Priprema cyber-erupcije iz moskovskog Vulkana

Peterokatna uredska zgrada u Ibragimovoj ulici 31 u Moskvi jedva se razlikuje od tisuće takvih diljem svijeta. I internetski nastup informatičke tvrtke NTC Vulkan koja tu adresu navodi kao sjedište, pokazuje tek ozbiljnu tvrtku koja radi na informatičkim rješenjima za čitav niz ruskih banaka.

No i to je očito tek vidljiva razina poslovanja ove tvrtke - makar obzirom na vlasništvo novčarskih institucija u Rusiji već pokazuje bliske veze i s političkim vrhom te zemlje. A ona je još mnogo dublja i tajnija: novinarima njemačkog lista Süddeutsche Zeitung je izvor u toj tvrtki odmah nakon početka rata u Ukrajini, poslao na tisuće stranica internih dokumenata o tajnom poslu NTC Vulkan - izrada računalskih alata za cyber-rat, za proboj u računalske sustave i subverziju njihovog rada. Prave mušterije nisu tek banke, nego i ruske tajne službe FSB GRU i SVR. Tu nije samo pisanje programa i stvaranje virusa, nego su u dokumentima i skripte za školovanje agenata u korištenju alata koji se stvaraju u NTC Vulkan.

Ne ratuju, ali pišu oružje

Novinari više njemačkih i medija sa Zapada su od onda detaljno provjerili vjerodostojnost dokumenata koji su već stekli naziv Vulkan Files i nisu našli ništa što bi ukazivalo na neistinu. Programeri NTC Vulkana se ne bave napadima na računala bilo gdje u svijetu i nadzorom građana same Rusije, ali te alate rade za ruske službe i njihove agente. Konkretni napad na računala američkog ministarstva obrane tim alatima su već opazili stručnjaci Googlea i iza tog napada je stajala skupina koja se nazvala Cozy Bear koja je očito bila instrument Kremlja.

Programeri NTC Vulkana se ne bave napadima na računala bilo gdje u svijetu i nadzorom građana same Rusije

No projekata te moskovske tvrtke ima još: u dokumentaciji se govori o programu Amezit koji, kako su utvrdili novinari, služi za diverzije u infrastrukturi. Njime se može napasti elektroopskrba neke zemlje, sustav nadzora zračnog prometa, željeznički promet - nije poznato je li to bio baš Amezit koji je prošle jeseni uzrokovao kratkotrajni kaos i zastoj u dobrom dijelu željezničke mreže Njemačke.

Fake News made in Vulkan

I izvori u zapadnim tajnim službama su novinarima potvrdili kako sve te informacije izgledaju prilično vjerodostojno. To jest pravi arsenal oružja u cyber-ratu, makar nije utvrđeno je li on korišten protiv Ukrajine u ovom ratu, ali oni jesu bili napravljeni, isporučeni i naplaćeni - dio dokumenata su i računi te tvrtke. No dio toga neosporno jest: jer u ovoj moskovskoj tvrtki su se pisali programi i za "spinovanje" u socijalnim mrežama, stvaranje izmišljenih identiteta koji će svojim "informacijama" utjecati na mišljenje drugih korisnika. Opet, to nisu bili programeri NTC Vulkana, ali oni jesu stvarali programe za ruske službe i podučavali njihove suradnike u korištenju tog oružja.

Naravno da će ovo otkriće - po svemu sudeći očito suradnik te moskovske tvrtke je novinarima poslao čak i dijelove računalskog koda tih programa - pomoći poboljšati obranu od takvih napada, makar se ne zna niti je li NTC Vulkan jedina tvrtka u Rusiji koja se bavi takvom rabotom.

