referentnom tržištu TTF za isporuke u aprilu u roku od jednog minuta porasla sa 110 na 114 evra po megavat-času a tokom jutra se popela na 123 evra.

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je prošle nedelje da će Rusija isporučivati gas Njemačkoj i drugim "neprijateljskim državama" samo u zamjenu za plaćanje u rubljama. Ovo bi podržalo rusku valutu, koja zbog sankcija gubi na vrijednosti. Međutim, grupa ekonomskih moćnika G7, uključujući Njemačku, kao i Evropska unija u cjelini, protive se plaćanju gasa u rubljama. Habek je potvrdio da bi, ako Rusija prihvata plaćanje uvoza gasa samo u rubljama, to predstavljalo kršenje privatnih ugovora o snabdijevanju.

