Prijeteća poruka novinaru: „Udarac iz dubine ruske duše“

Benigni komentar novinara Dnevnog avaza o ukrajinsko-ruskoj krizi, koja je jutros prerasla u agresivnu rusku invaziju na Ukrajinu, bio je povod za prijetnju iz ruskog veleposlanstva u BiH - "udarcem iz dubine ruske duše".

Pokušaj ruskog discipliniranja medija u BiH

Nermin Demirović, glavni urednik Dnevnog avaza, kaže da ih prijetnje neće pokolebati te da će u svom radu i dalje ostati posvećeni BiH i svim građanima ma kome to smetalo.

Nermin Demirović

„Kao što smo u reakcijama uredničkog kolegija objavili brutalne prijetnje 'Dnevnom avazu', makar one dolazile od veleposlanstva jedne sile kao što je Rusija, sigurno nas neće pokolebati da naš posao obavljamo na profesionalan način. Potpuno smo razumjeli prijetnju i pokušaj da nas se disciplinira, onako kako je to možda praksa upravo u Rusiji, ali nije to prvi pritisak na naše novinare i urednike", kaže za DW glavni urednik Dnevnog avaza.

Prijeteća reakcija iz ruskog veleposlanstva ozbiljno je shvaćena pa su novinari zatražili i dobili zaštitu od mjerodavnih organa.

Marko Divković, predsjednik Udruženja BH novinari, kaže da pristup bilo kojeg diplomatsko-konzularnog dužnosnika mora biti značajno drukčiji.

„Pokazivanje mišića, dvosmislene poruke, kao i bilo kakva primisao ograničavanja medijske slobode, odudaraju od pozitivnog, diplomatskog djelovanja. Redakcijskim alatima znaju se prijeći linije, ali ima načina za odgovor koji neće izaći iz okvira diplomatskih principa. U ovom slučaju, diplomatska granica je izašla iz svojih okvira", zaključuje ovaj dugogodišnji novinar.

Marko Divković

Što je bio povod prijeteće, ruske reakcije?

Razotkrivanje "ruske duše" počelo je komentarom novinara Miralema Aščića dok je još uvijek vladala dvojba hoće li se Rusija odlučiti za napad na Ukrajinu ili ne.

"Predstava za javnost ili nova smišljena propaganda Rusije, s proračunatim Vladimirom Putinom na čelu? ..Dok su mediji u Americi tvrdili da je samo pitanje dana, vlast u Ukrajini nagovještavala je isto, Rusija je poručila: 'Pobijedili smo Zapad bez ispaljenog metka.' No, treba biti na oprezu. S Rusima se, tvrde stručnjaci, nikada ne zna", stoji u komentaru novinara Aščića.

On u komentaru posebno naglašava da je mir najbolja opcija, ali i da bi "situacija u svezi s Ukrajinom morala biti jasan signal Americi za obraćanje pažnje na BiH i secesionističke poruke Milorada Dodika, kojeg Rusija bezdušno podržava".

Nakon toga je uslijedila reakcija iz Veleposlanstva Rusije u BiH, gdje se spominje i poznato neslaganje s imenovanjem novog visokog predstavnika u BiH, Christiana Schmidta.

"Rusko strpljenje ima granice"

"Naravno da Rusija ima dušu. Upravo iz tog razloga i sumnjamo ima li dušu itko od naših partnera s njihovom pokvarenom pločom o nekoj 'bezdušnoj podršci Rusije secesionističkim porukama'. Upravo s dušom zalažemo se za uspostavljanje konstruktivnog dijaloga u BiH. Podržavamo njen suverenitet, teritorijalni integritet, ravnopravnost njenih konstitutivnih naroda i entiteta u skladu sa Općim okvirnim sporazumom o miru u BiH. Ali ultimativna odgovornost kako će se BiH razvijati je na samim stanovnicima. I to zahtjeva ne samo razum, već i dušu. S dušom se zalažemo za poštovanje normi međunarodnog prava, bilo da je u pitanju poštovanje procedure imenovanja novog visokog predstavnika u BiH ili implementacija Sporazuma iz Minska", navodi se u reakciji ruskog veleposlanstva gdje je veleposlanik Igor Kalabuhov.

Reakcija završava porukom da „sve ima svoje granice".

„…Sve ima svoje granice, čak i naše strpljenje. I ako ćemo biti prisiljeni odgovoriti udarcem na provokacije cinika, licemjera i manipulatora, to će biti udarac iz dubine ruske duše", prijeteći je zvuk iz ruskog veleposlanstva u BiH.

No nakon što je u javnost dospio sadržaj reakcije Ureda za odnose s javnošću Veleposlanstva Rusije s 'Avazovim' novinarom, uslijedila je nova poruka u kojoj se kaže da se radilo o „privatnoj prepisci".

„Dragi prijatelji, molimo vas, ništa ne brinite i mirno spavajte. Zalažemo se za slobodu govora i podržavamo vaše pravo na slobodu izražavanja. Jedino što bismo željeli je da, kada pripremate materijale o Rusiji barem ponekad uključite svoj razum i dušu, a ne da samo slijepo slijedite upute koje pripremaju strani cinici, lažovi i manipulatori", poručeno je u službenom priopćenju Veleposlanstva Rusije u BiH

"Ruska autokratska vlast svojim medijima nameće diskurs"

Jahja Muhasilović, profesor međunarodnih odnosa na Međunarodnom sveučilištu u Sarajevu podsjeća da je BiH po pokazateljima mnogih istraživanja u gornjem dijelu ljestvice po slobodi medija.

