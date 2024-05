Prijeti li euru opasnost zbog visokih kamata ESB-a?

Europska središnja banka (ESB) je brzo podigla kamatne stope. Uskoro bi ih mogla opet sniziti. A to bi moglo oslabiti euro. Što bi to značilo za gospodarstvo i potrošače?

Šalter s prozorčićem u staklu, ploča ili pretinac u koji se stavlja novac, poluga za prebacivanje na drugu stranu: ubaciš novac u gotovini, dobiješ natrag u drugoj valuti. Tako se odvija posao u mjenjačnici. Turisti i poslovni putnici nisu danas više tako ovisni o promjeni valuta, kao što su bili ranije. Puno se toga plaća digitalno. Pa ipak se valute preračunavaju prema mjenjačkom tečaju.

Za jedan euro se trenutno dobije oko 1,08 dolara. Uskoro bi moglo biti manje, naime akoEuropska središnja banka smanji kamatne stope, objašnjava Antje Praefcke iz Commerzbanka. „Niske kamate znače zapravo u inicijalnoj reakciji ponajprije slabu valutu." Vrijednost eura bi mogla još oslabiti, kaže Praefcke. Stručnjakinja za devize računa s time da će se tečaj kretati prema 1,04 dolara.

Inflacija u SAD-u se žilavo drži

Iza toga se krije jednostavan princip: investitori svoj novac nose tamo gdje dobivaju veće kamate. U ovom slučaju primjerice u SAD-u. Tamo će zacijelo duže potrajati nego u zoni eura dok središnja banka olabavi kamatne stope. Razlog je to što se inflacija u Sjedinjenim Državama žilavo drži. Dok se poskupljenje u zoni eura u posljednje vrijeme približilo granici od dva posto, u SAD-u je prosječno poskupljenje ponovo poraslo, u ožujku na oko 3,5 posto.

Birgit Henseler iz banke DZ Bank to objašnjava jakim američkim gospodarstvom. „Ukupno je nezaposlenost i dalje jako niska u Sjedinjenim Državama. A to potiče potrošnju." Poduzeća u takvim okolnostima imaju mogućnost dalje podizati cijene, kaže Henseler. Iz ispitivanja proizlazi da će tvrtke to i učiniti.

Kretanje tečaja eura prema dolaru od 2003. do 2022.

FED čeka sa smanjenjem kamatnih stopa

Čuvari stabilnosti dolara u američkoj središnjoj banci FED vide u tomu opasnost da inflacija ponovo poraste, ako prerano smanje kamatne stope. Henseler iz DZ Banka računa s time da će prosječno poskupljenje u SAD-u idućih mjeseci polako biti smanjeno. Ali nada da će FED brzo smanjiti kamate nije se ostvarila.

U međuvremenu izgleda sigurno da će najprije kamate smanjiti Europska središnja banka. Prvi korak prema dolje mogao bi uslijediti već na idućoj sjednici ESB-a početkom lipnja. U SAD-u se prvo smanjenje kamata očekuje tek krajem godine. Može li to pogoditi euro jače nego što se očekivalo? Analitičarka Praefcke iz Commerzbanka ne računa s velikim iznenađenjima. „Tržište jako gleda unaprijed. Ono je već uzelo u obzir ove prve korake glede kamata –o znači ESB-ovo smanjenje u lipnju i smanjenje kamata američke središnje banke krajem godine."

Izvoz povoljniji, uvoz skuplji

To igra važnu ulogu prije svega za poduzeća koja svoju robu izvoze u inozemstvo. Ako euro izgubi na vrijednosti u odnosu prema drugim valutama, njihovu robu će biti lakše kupiti. Ali potrošači u zoni eura od toga ne mogu profitirati. Ne samo da si onda mogu manje priuštiti u inozemstvu, nego bi i uvezeni proizvodi u Europi mogli postati skuplji –d kave do električnih aparata.

aj/ARD

