Privremena obustava vatre u Zaporožju?

U Ukrajini već nedeljama traju borbe u Zaporožju. U tom regionu se nalazi istoimena nuklearna što je izazvalo strahovanja da bi moglo doći do njenog oštećenja i nuklearne katastrofe. Govori se o napadima na samu nuklearku, ali nije sasvim jasno čijim – dvije strane se međusobno optužuju za pokušaje da oštete postrojenja.

Uljanov: UN odlaže inspekciju

Predstavnik ruskih okupacionih vlasti Vladimir Rogov je za novinsku agenciju RIA novosti predložio privremenu obustavu vatre u Zaporožju. To je bio njegov odgovor vođstvu UN i EU koji su tražili da se to područje „demilitarizuje". Mihail Uljanov, ambasador Rusije u UN, za rusku novinsku agenciju TASS, rekao je da je sve spremno da predstavnici Sekretarijata UN izvrše inspekciju nuklearke u Zaporožju, ali da su ti predstavnici u posljednjem trneutku riješili da ne putuju na krizno područje ne navodeći razloge za to.

Tokom noći sa nedelje na ponedeljak (15.8.) ruske snage su pojačale napade u mnogim dijelovima Ukrajine. Internet-portal „Kijev independent", pozivajući se na lokalne izvještaje, prenosi da su borbe posebno intenzivne u regionima Donjecka, Harkova, Sumija i Mikolajeva. Te navode nije bilo moguće nezavisno provjeriti. Isto važi i za navode britanskog Ministarstva odbrane da se u mjestu Piski u blizini aerodroma u Donjecku vode žestoke borbe.

Ruska vojska je javila da je u posljednja 24 sata u regionu Harkova ubila više od 100 „stanih plaćenika" a da je ranjeno oko 50 njih, te da među ranjenima ima Nijemaca i Poljaka.

Počinje brodski prevoz žitarica

Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošle nedelje u intervjuu za Vašington post zatražio od svih zapadnih zemalja da sa svojih teritorija protjeraju sve Ruse, vlade zemalja EU su počele da iznose nešto blaži zahtjev da se prestane sa izdavanjem viza ruskim turistima koji hoće da dođu u EU ili neku od zemalja Šengenskog ugovora. Taj zahtjev podržavaju Litvanija, Estonija i Letonija, kojima se juče pridružila i Poljska.

Zamjenik poljskog ministra spoljnih poslova Pjotr Vavžik rekao je da zna da mišljenje pomenutih zemalja dijele i Češka i Slovačka.

Protiv te mjere su Njemačka, Francuska i Holandija.

U međuvremenu je prvi brod Koordinacionog centra UN za koridore isporuke žitarica natovaren pšenicom. On bi iz crnomorske luke Južne trebalo da preveze 23.000 tona pšenice za Etiopiju. Osim tog broda, još šest brodova je uključeno u rad Koordinacionog centra koji inače zaseda u Istanbulu.

sb/ agencije