„I to za razliku od Rusije koja guši svoje medije i kao autokratska vlast nameće im diskurs. Iako Rusija ističe narativ da nijednoj zemlji ne nameće vanjskopolitičke prioritete, onda je pitanje što se događa s Ukrajinom", komentira profesor Muhasilović u izjavi za DW. Međutim, on je protiv zaoštravanja odnosa.

„Ne bi trebali doći u situaciju da nemamo diplomatsku komunikaciju s Rusijom. Ona treba biti, ali ipak ne po svaku cijenu. Rusija se dugi niz godina nameće kao remetilački faktor i može izazvati probleme u regiji. Vrijeme je sjesti za stol i definirati ili poboljšati komunikaciju", smatra on.

Kritičan je i dugogodišnji novinar i književnik, Emil Karamatić.

„Diplomati ozbiljnih država nikad ne ulaze u rasprave s novinarima države domaćina. Ruska državna politička nervoza prelijeva se na svaki dio planeta gdje misle da imaju moć. Na njihovu žalost, u BiH je ili gube, ili nikako nemaju. Otud i izjave diplomata u duhu pripadnika pijane kavkaske konjice. Možda da više čitaju Isaka Babelja, bio bi im od koristi", zaključuje Karamatić za DW.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Amsterdam u šoku To se desilo u utorak navečer (6.7.21.) - usred Amsterdama. Peter de Vries, poznati reporter koji izvještava o zločinima i holandskoj mafiji, napušta tv-studio a potom ga nepoznati počinioci teško ranjavaju. Postoje jasni dokazi da iza napada stoji organizirani kriminal. Dvojica muškaraca uhapšena su samo nekoliko sati nakon pokušaja ubistva.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Usred Evrope! De Vries je izvještavao o organiziranom kriminalu u svojoj domovini i bio je savjetnik jednog krunskog svjedoka koji je trebao svjedočiti protiv međunarodno poznatog šefa gangsterskog klana. Prije nekoliko godina ubijen je brat tog svjedoka, kao i njegov advokat. De Vries, koji je pogođen sa više hitaca, trenutno se u jednoj amsterdamskoj bolnici bori za život.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Između nade i straha "Tako nešto se ne može dogoditi usred Evrope!" - to je bila spontana reakcija mnogih Nizozemaca koji su došli na mjesto zločina na koje su, uz želje za oporavkom poznatog reportera, položili cvijeće. De Vries nije prvi novinar koji je bio meta atentata u Europskoj uniji.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Tamo gdje je rođena "demokratia" 9. aprila 2021. Prije samo tri mjeseca, grčki novinar Giorgos Karaivaz ubijen je na ulici u atinskom predgrađu Alimos. Dvije maskirane osobe na motociklu ispalile su u njega ukupno deset hitaca. Karaivaz je bio iskusni reporter koji je izvještavao o organiziranom kriminalu i korupciji među grčkim zvaničnicima.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Napad auto-bombom Malteška istraživačka novinarka Daphne Caruana Galizia izvještavala je o slučajevima korupcije u malteškoj politici i privredi. Ona je u oktobru 2017. godine ubijena u eksploziji automobila bombe. Jedan muškarac je, nakon priznavanja krivice, osuđen na 15 godina zatvora. Iza atentata je navodno stajao prominentni biznismen - njemu se takođe trenutno sudi.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Ubijen u sopstvenoj kući Slovački istraživački novinar Ján Kuciak i njegova zaručnica Martina Kušnírová ubijeni su 21. februara. Ubistvo su izvršile naručene ubice. Ovaj slovački novinar izvještavao je o vezama između slovačkih političara i oligarha i organiziranog kriminala, utaji poreza i korupciji. Ubistvo je izazvalo ozbiljnu krizu vlade i dovelo do ostavke tadašnjeg premijera Fica.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima "Oslobodite medije!" 2015. godine poljski novinar Lukasz Masiak ubijen je u kuglani. Prije svoje smrti, izvještavao je o korupciji, trgovini drogom, zagađenju i proizvoljnim hapšenjima. Poljska se našla na udaru kritika zbog sve većih ograničenja medijskih sloboda. Na slici su prikazani građani koji protestiraju protiv novog koraka poljske vlade protiv slobodnih medija.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Ja sam Charlie Januara 2015. U terorističkom napadu na redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo u Parizu ubijeno je 12 osoba, među kojima je bilo više novinara i karikaturosta. Stotine hiljada osoba su nakon toga protestirale širom svijeta pod motom "Je suis Charlie" za slobodu izražavanja i slobodu medija.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Napad na turskog novinara u Berlinu Napad na de Vriesa u utorak nije bio posljednji napad na novinare na tlu Evrope. Turskog novinara Erka Acarera, koji kritički izvještava o Erdoganu, samo dan kasnije (7.7.21.) napala su trojica muškaraca ispred njegove kuće u Berlinu. "Napadnut sam nožem i pesnicama“, objavio je on na Tweeteru. Napadači su mu prijetili da će se vratiti ukoliko ne prestane pisati o turskom predsjedniku.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Reporteri s granicama? Novinari u Evropi ne moraju se uvijek bojati za sopstveni život. Ali, njima se sve češće onemogućava da slobodno izvještavaju - bilo od strane agresivnih učesnika demonstracija ili restriktivnih snage sigurnosti, kao u Parizu za vrijeme okupljanja u znak protesta zbog pooštravanja francuskog zakona o sigurnosti.

"Usred Evrope": nasilje nad novinarima Nije idealno, ali ... Uprkos svim problemima, Evropa ostaje sigurno utočište za mnoge novinare iz različitih zemalja. Upravo u Evropskoj uniji trenutno žive mnogi novinari iz neevropskih zemalja, kojima bi u njihovim zemljama bilo puno teže raditi svoj posao slobodno i bez straha. Medijska sloboda i sloboda izražavanja i dalje su jedan od temelja Evropske unije.



