Proširenje EU: da li će sada sve ići brže?

Složene procedure pristupanja u Evropsku uniju obično traju godinama ili čak decenijama. Za Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju koje su nedavno zvanično zatražile prijem, proces bi mogao da se ubrza - barem kada se radi o prvim koracima.

Poslije ruskog napada na Ukrajinu, predsjednik Volodimir Zelenski tražio je hitnu proceduru za momentalni prijem Ukrajine u EU. Takav ubrzani postupak nije predviđen ugovorima EU. Predsjednica Komisije EU-a Ursula fon der Lajen ističe da Ukrajina, Gruzija i Moldavija moraju da ispune određene uslove u pogledu političke stabilnosti, vladavine prava i ekonomskog učinka.

Sa stanovišta Evropske komisije, momentalnog pristupanja ne može biti. „U EU se ne može bez ispunjavanja kriterijuma. Svi smo potpisali ugovore i postoje preduslovi koji se moraju ispuniti", rekla je fon der Lajen u intervjuu za radio Dojčlandfunk.

Odmah kandidat?

Međutim, ubrzo nakon ruskog napada na Ukrajinu, poljski predsjednik Andržej Duda se izjasnio za ubrzanu proceduru.

„Poljska podržava brzi put ka članstvu Ukrajine u EU. Status kandidata treba odmah da se dodijeli i pregovori o pristupanju treba da počnu odmah nakon toga. Ukrajina takođe treba da ima pristup fondu EU-a za oporavak", zahtjevao je Duda. Neke istočnoevropske zemlje članice podržavaju ubrzanu proceduru.

Poljski predsjednik Andržej Duda

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ne ostavlja sumnju da Ukrajina pripada EU, samo kako i kada – ostaje otvoreno. „Nema sumnje da je hrabri narod Ukrajine dio naše evropske porodice. Oni brane naše vrijednosti", rekla je fon der Lajen.

27 država članica EU sada se složilo da prihvate prijave za članstvo Ukrajine, Gruzije i Moldavije i proslijede ih Komisiji EU-a na razmatranje.

Predsjednik Savjeta EU-a Šarl Mišel, koji će predsjedavati samitom šefova država i vlada EU u Parizu u četvrtak i petak, obećao je da će se samit baviti zahtjevima te tri države.

Može potrajati godinama

Obično je potrebno do 18 mjeseci da Komisija EU ispita zahtjev za članstvo. Nakon toga, podnosiocu zahtjeva se (eventualno) dodjeljuje takozvani - status kandidata. To znači da je EU ozbiljna u vezi sa primanjem zemlje. A dok pregovori o pristupanju zaista počnu, mogu da prođu godine. To zavisi od reformskih koraka u zemlji kandidatu i od političke volje država EU-a.

Evropski parlament je izrazio solidarnost s Ukrajinom, ali članstvo u EU-u je malo teže postići

Četiri zemlje Zapadnog Balkana i Turska su trenutno zemlje kandidati. Pristupni pregovori sa Turskom zamrznuti su od 2016. zbog autokratske vlade predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Sa Srbijom i Crnom Gorom su pristupni pregovori u toku. Sjeverna Makedonija i Albanija čekaju na početak pristupnih pregovora.

Bosna i Hercegovina i Kosovo još nisu kandidati. Bosna i Hercegovina je 2016. predala zahtjev za članstvo, a Kosovo je u decembru 2021. najavilo da će uskoro podnijeti svoju aplikaciju, iako ga pet članica EU-a ne priznaju kao državu.

EU je povezana sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom „sporazumima o pridruživanju" koji imaju za cilj da približe države standardima EU. Ne postoji garancija da će iz toga proizaći status kandidata i pristupni pregovori.

Te tri države su poput Jermenije, Azerbejdžana i Bjelorusije (trenutno suspendovana) povezane sa EU kroz „susjedsku politiku". Predsjednica Komisije fon der Lajen ističe da odnosi sa njima ne počinju od nule. „Ovo je proces koji je već počeo i koji se sada gura punom brzinom.

Zemlje zapadnog Balkana okružene su članicama Evropske unije. Makedonija je u međuvremenu postala Sjeverna Makedonija

Odlučuju države članice EU-a

U rezoluciji prošle sedmice, Evropski parlament je glasao za to da radi na davanju statusa kandidata Ukrajini. Proces bi trebalo da se orijentiše prema sporazumima EU-a. Istovremeno, treba dalje promovisati integraciju Ukrajine u jedinstveno evropsko tržište. U rezoluciji parlamenta se ne pominje ubrzana procedura.

Procedure pristupanja takođe u velikoj mjeri zavise od političke volje 27 država članica.

Bugarska trenutno blokira pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom zbog spora oko jezika i istorije zemlje.

Holandija i Francuska imaju rezerve prema pregovorima sa Albanijom jer su organizovani kriminal i korupcija tamo previše rasprostranjeni.

Predsjednica Moldavije Maja Sandu je prilikom potpisivanja aplikacije za članstvo rekla: „Trebalo bi da živimo u miru i slobodi i da budemo dio slobodnog svijeta. Za neke odluke je potrebno vrijeme, neke druge se moraju donijeti brzo i odlučno. Moraju se iscrepti mogućnosti koje se nude u svijetu koji se mijenja".

Ako zbog napada ili prijetnji Moskve, Ukrajina, Gruzija ili Moldavija sada preskoče određene korake u procesu pridruživanja - kandidati sa Zapadnog Balkana, koji godinama čekaju napredak u procesu pristupanja, mogli bi se osjećati nepravedno tretiranim.

